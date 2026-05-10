Rubio și Witkoff au discutat cu premierul Qatarului despre un posibil acord privind Iranul. Doha joacă un rol-cheie în negocieri

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, și emisarul special al Casei Albe, Steve Witkoff, au avut sâmbătă, la Miami, o întâlnire cu premierul Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, în cadrul căreia au fost analizate perspectivele unei înțelegeri care ar putea conduce la oprirea războiului cu Iranul, relatează publicația americană Axios, citând două surse apropiate discuțiilor.

Potrivit surselor, principalul subiect al întrevederii a fost elaborarea unui memorandum de înțelegere care să permită deschiderea unui proces de dezescaladare și eventual să creeze baza unui acord mai amplu între Washington și Teheran.

În paralel, Qatarul, Pakistanul, Egiptul, Turcia și Arabia Saudită își coordonează eforturile diplomatice pentru apropierea pozițiilor celor două părți. „Mediatorii fac apel la dezescaladare și la concentrarea asupra unei soluții negociate”, a declarat unul dintre interlocutori.

Axios notează că Statele Unite și Iranul discută în prezent formula unui document scurt, care să consfințească oprirea ostilităților și să permită continuarea negocierilor politice într-un cadru mai larg. În acest proces, Qatarul și-a asumat un rol de mediere tot mai activ.

Cu toate acestea, până în dimineața zilei de 9 mai, administrația americană aștepta încă un răspuns final din partea Teheranului.

Deși Pakistanul este considerat oficial principalul intermediar între SUA și Iran încă de la începutul conflictului, sursele citate de publicația americană afirmă că Doha desfășoară în paralel o intensă activitate diplomatică discretă. Oficialii americani susțin că, la Casa Albă, partea qatareză este percepută drept unul dintre cei mai eficienți interlocutori în comunicarea cu autoritățile iraniene.

Înaintea întâlnirii de la Miami, premierul Qatarului s-a aflat la Washington, unde a discutat cu vicepreședintele american J.D. Vance. Inițial, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani intenționa să revină direct la Doha, însă și-a modificat programul și a plecat spre Florida.

În timpul vizitei, acesta a avut și o conversație telefonică cu ministrul saudit de Externe, în încercarea de a coordona eforturile regionale de mediere.

În același timp, publicația americană atrage atenția că o serie de decizii și declarații ale președintelui Donald Trump alimentează îngrijorări în rândul aliaților tradiționali ai Washingtonului.

Reducerea prezenței militare americane în Germania, amenințările privind diminuarea efectivelor SUA în alte regiuni europene și încercările de a minimaliza recentele atacuri iraniene din Golful Persic sunt interpretate drept semnale ale unei posibile deteriorări a relațiilor dintre Statele Unite și partenerii săi strategici.

Chiar dacă Washingtonul și Teheranul par să se apropie treptat de o posibilă ieșire din conflict, pozițiile adoptate de Donald Trump au reaprins temerile în Europa, Orientul Mijlociu și regiunea Indo-Pacifică privind predictibilitatea și fiabilitatea Statelor Unite ca aliat într-o eventuală viitoare criză internațională.