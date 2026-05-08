Mărturia doctorului american care a îngrijit pasageri cu hantavirus pe nava de croazieră MV Hondius

Un medic din SUA aflat la bordul navei de croazieră MV Hondius a relatat pentru CNN cum a ajutat la îngrijirea pasagerilor infectați cu hantavirus, după ce doctorul navei s-a îmbolnăvit.

Stephen Kornfeld, un medic din Oregon, s-a îmbarcat luna trecută în sudul Argentinei cu gândul la o aventură unică: insule izolate, aisberguri uriașe și vederea de aproape a balenelor, delfinilor și pinguinilor.

În schimb, la doar câteva săptămâni de la începutul călătoriei, a ajuns să preia rolul de medic al navei, după ce un focar de hantavirus a izbucnit la bprd, îmbolnăvind inclusiv doctorul navei.

„Am ajuns cumva să intru în rolul de medic de bord”, a povestit Kornfeld pentru CNN despre cum a evoluat situația la bordul navei după ce primii pasageri au început să prezinte simptome. În prezent, nava se îndreaptă spre Tenerife, în Insulele Canare, unde pasagerii vor fi evacuați.

Organizația Mondială a Sănătății (OMS) a confirmat recent cel puțin cinci cazuri de infectare, iar alte suspiciuni sunt în curs de investigare. Trei pasageri au murit, printre aceștia se numără un cuplu olandez în vârstă, despre care se crede că s-a infectat în timpul călătoriei lor prin Argentina și alte țări latine înainte de îmbarcare, pe 1 aprilie.

Pe navă au rămas 146 de pasageri și membri ai echipajului, inclusiv 17 americani. Nava a rămas câteva zile ancorată în apropiere de Praia, în Capul Verde, și urmează să ajungă în Tenerife, unde pasagerii vor fi debarcați și transportați spre țările de origine.

În urma focarului, a fost declanșată o amplă operațiune internațională de urmărire a celor care au luat contact cu pasagerii și ar fi putut fi expuși la hantavirus, un virus transmis de obicei de rozătoare și care poate să provoace insuficiență respiratorie severă. Totuși, OMS a subliniat că nu există indicii privind o răspândire largă a focarului, într-un mod similar epidemiei de COVID-19.

Primele îmbolnăviri pe navă

Lucrurile au devenit critice în doar câteva ore, spune Kornfeld, care a povestit despre momentul în care și-a dat seama de gravitatea situației. Un pasager în vârstă de 70 de ani din Olanda a murit la 11 aprilie, după ce starea lui s-a deteriorat.

Soția acestuia, care prezenta simptome nespecifice precum confuzie și slăbiciune severă, a fost evacuată ulterior și încerca să ajungă acasă, dar starea ei s-a agravat și a murit într-un spital din Johannesburg.

„În 12 până la 24 de ore a devenit clar că sunt mai mulți bolnavi și că starea lor se înrăutățește”, a spus medicul.

Alți pacienți, inclusiv medicul navei, au prezentat simptome virale clasice precum febră, oboseală intensă, probleme gastrointestinale și dificultăți de respirație. Deși inițial nu păreau cazuri critice, pericolul real al hantavirusului este tocmai evoluția bruscă și imprevizibilă.

„Poți trece de la o formă gravă la una critică foarte repede”, a explicat Kornfeld.

Medicul navei a fost transferat ulterior la un spital din Johannesburg, unde se află încă la terapie intensivă, dar cu evoluție ușor favorabilă, potrivit OMS. Trei pacienți au fost evacuați în Țările de Jos, iar un pasager care a părăsit nava, a fost confirmat pozitiv la hantavirus în Elveția, unde primește tratament.

Aproximativ 30 de pasageri au părăsit nava înainte ca focarul, care ar fi legat de o tulpină transmisibilă la om, să fie înțeles complet, ceea ce a îngreunat eforturile de identificare a persoanelor cu care au intrat în contact,

În timp ce autorități sanitare din mai multe țări, inclusiv SUA, Marea Britanie și Canada, încearcă să identifice persoanele expuse, OMS a transmis că nu există dovezi ale unei transmiteri largi între oameni și că riscul unei epidemii rămâne scăzut.

Președintele american Donald Trump a declarat joi că focarul de hantavirus este „sperăm, în mare măsură sub control” și a precizat că administrația va face publice mai multe informații vineri. „Mulți oameni deosebiți se ocupă de acest lucru. Ar trebui să fie totul în regulă.”

Kornfeld spune că evacuarea pasagerilor bolnavi le dă acestora mai multe șanse de supraviețuire, chiar dacă nu există propriu-zis un tratament.

„În cazul hantavirusului, șansele de supraviețuire depind în mare măsură de posibilitatea de a beneficia de îngrijiri medicale de urgență în timp util. Pe vas, acest lucru nu ar fi posibil.”