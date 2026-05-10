Duminică, 10 Mai 2026
Adevărul
Israelul ar fi construit o bază militară secretă în Irak pentru operațiuni împotriva Iranului

Război în Orientul Mijlociu
Publicația americană The Wall Street Journal susține că instalația a fost folosită pentru sprijin logistic și misiuni speciale în timpul campaniei aeriene israeliene.

Trupe israeliene/FOTO:X

Israelul ar fi construit o bază militară secretă în vestul Irakului pentru a sprijini operațiunile aeriene împotriva Iranului, potrivit The Wall Street Journal, care citează oficiali americani și alte surse apropiate dosarului.

Conform informațiilor publicate, baza ar fi fost amenajată cu puțin timp înainte de izbucnirea conflictului, cu acordul Statelor Unite și ar fi găzduit forțe speciale israeliene, unități logistice pentru aviația militară și echipe de căutare și salvare pregătite să intervină în eventualitatea în care avioane israeliene ar fi fost doborâte deasupra Iranului.

Sursele citate susțin că niciun aparat israelian nu a fost pierdut în timpul operațiunilor. Totuși, după ce un avion american de tip McDonnell Douglas F-15 Eagle a fost doborât în apropiere de Isfahan, Israelul ar fi oferit sprijin pentru evacuarea echipajului.

Militarii americani și-ar fi recuperat singuri piloții, însă aviația israeliană ar fi efectuat lovituri aeriene pentru a acoperi operațiunea.

Potrivit articolului, existența bazei a fost aproape descoperită încă din primele săptămâni ale războiului.

Mass-media de stat din Irak a relatat că un păstor local a observat activitate militară neobișnuită în deșert, inclusiv zboruri repetate de elicoptere. După sesizare, armata irakiană ar fi trimis o patrulă pentru verificări.

Sursele citate de publicația americană afirmă că grupul militar irakian a fost ulterior atacat din aer de Israel pentru a împiedica apropierea de bază. Armata israeliană a refuzat să comenteze informațiile.

Ce spune Irakul?

Guvernul irakian a condamnat atunci oficial atacul, în urma căruia un soldat irakian a fost ucis, iar alți doi au fost răniți.

„Această operațiune imprudentă a fost desfășurată fără coordonare și fără autorizație”, a declarat generalul Qais al-Muhammadawi, adjunct al Comandamentului Operațional Comun al Irakului.

Ulterior, Irakul a depus o plângere la Organizația Națiunilor Unite, acuzând „forțe străine” pentru atac și sugerând inițial o posibilă implicare americană. Totuși, sursele WSJ afirmă că forțele SUA nu au participat la lovitură.

Potrivit relatării, după incident, autoritățile irakiene au trimis în zonă unități suplimentare antiteroriste, care ar fi descoperit urme ale prezenței unor forțe străine.

„Se pare că în zonă opera o forță sprijinită aerian, cu capacități care depășeau nivelul unităților noastre”, a declarat al-Muhammadawi.

Un purtător de cuvânt al guvernului de la Bagdad a refuzat să spună dacă autoritățile irakiene cunoșteau despre existența bazei israeliene.

Articolul evidențiază amploarea pregătirilor făcute de Israel pentru conflictul cu Iranul și nivelul de risc pe care autoritățile israeliene ar fi fost dispuse să și-l asume.

Baza din Irak a redus semnificativ distanța până la teatrul de operațiuni

Sursele citate afirmă că baza din Irak a redus semnificativ distanța până la teatrul de operațiuni și a permis desfășurarea rapidă a echipelor de salvare în eventualitatea unor incidente aeriene.

Un interlocutor al publicației a declarat că în instalație ar fi fost prezente și unități speciale ale forțelor aeriene israeliene, antrenate pentru operațiuni pe teritoriu ostil.

În timpul campaniei militare, care a durat cinci săptămâni, aviația israeliană ar fi efectuat mii de lovituri asupra unor ținte din Iran.

Experții citați de WSJ notează că și Statele Unite folosesc frecvent baze temporare avansate înaintea unor operațiuni de amploare.

Analistul Michael Knights, director de cercetare la Horizon Engage, afirmă că deșertul din vestul Irakului este ideal pentru astfel de instalații clandestine, datorită dimensiunii vaste a teritoriului și densității reduse a populației.

Potrivit acestuia, forțele speciale americane au utilizat aceeași regiune în timpul operațiunilor împotriva regimului lui Saddam Hussein în 1991 și 2003.

Knights spune că localnicii sunt obișnuiți de ani de zile cu activități militare neobișnuite în zonă — de la operațiuni împotriva grupării Statul Islamic până la intervenții secrete ale unor state străine — și evită de regulă astfel de regiuni.

El a adăugat că locuitorii din zonă au raportat în ultimele luni o intensificare neobișnuită a zborurilor de elicoptere în timpul actualului conflict.

