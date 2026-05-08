Vineri, 8 Mai 2026
Adevărul
OMS: Focarul de hantavirus de pe nava de croazieră nu reprezintă începutul unei pandemii

Maria van Kerkhove, epidemiolog specializat în boli infecţioase la Organizaţia Mondială a Sănătăţii (OMS), a declarat că actualul focar de hantavirus nu este comparabil cu pandemia de Covid-19, întrucât virusul se transmite prin „contact apropiat şi intim”, relatează BBC.

Declaraţia a fost făcută în contextul în care autorităţile sanitare încearcă să identifice zeci de persoane care au debarcat recent de pe nava olandeză MV Hondius, unde au fost depistate mai multe cazuri de hantavirus.

Joi, OMS a anunţat că cinci dintre cele opt cazuri suspecte au fost confirmate. Trei persoane au murit, inclusiv o femeie olandeză în vârstă de 69 de ani, infectată cu virusul.

Soţul acesteia, tot cetăţean olandez, precum şi o femeie din Germania au murit la rândul lor, iar cazurile sunt investigate de autorităţi.

Potrivit OMS, hantavirusul se transmite de regulă de la rozătoare la oameni. Totuşi, în actualul focar, transmiterea între oameni a fost documentată pentru prima dată.

Croaziera de lux, operată de Oceanwide Expeditions, a început pe 1 aprilie în Ushuaia, Argentina, şi ar urma să ajungă pe 10 mai în Insulele Canare, Spania.

La bord s-au aflat iniţial aproximativ 150 de pasageri şi membri ai echipajului din 28 de ţări. Zeci de persoane au debarcat însă pe insula Sfânta Elena, pe 24 aprilie.

„Acesta nu este Covid”

În conferinţa de presă de joi, van Kerkhove a subliniat că „acesta nu este Covid, nu este gripă, se transmite foarte, foarte diferit”.

Ea a precizat că autorităţile au cerut tuturor persoanelor aflate la bordul navei MV Hondius să poarte mască.

De asemenea, persoanele care intră în contact cu cazurile suspecte sau care îngrijesc pacienţi ar trebui „să poarte un nivel mai ridicat de echipament individual de protecţie”, a adăugat oficialul OMS.

În aceeaşi conferinţă, directorul general al OMS, Tedros Ghebreyesus, a declarat că organizaţia „evaluează riscul pentru sănătatea publică drept scăzut”.

El a explicat că primele două persoane confirmate cu virusul călătoriseră prin Argentina, Chile şi Uruguay, într-o excursie de observare a păsărilor care a inclus vizite în zone unde trăieşte specia de şobolan cunoscută ca purtătoare a virusului.

Tedros a afirmat că OMS este la curent cu informaţiile privind alte persoane cu simptome care ar fi putut intra în contact cu pasagerii infectaţi şi că organizaţia colaborează cu autorităţile relevante.

Având în vedere că perioada de incubaţie a bolii poate ajunge până la şase săptămâni, este posibil să fie raportate şi alte cazuri, a avertizat acesta.

Pasageri britanici şi americani, monitorizaţi

Tot joi, Oceanwide Expeditions a anunţat că 29 de pasageri, provenind din cel puţin 12 ţări, au părăsit nava MV Hondius în Sfânta Elena.

Compania a precizat că şi trupul unuia dintre decedaţi – un bărbat olandez – a fost debarcat de pe vas.

Şapte dintre persoanele care au părăsit croaziera sunt cetăţeni britanici.

„Două dintre aceste persoane se autoizolează acum în Regatul Unit, în timp ce celelalte nu s-au întors încă”, a transmis Agenţia pentru Securitate Sanitară din Regatul Unit (UKHSA).

Patru persoane au rămas în insula Sfânta Elena, iar autorităţile încearcă să localizeze o a şaptea persoană despre care se ştie că nu a revenit încă în Regatul Unit.

Spania a anunţat, de asemenea, că discuţiile cu autorităţile britanice sunt „foarte avansate” pentru organizarea unui zbor de repatriere către Tenerife, după sosirea navei în Insulele Canare.

Virginia Barcones, şefa protecţiei civile şi situaţiilor de urgenţă din Spania, a declarat că la bordul navei se află în prezent 19 pasageri britanici şi patru membri ai echipajului.

Ea a mai spus că pe MV Hondius se află şi patru cetăţeni americani, iar Statele Unite şi-au exprimat disponibilitatea de a trimite un avion pentru repatrierea acestora.

