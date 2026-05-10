Marea Caspică, „autostrada” discretă prin care Rusia și Iranul sfidează sancțiunile occidentale

Cea mai mare întindere de apă închisă din lume a devenit un punct vital pe harta geopolitică actuală. O investigație a The New York Times dezvăluie cum Marea Caspică s-a transformat într-un coridor logistic esențial pentru Moscova și Teheran, oferind o rută sigură pentru comerțul cu cereale, dar și pentru tehnologie militară sensibilă.

Un sanctuar ferit de ochii Occidentului

Într-o perioadă în care ambele națiuni se află sub presiunea unor sancțiuni internaționale fără precedent, Marea Caspică oferă un avantaj strategic unic: izolarea. Spre deosebire de Strâmtoarea Ormuz sau Marea Mediterană, unde marina americană și aliații săi pot monitoriza și intercepta transporturile, Caspica este controlată exclusiv de cele cinci state riverane.

„Este locul aproape perfect pentru eludarea sancțiunilor”, afirmă Nicole Grajewski, expertă în relațiile ruso-iraniene la universitatea Sciences Po din Paris. Această izolare transformă marea într-o „cutie neagră” a comerțului global, unde regulile internaționale de transparență maritimă sunt frecvent ignorate.

Componente pentru drone sub acoperirea cerealelor

Oficialii americani susțin că Moscova utilizează această rută pentru a livra Teheranului componente critice necesare industriei de armament.

Obiectivul: Refacerea capacităților aeriene ale Iranului, după ce forțele acestuia ar fi pierdut aproximativ 60% din stocul de drone în confruntările recente.

Tactica: Navele care circulă între porturile rusești și cele iraniene își opresc frecvent transponderele de identificare (sistemul AIS), făcând monitorizarea prin satelit extrem de dificilă.

În timp ce dronele și tehnologia militară circulă „sub radar”, comerțul civil este în plină expansiune. Aproximativ două milioane de tone de grâu rusesc, care anterior tranzitau Marea Neagră, sunt acum redirecționate prin Caspica către porturile iraniene, care funcționează 24 de ore din 24 pentru a procesa fluxul masiv de alimente și materii prime.

Redesenarea rutelor comerciale

Redirecționarea logisticii nu este doar o alegere ideologică, ci și una de securitate. Instabilitatea din Orientul Mijlociu a făcut ca rutele tradiționale prin Golful Persic să devină riscante.

Vitali Cernov, analist la PortNews Media Group, observă că ruta caspică a devenit mult mai sigură pentru Moscova. Totuși, analiștii avertizează că această „integrare defensivă” are limitele ei. Deși piesele rusești ajută la reîntregirea arsenalului iranian, specialiștii americani consideră că acestea nu vor schimba fundamental echilibrul de forțe într-o eventuală confruntare directă cu Israelul sau SUA.

Reacția comunității internaționale

Impactul acestui coridor nu a trecut neobservat. Experții sugerează că atacurile recente asupra infrastructurii portuare din regiune reflectă gradul de îngrijorare al adversarilor Iranului față de acest flux constant de ajutor rusesc.

„Rusia și Iranul au găsit modalități de a ocoli regimul de sancțiuni”, explică Anna Borshchevskaya, expertă la Washington Institute. „Tocmai de aceea acest traseu comercial, deși mic în volum comparativ cu rutele globale, a devenit o țintă strategică.”

Ca răspuns, Departamentul Trezoreriei SUA a extins recent lista de sancțiuni, vizând companii și indivizi — inclusiv din China — acuzați că facilitează obținerea de materiale pentru producția celebrelor drone Shahed și a rachetelor balistice iraniene.

În acest joc de-a șoarecele și pisica de pe apele Caspicii, succesul Moscovei și al Teheranului de a menține această rută deschisă ar putea determina cât de rapid își pot reface forțele două dintre cele mai izolate regimuri ale lumii.