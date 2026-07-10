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Cum a blocat China amenințările nucleare ale Rusiei în Ucraina: dezvăluirile lui Zelenski despre ultimatumul Beijingului

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Război în Ucraina
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Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, susține că Beijingul a transmis Moscovei un avertisment privind folosirea armelor nucleare ca răspuns la atacurile ucrainene asupra teritoriului rus.

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. FOTO: Profimedia
Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski. FOTO: Profimedia

Liderul de la Kiev a declarat că a aflat despre intervenția Chinei de la liderii europeni, în timpul summitului NATO desfășurat în această săptămână la Ankara.

„Cred că ați auzit astfel de voci în mass-media rusă: «Ce-ar fi dacă am răspunde la atacurile ucrainene cu arme nucleare?» Și mi se pare că aceasta a fost prima dată când China… a răspuns direct, sub forma unui ultimatum — că nu se poate pune deloc problema utilizării armelor nucleare”, a afirmat Zelenski, potrivit publicației Politico.

Președintele ucrainean a precizat că a discutat subiectul și cu liderul american Donald Trump, însă a refuzat să ofere detalii despre conversație, invocând caracterul confidențial al acesteia.

Declarațiile vin în contextul intensificării atacurilor ucrainene cu drone asupra unor obiective de pe teritoriul Rusiei, acțiuni prin care Kievul încearcă să afecteze infrastructura militară și energetică a Moscovei.

Mai multe regiuni ruse au fost vizate de atacuri

În ultimele săptămâni, mai multe regiuni ruse au fost vizate de atacuri, însă președintele Vladimir Putin a declarat că acestea nu produc pagube suficient de mari pentru a justifica o reacție nucleară.

Cel mai recent atac a avut loc în noaptea de joi spre vineri, când o rafinărie din Krasnodar a fost cuprinsă de incendiu în urma unui atac cu drone. În același timp, autoritățile din orașul Taganrog au evacuat mai multe persoane după un alt atac. Rafinăria Ilsky are o capacitate de aproximativ 138.000 de barili de petrol pe zi și a mai fost ținta unor atacuri în trecut.

Ucraina lovește decisiv în Marea de Azov

Forțele Kievului au declanșat o ofensivă fără precedent pe frontul maritim, reușind să lovească nu mai puțin de 21 de nave sub pavilion rusesc în Marea de Azov, într-un interval de doar trei zile.

Anunțul a fost făcut de Robert „Madyar” Brovdi, comandantul Forțelor de Sisteme fără Pilot ale Ucrainei, și confirmă o schimbare radicală de strategie în tentativa de a sufoca liniile de aprovizionare cu combustibil ale armatei ruse în Crimeea ocupată.

Potrivit oficialului ucrainean, în noaptea de 8 iulie, dronele maritime și aeriene au lovit nouă tancuri petroliere rusești, acestea adăugându-se celor zece nave atacate pe 7 iulie și altor două lovite pe 6 iulie. În total, bilanțul indică avarierea unui feribot, a unui vrachier și a 19 tancuri petroliere.

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