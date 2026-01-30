Cum au devenit Gardienii Revoluției o forță în cadrul regimului teocratic din Iran

Aripa paramilitară Gardienii Revoluției din Iran (IRGC) a devenit o forță puternică în cadrul regimului teocratic al țării, răspunzând doar în fața liderului suprem. Aceasta supraveghează arsenalul de rachete balistice și lansează atacuri în străinătate, relatează AP.

Joi, Uniunea Europeană a declarat Gardienii Revoluției drept organizație teroristă pentru rolul său în reprimarea sângeroasă a protestelor la nivel național din Iran, la începutul acestei luni, soldate cu mii de morți, poate chiar zeci de mii, potrivit grupurilor de drepturi ale omului.

joi, Agenția de știri pentru activiștii pentru drepturile omului a raportat 6.373 de decese confirmate, în timp ce alte 17.091 de decese sunt în curs de analiză.

Potrivit Reuters, miniștrii de externe ai UE au aprobat, de asemenea, noi sancțiuni care vizează „persoane și entități” legate de reprimarea protestelor.

Printre cei sancționați se numără ministrul de interne al Iranului, comandanți superiori ai IRGC, șefi de poliție, judecători și oficiali implicați în cenzură și supraveghere.

SUA au desemnat IRGC drept organizație teroristă străină în aprilie 2019. Canada a urmat exemplul în iunie 2024. Bahrain și Arabia Saudită au desemnat, de asemenea, IRGC drept grupare teroristă.

Reacționând la anunț, președintele parlamentului iranian, Mohammad Bagher Ghalibaf, a criticat măsura UE.

„Corpul Gardienilor Revoluției este una dintre cele mai puternice și eficiente forțe antiteroriste din lume; doar cei care sunt de partea teroriștilor ar putea nega performanța IRGC în lupta împotriva terorismului ISIS ”, a scris el într-o postare pe X.

Aceasta a luat naștere în urma Revoluției Islamice din Iran din 1979 ca o forță menită să protejeze guvernul țării, condus de clerici șiiți, și a fost ulterior înscrisă în constituție. A operat în paralel cu forțele armate regulate ale Iranului, și a dobândit proeminență în timpul războiului lung cu Irakul din anii 1980.

Deși se confrunta cu o posibilă desființare după război, liderul suprem, ayatollahul Ali Khamenei, i-a acordat autoritate extinsă, inclusiv controlul asupra unor întreprinderi private, permițând astfel forței să prospere.

Gardienii Revoluției conduc o companie de construcții masivă numită Khatam al-Anbia și deține firme care construiesc drumuri, operează porturi, administrează rețele de telecomunicații și chiar oferă chirurgie oculară cu laser.

Un rol esențial în operațiunile externe

Forța Quds din cadrul Gardienilor Revoluției a jucat un rol esențial în crearea a ceea ce Iranul descrie drept „Axa Rezistenței” împotriva Israelului și a Statelor Unite. Aceasta i-a sprijinit pe fostul președinte sirian Bashar Assad, gruparea militantă Hezbollah din Liban, rebelii Houthi din Yemen și alte grupuri din regiune, care s-au ridicat și au acumulat putere în urma invaziei Irakului conduse de SUA în 2003.

Potrivit oficialilor americani, membrii Gardienilor Revoluției i-au învățat pe militanții irakieni să fabrice și să folosească bombe periculoase pentru a ataca în ambuscate trupele americane de acolo. Se crede că Forța Quds, precum și agențiile de informații iraniene, au angajat bande criminale și alte persoane pentru a viza disidenții și inamicii percepuți ai Iranului peste hotare.

După izbucnirea celui mai recent război dintre Israel și Hamas, Israelul a arestat cetățeni pe care i-a acuzat că au primit ordine din partea Iranului de a monitoriza ținte sau a comite acte de vandalism. Iranul a negat implicarea în aceste comploturi. Se crede, de asemenea, că Gardienii au o implicare puternică în acte contrabanda în tot Orientul Mijlociu.

Serviciul de informații al Gardienilor este implicat în arestarea străinilor

Gardienii au propriile servicii de informații și s-au aflat în spatele unei serii de arestări și condamnări ale unor persoane cu dublă cetățenie și ale persoanelor cu conexiuni occidentale pentru acuzații de spionaj, în cadrul unor audieri cu ușile închise.

Națiunile occidentale și alte țări au acuzat Iranul ca folosește prizonieri drept monedă de schimb în negocieri, în special în ceea ce privește programul său nuclear.

Războiul cu Israelul a pus o nouă presiune asupra Gardienilor

„Axa de Rezistență”, atent construită de Gardienii Revoluției, s-a confruntat cu cea mai mare provocare în urma atacului Hamas asupra Israelului în 7 octombrie 2023, care a declanșat războiul din Fâșia Gaza. Gruparea militantă palestiniană Hamas se numără printre milițiile susținute de Iran. Israelul încă luptă împotriva Hamas în Gaza, deși a vizat și alte grupuri susținute de Iran, decimând Hezbollah și atacând în mod repetat rebelii houthi din Yemen .

În Siria, după ce guvernul lui Assad a căzut în decembrie 2024, un aliat cheie pentru Teheran și Gardieni a fost scos din joc. Israelul și Iranul s-au atacat reciproc rachete, o operațiune supravegheată de această forță paramilitară.

În iunie, Israelul a lansat o campanie masivă de atacuri aeriene împotriva Iranului. În prima zi, aceste atacuri au ucis generali de rang înalt ai Gardienilor, aruncând forțele în haos, Atacurile israeliene au distrus, de asemenea, amplasamente și lansatoare de rachete balistice, precum și sisteme de apărare aeriană.

Rolul în represiunea protestelor recente din Iran

În plan intern, una dintre principalele modalități prin care regimul teocratic poate înăbuși demonstrațiile este prin intermediul Basij, brațul format exclusiv din voluntari al Gardienilor.

Înregistrările video de la protestele care au izbucnit pe 28 decembrie îi arată pe membrii Basij înarmați cu puști, bastoane și arme cu aer comprimat. Forțele lor au fost văzute bătând protestatarii și urmărindu-i pe străzi. Un cunoscut comandant Basij a avut chiar o intervenție la televiziunea de stat pentru a-i avertiza pe părinți să-și țină copiii acasă, în timp ce a convocat membrii să se adune pentru a reprima demonstrațiile.