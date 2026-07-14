search
Marți, 14 Iulie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Campionatul Mondial ⚽Război în UcrainaIstoria zilei

Succesiunea lui Dalai Lama. Planul Beijingului de a controla alegerea liderului spiritual tibetan

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Autoritățile de la Beijing își intensifică eforturile pentru a controla procesul tradițional de selectare a succesorului lui Dalai Lama, pe măsură ce liderul spiritual tibetan a împlinit vârsta de 91 de ani. În timp ce Tenzin Gyatso, actualul Dalai Lama, susține identificarea rînduită prin metodele tradiționale, Partidul Comunist Chinez (PCC) insistă că decizia aparține guvernului central de la Beijing, o mutare interpretată de analiști ca o încercare de consolidare a controlului asupra Tibetului și de extindere a influenței geopolitice în regiune, scrie The Telegraph.

Dalai Lama are 91 de ani/FOTO:EPA/EFE
Dalai Lama are 91 de ani/FOTO:EPA/EFE

Disputa asupra metodei de selecție

Anul trecut, Tenzin Gyatso, născut în 1935 și recunoscut ca al 14-lea Dalai Lama, a reafirmat că următoarea sa reîncarnare va fi căutată exclusiv prin metodele religioase tradiționale. Acest proces implică o comisie de căutare care analizează texte sacre, viziuni și semne spirituale pentru a identifica un număr restrâns de copii, care sunt ulterior testați dacă recunosc obiecte aparținând predecesorului lor.

În replică, guvernul chinez a declarat că orice decizie finală revine exclusiv Beijingului. Oficialii chinezi cer utilizarea metodei „urnei de aur”, un sistem de tragere la sorți introdus în secolul al XVIII-lea de dinastia Qing, prin care un candidat este ales dintr-o listă preaprobată de stat. Actualul Dalai Lama respinge această procedură, argumentând că nu face parte din tradiția pură tibetană și că rezultatul ar fi manipulat politic.

Observatorii politici subliniază că ingerința Chinei ar putea duce la apariția a doi lideri spirituali concurenți: un Dalai Lama „oficial”, recunoscut de Beijing, dar respins de comunitatea tibetană, și un altul ales prin metode tradiționale, cel mai probabil în afara granițelor Chinei.

Un precedent în acest sens a avut loc în 1995, când băiatul recunoscut de Dalai Lama ca fiind noul Panchen Lama — al doilea cel mai important lider religios din Tibet — a dispărut împreună cu familia sa, fiind înlocuit de autoritățile chineze cu un candidat propriu, lipsit de legitimitate în rândul credincioșilor.

Mizele economice și geopolitice din Tibet

Interesul crescut al Beijingului pentru controlul instituției religioase din Tibet este strâns legat de factori strategici și economici precum:

Securitatea frontierelor: Regiunea de graniță cu India rămâne extrem de sensibilă. Beijingul își extinde pretențiile teritoriale, revendicând provincia indiană Arunachal Pradesh sub denumirea de „Tibetul de Sud”.

Resurse energetice: Dezvoltarea tehnologiilor de transport al energiei la înaltă tensiune permite Chinei să transfere energia solară și hidroelectrică produsă în Tibet către provinciile sale estice industrializate.

Zăcăminte minerale: Solul tibetan adăpostește rezerve importante de minerale critice pentru industria tehnologică modernă.

Politica de asimilare și legislația transnațională

De la anexarea Tibetului în 1950, autoritățile chineze au încercat să contracareze influența culturală și spirituală a lui Dalai Lama. După eșecul tentativelor timpurii de asimilare prin măsuri economice și îndoctrinare politică, administrația președintelui Xi Jinping a adoptat începând cu anul 2014 o politică mai severă, denumită oficial „sinicizarea religiilor”. Aceasta presupune alinierea tuturor doctrinelor religioase la ideologia de stat, restricționarea predării limbii tibetane și extinderea sistemelor de supraveghere în masă.

Mai mult, o nouă lege privind „unitatea etnică” extinde jurisdicția legală a Chinei la nivel internațional, permițând urmărirea în justiție a persoanelor din afara țării care critică politicile etnice ale Beijingului.

Implicațiile internaționale ale succesiunii

Viitorul proces de succesiune riscă să genereze tensiuni diplomatice majore pe plan global.

India, țara unde își are sediul guvernul tibetan în exil și unde este cel mai probabil să fie localizat viitorul succesor, se va afla sub o presiune diplomatică intensă din partea Beijingului, alături de alte state majoritar budiste din regiune, precum Nepal, Bhutan sau Mongolia.

Relațiile dintre China și Statele Unite ar putea, de asemenea, să se deterioreze. Legislația americană actuală (Tibetan Policy and Support Act) prevede sancțiuni economice și diplomatice împotriva oricărui oficial chinez care intervine direct în numirea liderilor religioși tibetani, notează The Telegraph.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Momentul în care Rusia lansează o bombă glisantă FAB-3000 „devastatoare”, de trei tone, asupra unui orășel ucrainean
digi24.ro
image
Războiul din Iran ia amploare. Americanii lovesc ținte militare, iar Teheranul ripostează cu rachete. Trump: Îi lovim crâncen
stirileprotv.ro
image
Polonia a desecretizat ajutorul militar oferit Ucrainei. Ungaria, Bulgaria, Cehia și Slovacia refuză să îi mai dea bani. România ține în continuare ajutorul la secret
gandul.ro
image
Cupa Mondială a umplut hotelurile și restaurantele. Orașele care au dat lovitura economică
mediafax.ro
image
Fostul fotbalist al lui Mircea Lucescu riscă ani grei de închisoare! A fost arestat într-un dosar de corupție
fanatik.ro
image
Cum relativizează judecătorii legislația împotriva extremismului. Pedepse minime pentru doi neolegionari, susținători ai lui Călin Georgescu
libertatea.ro
image
Explicațiile lui Dan Dungaciu, după ce George Simion a cerut șefia Senatului în schimbul colaborării cu PSD: Trebuie să existe un gest
digi24.ro
image
Apariția din loja Simonei Halep care i-a frapat pe englezi: „Și-a lăsat mască fanii”
gsp.ro
image
S-a făcut cel mai scump transfer văzut în 119 ani: "Felicitări, ați distrus clubul / Anulez abonamentul"
digisport.ro
image
Bucuros că a fost eliberat, Pașca vrea pacienții înapoi. Bolojan pregătește o lege care să-l pună în legalitate
click.ro
image
Copaci de moșmon, cu fructul „uitat” din Evul Mediu, au fost redescoperiți într-o rezervație. Gustul seamănă cu perele condimentate
antena3.ro
image
Striker, pariul de peste 3 mld. euro al Renault cu Dacia, lasă Mioveniul cu o treime din producţia mărcii
zf.ro
image
Un bucureştean a fost confundat de mascaţi şi luat pe sus, din parc. "Am crezut că sunt tâlhărit"
observatornews.ro
image
Pensia poate crește cu peste 800 de lei pe lună. Condiția pe care trebuie să o îndeplinești
cancan.ro
image
Ce să nu faci niciodată seara dacă ești la pensie? Greșeala care te “costă” sănătatea și aspectul fizic
newsweek.ro
image
Americanii au văzut imaginile cu Simona Halep și Dorin Mateiu și au descris-o în doar două cuvinte
prosport.ro
image
Ce ar însemna pentru România intrarea în „junk”. Cum ar putea fi afectați direct românii, de la rate la taxe
playtech.ro
image
Momentul care a devenit viral: cum au apărut Erling Haaland și Zlatan Ibrahimovic? ”Puterea stă în păr”
fanatik.ro
image
Cea mai mare „gaură” din apărarea Ucrainei: Arma lui Putin care și-a atins 92% din țintele sale VIDEO
ziare.com
image
5.800 de cai putere! Neymar a "spart" 26 de milioane de euro, după dezastrul de la Cupa Mondială
digisport.ro
image
Trebuie scoase din priză aparatele electrocasnice în timpul unei furtuni? Ce spun specialiștii
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Nicuşor Dan, anunţ de la Cotroceni despre noul premier. Surpriză mare!
romaniatv.net
image
Înghețată de la Lidl, retrasă de pe piață! Ce s-a găsit în produs. Avertisment pentru cei care au cumpărat
mediaflux.ro
image
Apariția din loja Simonei Halep care i-a frapat pe englezi: „Și-a lăsat mască fanii”
gsp.ro
image
FOTO Nicușor Dan, alături de Mirabela Grădinaru, la dineul oficial oferit de Emmanuel Macron. Rochia partenerei președintelui a atras toate privirile
actualitate.net
image
Algoritmul Singurătății: Cum ne pierdem copiii în „Codul Secret” al Rețelelor Sociale. Un experiment înfiorător realizat de George Buhnici: „Mă doare stomacul în momentul ăsta / Soluțiile promovate de această manosferă sunt otravă”
actualitate.net
image
Lovitură pentru Bianca Drăgușanu! ANAF îi scoate la licitație sute de haine confiscate. Până și geaca purtată de vedetă va fi vândută
click.ro
image
A depus contestație la BAC după ce a luat 8,85 la Română şi 9,35 la Istorie. Ce note a obținut după recorectare
click.ro
image
Andreea Bălan, mai îndrăgostită ca niciodată. Unde a mers cu soțul ei și ce spune vedeta despre celebrul Novak Djokovic: „L-am întâlnit de două ori”
click.ro
Prințesa Lilibet la aniversarea vârstei de 5 ani, Foto Instagram (2) jpg
Cum i-a cucerit deja Lilibet pe britanici. Mezina Prințului Harry ”are lipici” la oameni, întocmai ca celebra sa străbunică, al cărei nume îl poartă
okmagazine.ro
moon seen phase with sepia style effect jpg
Luna Nouă în Rac rescrie destinul a 3 zodii. Urmează o perioadă decisivă pentru acești nativi
clickpentrufemei.ro
Buziașul de altădată (© Muzeul Național al Banatului)
Destinația de vacanță preferată a Banatului de altădată
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Greșeala care a dus la tragedia din Munții Bucegi, în care Antonia și-a pierdut viața. Ce spun experții
image
Lovitură pentru Bianca Drăgușanu! ANAF îi scoate la licitație sute de haine confiscate. Până și geaca purtată de vedetă va fi vândută

OK! Magazine

image
Respinsă de soțul dezgustat, Regina care nu se spăla niciodată a ales calea desfrâului. Sfârșitul ei tragic și prematur

Click! Pentru femei

image
Luna Nouă în Rac rescrie destinul a 3 zodii. Urmează o perioadă decisivă pentru acești nativi

Click! Sănătate

image
Acestea sunt simptomele cancerului de stomac!