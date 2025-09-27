search
Sâmbătă, 27 Septembrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Microsoft a blocat unele servicii pentru armata israeliană în urma unei anchete jurnalistice privind supravegherea în masă a palestinienilor

0
Război în Israel
0
Publicat:

Microsoft a decis suspendarea unor servicii cloud și tehnologii AI pentru armata israeliană după ce s-au confirmat elemente  ale unei investigații jurnalistice privind supravegherea în masă a palestinienilor, inclusiv prin înregistrarea unor apeluri telefonice ale populației din Fășia Gaza și Cisiordania.

image

Unitatea 8200, agenția de spionaj de elită a forțelor armate israeliene (IDF), a încălcat termenii și condițiile gigantului software prin stocarea unei cantități enorme de date de supraveghere în platforma cloud Azure.

Într-o investigație realizată în comun cu publicația israeliano-palestiniană +972 Magazine și publicația în limba ebraică Local Call, The Guardian a dezvăluit colaborarea între Microsoft și Unitatea 8200 pentru a transfera un volum mare de informații sensibile în Azure.

Proiectul a fost lansat după o întâlnire din 2021 între directorul executiv al Microsoft, Satya Nadella, și comandantul de atunci al unității, Yossi Sariel.

În urma celei mai recente investigații jurnalistice, Microsoft a solicitat o anchetă externă, iar în urma concluziilor preliminare a decis limitarea accesului la unele servicii.

Folosindu-se de capacitatea de stocare și puterea de calcul aproape nelimitate ale Azure, Unitatea 8200 avea la dispoziție un sistem care permitea ofițerilor săi de informații să colecteze, să redea și să analizeze conținutul apelurilor telefonice ale unei întregi populații.

Conform mai multor surse, uriașa bază de apeluri interceptate – care ajungea la până la 8.000 de terabiți de date – era depozitată într-un centru de date Microsoft din Olanda. La câteva zile după publicarea anchetei jurnalistice, Unitatea 8200 ar fi acționat pentru a-și transfera rapid datele în afara țării.

Se întâmpla la începutul lunii august. Surse de informații au declarat că Unitatea 8200 plănuia să transfere datele către platforma cloud Amazon Web Services. 

Proteste la sedii Miscrosoft și ale angajaților

Dezvăluirile jurnalistice au dus la proteste la sediul central al Microsoft din SUA și la unul dintre centrele sale de date europene, precum și la solicitări din partea unui grup de angajați, No Azure for Apartheid, de a pune capăt tuturor legăturilor cu armata israeliană.

Compania „a încetat și a dezactivat un set de servicii pentru o unitate din cadrul Ministerului Apărării din Israel”, inclusiv stocarea în cloud și serviciile de inteligență artificială, a anunțat vicepreședintele și președintele Microsoft, Brad Smith, motivând că „nu furnizăm tehnologie pentru a facilita supravegherea în masă a civililor”.

Cum s-a folosit Unitatea 8200 de tehnologia Miscrosoft

Unitatea 8200 și-a folosit propriile capacități de supraveghere pentru a intercepta și prelua apelurile palestiniene.

Agenția de spionaj a folosit apoi un domeniu personalizat și segregat în cadrul platformei Azure ce i-a permis păstrarea datelor pentru perioade lungi de timp, precum și analizarea acestora cu ajutorul unor tehnici bazate pe inteligență artificială.

Sistemul de supraveghere s-a concentrat inițial pe Cisiordania, unde aproximativ trei milioane de palestinieni trăiesc sub ocupație militară israeliană. Surse din serviciile de informații au declarat că ulterior platforma de stocare a fost utilizată pentru ofensiva din Gaza, pentru a facilita pregătirea unor atacuri aeriene soldate cu victime.

Conform unui document consultat de The Guardian, un director executiv Microsoft a transmis ministerului apărării din Israel, la sfârșitul săptămânii trecute: „În timp ce analiza noastră este în desfășurare, am identificat în acest moment dovezi care susțin elemente din relatarea The Guardian”.

Retragerea contractului este primul caz cunoscut al unei companii tehnologice americane care își suspendă serviciile furnizate armatei israeliene de la începutul războiului în Fâșia Gaza.

Decizia nu a afectat relația comercială mai amplă a Microsoft cu IDF, care este un client vechi și va avea în continuare acces la alte servicii.

Anchetă Microsoft după o serie de investigații jurnalistice

Dezvăluirile de luna trecută cu privire la utilizarea tehnologiei Microsoft de către Unitatea 8200 au urmat unei investigații anterioare a ziarului Guardian și a partenerilor săi privind relația mai amplă dintre companie și armata israeliană.

Publicat în ianuarie, articolul a fost bazat pe fișiere scurse și a arătat o utilizare brusc crescută a Azure și a sistemelor de inteligență artificială  în cea mai intensă fază a campaniei sale de bombardamente în Gaza. 

După acel raport, Microsoft a lansat prima sa analiză a modului în care IDF utilizează aceste servicii. În luna mai, compania a declarat că „nu a găsit nicio dovadă până în prezent” că armata ar fi folosit Azure și tehnologia de inteligență artificială „pentru a viza sau a face rău locuitorilor” din Gaza.

Însă după ce The Guardian și partenerii săi au dezvăluit în august modul în care proiectul de supraveghere bazat pe cloud a fost folosit pentru a cerceta și identifica ținte din Gaza,  compania și-a reexaminat concluziile.

Dezvăluirile au provocat alarmă în rândul directorilor executivi Microsoft, stârnind îngrijorări că unii dintre angajații săi din Israel ar fi putut să nu fi fost pe deplin transparenți cu privire la ce știau lor despre modul în care Unitatea 8200 utiliza platforma Azure.

Compania a declarat că directorii săi nu aveau cunoștință de faptul că Unitatea 8200 intenționa să utilizeze sau a utilizat Azure pentru a stoca conținutul apelurilor palestiniene interceptate.

Microsoft a lansat apoi o doua analiză, mai țintită, supravegheată de avocații firmei americane Covington & Burling. În nota sa către personal, Smith a declarat că ancheta nu a accesat nicio informație despre clienți, iar concluziile preliminare s-au bazat pe o analiză a documentelor interne ale Microsoft, între care e-mailurl și mesaje între angajați.

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
Întâlnire tensionată la Moscova. Franța, Germania și UK au avertizat Kremlinul că NATO e pregătită să doboare avioanele rusești
digi24.ro
image
Ucraina își vinde armele. Ce va exporta și cine le va cumpăra. Zelenski: „Ne bazăm pe contracte solide”
stirileprotv.ro
image
ELECTROCASNICUL care îți „umflă” factura la curent. Consumă într-un singur minut cât 475 de becuri aprinse simultan
gandul.ro
image
Poliţia din Iaşi s-a autosesizat cu privire la cazul copiilor decedaţi în spital
mediafax.ro
image
La 34 de ani, una dintre cele mai frumoase femei din lume a recunoscut tot despre cariera în televiziune
fanatik.ro
image
Otrava de la graniță: minele de aur și cupru ale chinezilor de la Zijin se extind peste satele vlaho-românilor spre Dunăre
libertatea.ro
image
„Acolo practic se murea”. Mărturia cutremurătoare a mamei unei fetițe care a murit în secția ATI de la Spitalul „Sf Maria” din Iași
digi24.ro
image
Mașina care schimbă regulile jocului: Românii își pot lua un SUV hibrid nou, mai ieftin decât Dacia Bigster
gsp.ro
image
S-a aflat! Cine a pornit scandalul de la Craiova - Dinamo: "Vin străinii și zic că românii sunt nu știu cum!"
digisport.ro
image
Adevărul din spatele scandalului: Pacient oncologic ținut în viață de hotărâri judecătorești, în timp ce autoritățile luptă să-i oprească tratamentul vital
stiripesurse.ro
image
21 de zimbri au fost găsiți morți în Munții Țarcu. S-au luat probe, iar concluziile analizelor sunt îngrijorătoare
antena3.ro
image
Câmp din Bucureşti, transformat în 10 ani în zonă cu blocuri de lux. Apartamentele de 2 camere la 200.000 EURO
observatornews.ro
image
Cauza MORȚII Ioanei Popescu. De ce s-a stins din viață jurnalista, de fapt
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, apariție incendiară în costum de baie. Imagini fără inhibiții
prosport.ro
image
Fără bilete de avion pe hârtie. Clienţii Ryanair nu mai au voie în aeronave dacă nu au aplicaţia instalată
playtech.ro
image
Sportivii care au făcut performanțe, deși suferă de o boală cronică. Sunt nume celebre
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
"Până mă voi retrage!". Ianis Hagi le-a spus-o clar jurnaliștilor turci, după meciul cu Galatasaray
digisport.ro
image
SONDAJ CURS Măsurile de austeritate și tensiunile erodează partidele coaliției. AUR capitalizează din opoziție, dar nu convinge
stiripesurse.ro
image
Anchetă la Timișoara după ce doi elevi minori s-au filmat în timp ce întrețineau relații intime în toaleta școlii. Aceștia au vândut înregistrarea colegilor
kanald.ro
image
De la 1 octombrie, spitalele publice sunt obligate să devină cu adevărat publice și...
playtech.ro
image
„O să mor. Nu...” Iubitul Ioanei Popescu a făcut publică ultima conversație ȘOCANTĂ pe care a avut-o cu bruneta! Jurnalista și-a prevestit moartea și dispăruse cu câteva zile înainte să se stingă: „Am sunat la poliție. I-au spart ușa și...”
wowbiz.ro
image
Cât câștigă un jandarm din România la vârsta de 23 de ani. Lucrează şi noaptea, şi în weekend şi de sărbători pentru leafa asta!
romaniatv.net
image
Meteo 27-28 septembrie 2025. Ninge în România
mediaflux.ro
image
Gigi Becali a dezvăluit cum se comportă când vede muncitori nepalezi în București: "Ei acum mă urmăresc"
gsp.ro
image
Cine este Stelian Bujduveanu, primarul interimar al Capitalei. Este preferat de mulți în locul lui Nicușor
actualitate.net
image
Șase copii au murit din cauza unei bacterii dintr-un spital din România. Cât de contagioasă e
actualitate.net
image
Șoc în lumea mondenă! A murit Ioana Popescu! „Devoratoarea de fotbaliști” avea numai 45 de ani
click.ro
image
Când se plătesc pensiile în octombrie 2025. Modificări față de calendarul obișnuit
click.ro
image
Raluca Bădulescu, prima reacție după ce a părăsit Asia Express. A făcut echipă cu Florin Stamin, fostul ei soț
click.ro
Kate Middleton foto profimedia (22) jpg
„Rochia transparentă” care face furori printre vedete și care a fost purtată chiar și de Kate Middleton! Apariția ei îndrăzneață
okmagazine.ro
Sendvis cu ton Sursa foto shutterstock 678222832 jpg
Sendviș cu ton, aliatul tău contra asteniei de toamnă
clickpentrufemei.ro
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, descoperit de arheologii din Spania (© Universidad de Cádiz)
Monument din piatră vechi de 5.000 de ani, care adăpostește mai multe morminte, descoperit de arheologi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Horoscop 26 septembrie - 2 octombrie. A venit momentul marilor decizii pentru Berbeci, probleme financiare pentru Scorpioni, Săgetătorii fac bani
image
Șoc în lumea mondenă! A murit Ioana Popescu! „Devoratoarea de fotbaliști” avea numai 45 de ani

OK! Magazine

image
Familia regală a României a făcut anunțul dureros: ”Am aflat cu mare tristețe vestea trecerii la Domnul...”

Click! Pentru femei

image
O romantică incurabilă! Miley Cyrus păstrează și-n ziua de azi rochia pe care a purtat-o la prima întâlnire cu fostul soț

Click! Sănătate

image
Horoscopul lunii octombrie 2025: dragoste, bani și sănătate