Misterul focarului de hantavirus de pe vasul MV Hondius. Ce au descoperit cercetătorii după ultima epidemie din Argentina

Un focar rar de hantavirus, apărut la bordul navei de croazieră MV Hondius, a atras atenția autorităților sanitare internaționale după moartea a trei pasageri, în timp ce alți cel puțin cinci au fost confirmați ca fiind infectați. În timp ce investigațiile continuă pentru a stabili modul exact în care s-a produs infectarea, specialiștii privesc acum către o epidemie similară izbucnită în Argentina în 2018, considerată unul dintre cele mai importante cazuri documentate de transmitere interumană a virusului Anzi, relatează AFP.

Experții sunt de părere că lecțiile învățate în urma acelui focar ar putea explica și ceea ce se întâmplă acum pe vasul care a traversat Atlanticul după ce a plecat din Ushuaia, în sudul Argentinei.

Epidemia din Epuyen

În noiembrie 2018, un bărbat în vârstă de 68 de ani din localitatea Epuyen, situată în provincia argentiniană Chubut, a participat la o petrecere aniversară, deși începuse deja să aibă febră. Potrivit cercetătorilor, acesta fusese infectat cu tulpina Anzi a hantavirusului, cel mai probabil prin contact cu urină, excremente sau salivă de la rozătoare aflate în apropierea locuinței sale.

Hantavirusurile sunt transmise, în general, de rozătoare către oameni, însă tulpina Anzi este singura variantă cunoscută ca fiind transmisibilă între oameni.

Bărbatul a petrecut aproximativ 90 de minute la aniversare, alături de aproape 100 de persoane. În săptămânile următoare, cinci participanți care intraseră în contact cu el au dezvoltat simptome.

Cercetătorii argentinieni au analizat eşantioane prelevate de la majoritatea celor 33 de persoane infectate, dintre care 11 au decedat.

Cinci persoane care au intrat în contact cu el au dezvoltat simptome în săptămânile de după petrecere, potrivit unui studiu publicat în 2020 în revista New England Journal of Medicine (NEJM).

Decizia autorităţilor argentiniene de a-i plasa în izolare pe pacienţii simptomatici şi cererea adresată cazurilor de contact de a rămâne în carantină „au limitat probabil răspândirea” bolii, se arată în concluziile acestui studiu, potrivit Agerpres.

Cum s-a produs transmiterea între oameni

Cercetătorii au reconstituit interacțiunile dintre participanții la petrecere și au identificat mai multe cazuri de transmitere directă.

Ancheta a arătat că pacientul zero a stat la o masă la mai puțin de un metru distanță de mai multe persoane pe care ulterior le-a infectat. Într-un alt caz, o persoană a fost infectată după o simplă întâlnire pe hol, în timp ce bărbatul mergea la toaletă și i-a spus doar „bună ziua”.

Studiul sugerează că virusul s-a transmis în principal prin inhalarea picăturilor respiratorii și a salivei eliminate de persoanele bolnave.

Un element considerat „crucial” de cercetători a fost momentul apariției primelor simptome cauzate de hantavirus. În peste jumătate dintre cazuri, transmiterea a avut loc în ziua în care pacientul infectat și cu febră a luat contact cu un grup de persoane.

Transmiterea „a putut fi stabilită cu precizie ca având loc în ziua apariţiei febrei la cazul iniţial”, au explicat aceștia.

Rolul „super-răspânditorilor”

Ancheta epidemiologică a identificat trei persoane considerate „super-răspânditori”, responsabile pentru aproximativ două treimi dintre infectări.

Unul dintre aceștia, descris în studiu drept o persoană cu o viață socială foarte activă, a infectat șase oameni înainte să moară la 16 zile după debutul simptomelor. Soția sa, care se simțea deja rău în timpul priveghiului organizat după moartea acestuia, a transmis virusul altor zece persoane prezente la ceremonie.

Cursă contra cronometru: autoritățile caută zeci de pasageri debarcați de pe „nava groazei”, unde a izbucnit un focar de hantavirus

Descoperirile au oferit indicii despre modul în care se poate răspândi tulpina Anzi în anumite condiții și cât de importantă este izolarea imediată a cazurilor simptomatice.

De ce focarul de pe MV Hondius îngrijorează autoritățile

Aceste concluzii sunt acum analizate atent în cazul focarului apărut la bordul navei MV Hondius, operată de Oceanwide Expeditions

Organizația Mondială a Sănătății a anunțat că trei pasageri ai navei au murit în urma infectării cu tulpina de hantavirus. La bord se află încă 149 de persoane, însă operatorul a precizat că niciuna nu prezintă simptome în acest moment.

Autoritățile sanitare au introdus măsuri de izolare și carantină pentru persoanele care au intrat în contact cu pasagerii infectați, într-un efort de a limita extinderea focarului.

OMS consideră că riscul epidemiologic global rămâne „scăzut”, însă avertizează că pot apărea și alte cazuri, dar fiind că între momentul infectării cu hantavirus şi apariţia simptomelor poate să existe un interval de până la şase săptămâni.

Argentina: „Originea contagiunii nu poate fi confirmată”

Autoritățile argentiniene au anunțat că, până în prezent, nu există dovezi clare că infectarea pasagerilor s-ar fi produs în Argentina.

„Până în prezent, şi având în vedere informaţiile furnizate până acum de ţările implicate şi de organismele naţionale implicate, nu se poate confirma originii contagiunii”, a transmis ministerul argentinian al Sănătăţii într-un comunicat, la finalul unei reuniuni cu reprezentanţii din domeniul sanitar din cele 24 de provincii ale ţării.

Ministerul Sănătății de la Buenos Aires a analizat traseul unui cuplu de turiști olandezi care a călătorit timp de patru luni prin Argentina, Chile și Urugua, şi din nou în Argentina începând cu 27 martie, înainte de îmbarcarea pe MV Hondius, la 1 aprilie, în Ushuaia.

Provincia Tierra del Fuego, de unde a plecat nava, nu a raportat niciun caz de hantavirus din 1996, de la introducerea notificării obligatorii.

Totuși, specialiștii vor trimite echipe în teren pentru capturarea și analiza rozătoarelor din zonele vizitate de turiști, în căutarea unei eventuale prezențe a virusului.

Astfel, echipe de la Institutul Malbran din Buenos Aires, o referinţă naţională în materie de boli infecţioase, se vor deplasa „în zonele asociate traseului” cuplului olandez.

Rozătoarele suspectate de transmiterea virusului

Principalul vector al tulpinii Andes este șobolanul cu coadă lungă, însă această specie nu trăiește în Tierra del Fuego. În schimb, există o subspecie apropiată, prezentă atât în Argentina, cât și în Chile.

O însoțitoare de zbor, internată în spital după ce a intrat în contact cu o pacientă infectată cu hantavirus

Oamenii de știință încearcă acum să stabilească dacă această subspecie poate transmite virusul la fel ca rozătorul cunoscut drept purtător principal.

Directorul Centrului de Epidemiologie din Tierra del Fuego, Juan Petrina, a declarat că această posibilitate este încă dezbătută în comunitatea științifică.

La rândul său, directorul general al Organizația Mondială a Sănătății, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a precizat că turiștii olandezi participau la excursii de observare a păsărilor în zone unde este prezent rozătorul purtător al variantei transmisibile între oameni.

Un virus rar, dar periculos

Hantavirusul este endemic în mai multe regiuni din Argentina, unde sunt raportate anual aproximativ 100 de cazuri. Cele mai afectate zone sunt provinciile din nord-vestul țării, însă tulpina Anzi este prezentă și în regiunile sudice din Patagonia, inclusiv în Chubut, Rio Negro și Neuquen.

Deși focarele de transmitere între oameni sunt rare, exemplul focarului din Epuyen și situația actuală de pe MV Hondius arată că virusul poate deveni extrem de periculos atunci când infectarea nu este depistată la timp și persoanele simptomatice continuă să intre în contact apropiat cu alte persoane.