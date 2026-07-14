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Analiză De la 41 la 29 de milioane: prețul demografic pe care Ucraina l-a plătit pentru a nu fi desființată de Putin

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Război în Ucraina
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Moscova a ajuns dependentă de China, în timp ce Kievul plăteşte pentru suveranitatea sa prețul unei catastrofe demografice, potrivit unei analize semnate de jurnalistul spaniol Cristian Segura, care a acoperit războiul din Ucraina timp de peste patru ani pentru El País.

Ucraina a impresionat lumea prin patriotismul oamenilor ei/FOTO:EPA/EFE
Ucraina a impresionat lumea prin patriotismul oamenilor ei/FOTO:EPA/EFE

Făcând un bilanț al conflictului, Segura ajunge la concluzia că Rusia a suferit deja o înfrângere strategică, întrucât nu a reuşit să distrugă statalitatea ucraineană. Totuşi, nici victoria Kievului nu este completă - prețul plătit s-a dovedit extrem de dureros, din cauza epuizării demografice şi a caracterului prelungit al conflictului.

Jurnalistul recunoaşte că s-a înşelat atunci când, la finalul lui 2024, anticipa o înghețare a luptelor în 2025, negociată între China şi Statele Unite. Acest scenariu nu s-a materializat, din cauza destabilizării ordinii mondiale de către Donald Trump şi a poziției adoptate de Beijing. Încă din septembrie 2024, ministrul polonez de externe, Radosław Sikorski, afirma că China este singura țară capabilă să-l determine pe Vladimir Putin să accepte un armistițiu. Beijingul a ales însă altă cale: în iulie 2025 a ieşit la iveală faptul că diplomația chineză a avertizat direct liderii europeni că nu va permite o înfrângere a lui Putin, întrucât războiul din Europa distrage resursele americane dinspre Taiwan.

Un front blocat, dar o Rusie epuizată

Cu toate acestea, pentru prima dată, Segura se declară convins că Rusia nu mai are nicio şansă de victorie pe câmpul de luptă. Ofensiva rusă şi-a pierdut din intensitate, iar în unele sectoare trupele de ocupație chiar se retrag. Străpungerile de amploare au devenit imposibile pentru ambele tabere, din cauza saturării totale a frontului cu drone.

Industria ucraineană de drone, alături de primele rachete de croazieră proprii, a paralizat deja logistica rusă pe sute de kilometri în adâncul teritoriului rus. În acelaşi timp, Kremlinul se confruntă cu o lipsă acută de recruți. Continuarea războiului l-ar putea forța pe Putin să declare o mobilizare obligatorie, care ar submina serios stabilitatea internă a regimului său.

Un eşec strategic pentru Moscova

Potrivit autorului, Moscova şi-a ratat deja obiectivul principal. Dacă în primăvara lui 2022 controla o treime din teritoriul Ucrainei, în prezent deține doar 19%, incluzând Crimeea şi Donbasul, ocupate încă din 2014. Mai mult, Putin a pierdut şi din punct de vedere geopolitic: a rupt complet relațiile avantajoase cu Europa şi a transformat Rusia într-un vasal economic al Chinei. Pentru ucraineni, în schimb, Rusia a încetat definitiv să mai fie considerată un "popor frate" - societatea este unită astăzi de o ură profundă față de cei care le-au distrus viețile.

Pe de altă parte, Ucraina şi-a apărat suveranitatea şi a demonstrat lumii propria capacitate de a acționa independent. Țara a construit o armată puternică, şi-a dezvoltat propria industrie de apărare şi şi-a deschis calea spre Uniunea Europeană, ceea ce ar rupe-o definitiv de trecutul sovietic.

Prețul demografic al victoriei

Totuşi, prețul acestui succes este catastrofal. Populația Ucrainei a scăzut de la 41 de milioane de locuitori în 2021 la 29 de milioane în prezent. Aproximativ 10 milioane de oameni au plecat în străinătate, iar alte 2 milioane rămân în teritoriile ocupate. Demografii estimează că cel mult 30% dintre refugiați se vor întoarce acasă.

Situația este complicată şi de riscul ca războiul să se transforme într-un conflict cronic, de intensitate scăzută. Atacurile constante cu drone şi presiunea psihologică asociată ar putea descuraja investitorii şi ar putea îngreuna procesul de integrare europeană.

O lecție de patriotism

Cu toate acestea, ucrainenii sunt cei care l-au determinat pe jurnalistul european să-şi regândească propriile prejudecăți pacifiste. "Ucraina mi-a arătat un patriotism care mi-a spulberat prejudecățile", scrie Segura.

Autorul aminteşte cum, în iulie 2025, mii de tineri au ieşit în stradă la Kiev, după ce Volodimir Zelenski a încercat să limiteze independența Parchetului Anticorupție, pentru a-şi proteja apropiații. Chiar şi în plin război, societatea civilă a reuşit să determine autoritățile să dea înapoi. Capacitatea ucrainenilor de a cere ferm schimbări interne şi curățarea instituțiilor statului este, potrivit autorului, ceea ce îi diferențiază fundamental de ruşi şi dovedeşte că țara luptă pentru un viitor corect.

Analiştii occidentali confirmă, la rândul lor, că presiunea militară rusă slăbeşte. Potrivit unui studiu realizat de CSIS, raportul dintre pierderile Rusiei şi cele ale Ucrainei a ajuns la 8 la 1, în principal datorită dronelor ucrainene, care au paralizat logistica inamicului. Chiar şi în condițiile acestei epuizări a forțelor de ocupație, Kievul se confruntă însă cu provocări uriaşe pe termen lung.

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