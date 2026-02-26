Un acord nuclear „imediat” este posibil între SUA și Iran, susține Teheranul. Condiția impusă

Un consilier al liderului suprem iranian susține că un acord nuclear „imediat” este posibil, dacă negocierile se vor limita la angajamentul Teheranului de a nu dezvolta arme atomice, în contextul în care discuțiile dintre SUA și Iran, mediate de Oman, continuă la Geneva.

Ali Shamkhani, un consilier influent al liderului suprem al Iranului, a sugerat că un acord poate fi obținut dacă negocierile s-ar concentra exclusiv pe angajamentul Iranului de a nu dezvolta arme nucleare, potrivit The Guardian.

„Dacă principala temă a negocierilor este prevenirea producerii de către Iran a armelor nucleare, acest lucru ar fi în concordanță cu fatwa (edictul religios) emisă de liderul suprem și cu doctrina de apărare a Iranului, iar un acord imediat este la îndemână”, a scris el pe X.

El a adăugat că ministrul iranian de Externe, Abbas Araghchi, care conduce negocierile din partea Teheranului, are „sprijinul și autoritatea necesare pentru a obține acest acord”.

La rândul său, ministrul Afacerilor Externe al Sultanatului Oman, Badr Albusaidi, care mediază discuțiile, și-a exprimat optimismul că negocierile se îndreaptă într-o direcție pozitivă.

„Am făcut schimb de idei creative și constructive la Geneva astăzi, iar acum negociatorii americani și iranieni au luat o pauză. Vom relua discuțiile mai târziu în cursul zilei. Sperăm să înregistrăm progrese suplimentare”, a transmis el pe X.

Discuțiile nucleare de joi sunt a treia rundă de negocieri dintre Statele Unite și Iran din iunie 2025, când SUA s-au alăturat războiului Israelului împotriva Iranului și au bombardat obiective nucleare și militare iraniene. Acest episod a pus capăt, în mod efectiv, negocierilor americano-iraniene desfășurate în săptămânile anterioare conflictului, care urmăreau încheierea unui acord de pace privind programul nuclear.

Ca și în rundele anterioare, negocierile sunt mediate de Oman, stat care a menținut o politică de neutralitate și și-a asumat rolul de mediator atât în Peninsula Arabică, cât și la nivel mai larg în Orientul Mijlociu. Țara se află în centrul tensiunilor dintre SUA și Iran și este direct expusă instabilității maritime și riscului de escaladare regională.

Dacă discuțiile vor eșua, persistă incertitudini privind o posibilă intervenție militară a SUA împotriva Iranului și momentul în care aceasta ar putea avea loc. Rămân, de asemenea, întrebări legate de impactul asupra regiunii, în condițiile în care Iranul a avertizat că va riposta și ar putea chiar să atace Israelul.