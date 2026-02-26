search
Propunerea pe care Iranul vrea să i-o facă lui Trump. Teheranul promite o „mană cerească” pentru companiile americane

0
0
Publicat:

Iranul încearcă să-l atragă pe Donald Trump cu stimulente financiare, inclusiv investiții în vastele sale rezerve de petrol și gaze, în încercarea de a-l convinge pe președintele SUA să accepte un acord privind programul nuclear al Teheranului și să evite un război.

FOTO Shutterstock
FOTO Shutterstock

O persoană familiarizată cu situația a descris perspectiva drept o „mană cerească” din punct de vedere comercial, Teheranul încercând să stimuleze apetitul lui Trump pentru acorduri care promit câștiguri financiare pentru SUA, scrie Financial Times.

Un oficial american de rang înalt a declarat că până în prezent nu a fost făcută nicio ofertă comercială către SUA. „Acest subiect nu a fost niciodată discutat. Președintele Trump a fost clar: Iranul nu poate avea o armă nucleară și nici capacitatea de a construi una”, a spus el.

Propunerea, înaintată direct lui Trump

Potrivit sursei citate, perspectiva unor oportunități de investiții a fost „direcționată în mod specific către Trump – un potențial câștig economic major în domeniul petrolului și gazelor, al drepturilor miniere, al mineralelor critice și al altor resurse”.

O a doua persoană a afirmat că au existat discuții privind posibilitatea ca Iranul să ofere investiții americane în sectorul petrolului și gazelor, însă propunerea nu a fost prezentată oficial Washingtonului.

„[Iranul] analizează cazul Venezuelei ca studiu de caz”, a spus sursa, referindu-se la demersurile lui Trump de a facilita accesul companiilor americane la contracte petroliere în țara latino-americană, după ce SUA l-au capturat luna trecută pe Nicolás Maduro.

Ideea face parte din eforturile Iranului de a convinge Washingtonul că este serios în privința unui acord și de a evita lovituri militare americane, în contextul presiunilor tot mai mari exercitate de Trump.

Trump, care a ordonat cea mai amplă concentrare de forțe militare americane în Orientul Mijlociu de la invazia condusă de SUA în Irak în 2003, a avertizat săptămâna trecută Teheranul că are „maximum” 15 zile pentru a ajunge la un acord, altfel „se vor întâmpla lucruri rele”.

În discursul său privind Starea Națiunii, susținut marți, Trump a condamnat ceea ce a numit ambițiile nucleare „sinistre” ale Iranului și a acuzat Teheranul că „lucrează la dezvoltarea de rachete care în curând vor putea ajunge” în SUA.

„Prefer să rezolv această problemă pe cale diplomatică”, a spus el. „Dar un lucru este cert: nu voi permite niciodată celui mai mare sponsor al terorismului din lume, care este Iranul... să dețină o armă nucleară. Nu se poate permite așa ceva.”

Citește și: Iranul ar putea pregăti atacuri asupra unor ținte americane din Europa și Orientul Mijlociu,dacă va fi lovit de SUA

Iranul neagă acuzațiile privind programul nuclear

Iranul susține că programul său are scopuri civile, însă înainte ca SUA și Israelul să bombardeze instalațiile nucleare iraniene anul trecut, Teheranul îmbogățea uraniu la niveluri apropiate de cel necesar pentru arme.

Persoane informate cu privire la discuții au declarat că Iranul analizează și posibilitatea unui mecanism multinațional de verificare a programului său nuclear, care ar putea implica o echipă americană sau un stat terț care să o reprezinte, alături de Agenția Internațională pentru Energie Atomică (AIEA), organismul de supraveghere nucleară al ONU.

Araghchi a declarat marți că Iranul „nu va dezvolta în nicio circumstanță o armă nucleară” și că va urmări un „acord corect și echitabil – în cel mai scurt timp posibil”.

„Avem o oportunitate istorică de a încheia un acord fără precedent, care să răspundă preocupărilor reciproce și să servească interesele ambelor părți”, a scris Araghchi pe platforma X. „Un acord este la îndemână, dar doar dacă diplomația are prioritate.”

Teheranul păstrează secrete detaliile propunerii

Purtătorul de cuvânt al Ministerului iranian de Externe, Esmail Baghaei, a refuzat să ofere detalii despre oferta Teheranului, dar a făcut trimitere la articolele de opinie semnate de Araghchi privind o posibilă cooperare economică cu SUA.

„În acele articole, Araghchi vorbește despre petrol, gaze și energie, domenii în care avem avantaje și unde avem nevoie de tehnologie modernă, dar și de o capacitate solidă”, a declarat Baghaei pentru Financial Times.

Potrivit Administrației pentru Informații în Domeniul Energiei din SUA, Iranul ocupa în 2023 locul al treilea la nivel mondial în privința rezervelor de petrol și locul al doilea la rezervele de gaze naturale. Țara împarte cu Qatar cel mai mare zăcământ de gaze naturale din lume.

Hamid Ghanbari, adjunct al ministrului de Externe, le-a declarat luna aceasta oamenilor de afaceri iranieni că „interesele comune în domeniul petrolului și gazelor, inclusiv câmpurile comune [cu țările vecine], precum și investițiile în minerit și chiar achiziția de aeronave civile au fost incluse în discuțiile cu SUA”.

Ghanbari a spus că, spre deosebire de acordul nuclear din 2015, semnat de Teheran cu administrația Obama și alte mari puteri, este „necesar ca SUA să beneficieze de sectoare care oferă randamente mari și rapide” pentru a se asigura un „acord sustenabil”.

Administrația Trump și Iranul au avut două runde de discuții indirecte în această lună, primele după ce SUA s-au alăturat pentru scurt timp, în iunie anul trecut, războiului de 12 zile al Israelului împotriva Iranului. Înaintea acelui conflict, avuseseră loc alte cinci runde de negocieri.

