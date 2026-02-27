JD Vance respinge scenariul unui conflict de durată: „Nu există nicio șansă” ca un atac asupra Iranului să ducă la un război prelungit

Vicepreședintele Statelor Unite, JD Vance, a adoptat o poziție fermă cu privire la tensiunile actuale din Orientul Mijlociu, respingând temerile legate de o posibilă destabilizare regională permanentă.

Vicepreședintele american JD Vance a declarat că un eventual atac împotriva Iranului nu ar declanșa un conflict de lungă durată în regiune. „Nu există nicio șansă” ca o astfel de acțiune să ducă la un război prelungit, a afirmat el într-un interviu pentru publicația The Washington Post, citat de Agerpres.

Declarația vine într-un moment tensionat, în care negocierile dintre Washington și Teheran continuă, iar incertitudinile privind o posibilă intervenție militară americană rămân ridicate.

Administrația condusă de Donald Trump a participat joi, la Geneva, la cea de-a treia rundă de discuții cu Iranul, negocieri intermediate de Oman.

La finalul întâlnirii, ministrul iranian de externe, Abbas Araghchi, a descris dialogul drept „cele mai intense” negocieri de până acum cu partea americană.

Ce se întâmplă dacă negocierile eșuează

În cazul în care tratativele vor eșua, persistă semne de întrebare privind o posibilă intervenție militară a Statelor Unite împotriva Iranului, precum și momentul în care aceasta ar putea avea loc.

De asemenea, rămâne neclar care ar fi impactul asupra regiunii. Iranul a avertizat deja că va riposta în cazul unui atac și că ar putea chiar să lovească Israelul, ceea ce ar amplifica semnificativ tensiunile din Orientul Mijlociu.

În acest context, declarația vicepreședintelui Vance pare menită să tempereze temerile legate de escaladarea unui conflict de amploare, în timp ce diplomația continuă să fie pusă la încercare.