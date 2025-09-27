Microsoft a blocat unele servicii pentru armata israeliană în urma unei anchete jurnalistice privind supravegherea în masă a palestinienilor

Microsoft a decis suspendarea unor servicii cloud și tehnologii AI pentru armata israeliană după ce s-au confirmat elemente ale unei investigații jurnalistice privind supravegherea în masă a palestinienilor, inclusiv prin înregistrarea unor apeluri telefonice ale populației din Fășia Gaza și Cisiordania.

Unitatea 8200, agenția de spionaj de elită a forțelor armate israeliene (IDF), a încălcat termenii și condițiile gigantului software prin stocarea unei cantități enorme de date de supraveghere în platforma cloud Azure.

Într-o investigație realizată în comun cu publicația israeliano-palestiniană +972 Magazine și publicația în limba ebraică Local Call, The Guardian a dezvăluit colaborarea între Microsoft și Unitatea 8200 pentru a transfera un volum mare de informații sensibile în Azure.

Proiectul a fost lansat după o întâlnire din 2021 între directorul executiv al Microsoft, Satya Nadella, și comandantul de atunci al unității, Yossi Sariel.

În urma celei mai recente investigații jurnalistice, Microsoft a solicitat o anchetă externă, iar în urma concluziilor preliminare a decis limitarea accesului la unele servicii.

Folosindu-se de capacitatea de stocare și puterea de calcul aproape nelimitate ale Azure, Unitatea 8200 avea la dispoziție un sistem care permitea ofițerilor săi de informații să colecteze, să redea și să analizeze conținutul apelurilor telefonice ale unei întregi populații.

Conform mai multor surse, uriașa bază de apeluri interceptate – care ajungea la până la 8.000 de terabiți de date – era depozitată într-un centru de date Microsoft din Olanda. La câteva zile după publicarea anchetei jurnalistice, Unitatea 8200 ar fi acționat pentru a-și transfera rapid datele în afara țării.

Se întâmpla la începutul lunii august. Surse de informații au declarat că Unitatea 8200 plănuia să transfere datele către platforma cloud Amazon Web Services.

Proteste la sedii Miscrosoft și ale angajaților

Dezvăluirile jurnalistice au dus la proteste la sediul central al Microsoft din SUA și la unul dintre centrele sale de date europene, precum și la solicitări din partea unui grup de angajați, No Azure for Apartheid, de a pune capăt tuturor legăturilor cu armata israeliană.

Compania „a încetat și a dezactivat un set de servicii pentru o unitate din cadrul Ministerului Apărării din Israel”, inclusiv stocarea în cloud și serviciile de inteligență artificială, a anunțat vicepreședintele și președintele Microsoft, Brad Smith, motivând că „nu furnizăm tehnologie pentru a facilita supravegherea în masă a civililor”.

Cum s-a folosit Unitatea 8200 de tehnologia Miscrosoft

Unitatea 8200 și-a folosit propriile capacități de supraveghere pentru a intercepta și prelua apelurile palestiniene.

Agenția de spionaj a folosit apoi un domeniu personalizat și segregat în cadrul platformei Azure ce i-a permis păstrarea datelor pentru perioade lungi de timp, precum și analizarea acestora cu ajutorul unor tehnici bazate pe inteligență artificială.

Sistemul de supraveghere s-a concentrat inițial pe Cisiordania, unde aproximativ trei milioane de palestinieni trăiesc sub ocupație militară israeliană. Surse din serviciile de informații au declarat că ulterior platforma de stocare a fost utilizată pentru ofensiva din Gaza, pentru a facilita pregătirea unor atacuri aeriene soldate cu victime.

Conform unui document consultat de The Guardian, un director executiv Microsoft a transmis ministerului apărării din Israel, la sfârșitul săptămânii trecute: „În timp ce analiza noastră este în desfășurare, am identificat în acest moment dovezi care susțin elemente din relatarea The Guardian”.

Retragerea contractului este primul caz cunoscut al unei companii tehnologice americane care își suspendă serviciile furnizate armatei israeliene de la începutul războiului în Fâșia Gaza.

Decizia nu a afectat relația comercială mai amplă a Microsoft cu IDF, care este un client vechi și va avea în continuare acces la alte servicii.

Anchetă Microsoft după o serie de investigații jurnalistice

Dezvăluirile de luna trecută cu privire la utilizarea tehnologiei Microsoft de către Unitatea 8200 au urmat unei investigații anterioare a ziarului Guardian și a partenerilor săi privind relația mai amplă dintre companie și armata israeliană.

Publicat în ianuarie, articolul a fost bazat pe fișiere scurse și a arătat o utilizare brusc crescută a Azure și a sistemelor de inteligență artificială în cea mai intensă fază a campaniei sale de bombardamente în Gaza.

După acel raport, Microsoft a lansat prima sa analiză a modului în care IDF utilizează aceste servicii. În luna mai, compania a declarat că „nu a găsit nicio dovadă până în prezent” că armata ar fi folosit Azure și tehnologia de inteligență artificială „pentru a viza sau a face rău locuitorilor” din Gaza.

Însă după ce The Guardian și partenerii săi au dezvăluit în august modul în care proiectul de supraveghere bazat pe cloud a fost folosit pentru a cerceta și identifica ținte din Gaza, compania și-a reexaminat concluziile.

Dezvăluirile au provocat alarmă în rândul directorilor executivi Microsoft, stârnind îngrijorări că unii dintre angajații săi din Israel ar fi putut să nu fi fost pe deplin transparenți cu privire la ce știau lor despre modul în care Unitatea 8200 utiliza platforma Azure.

Compania a declarat că directorii săi nu aveau cunoștință de faptul că Unitatea 8200 intenționa să utilizeze sau a utilizat Azure pentru a stoca conținutul apelurilor palestiniene interceptate.

Microsoft a lansat apoi o doua analiză, mai țintită, supravegheată de avocații firmei americane Covington & Burling. În nota sa către personal, Smith a declarat că ancheta nu a accesat nicio informație despre clienți, iar concluziile preliminare s-au bazat pe o analiză a documentelor interne ale Microsoft, între care e-mailurl și mesaje între angajați.