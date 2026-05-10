search
Duminică, 10 Mai 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Rubio și Witkoff au discutat cu premierul Qatarului despre un posibil acord privind Iranul. Doha joacă un rol-cheie în negocieri

0
0
Publicat:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google

Secretarul de Stat al SUA, Marco Rubio, și emisarul special al Casei Albe, Steve Witkoff, au avut sâmbătă, la Miami, o întâlnire cu premierul Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani, în cadrul căreia au fost analizate perspectivele unei înțelegeri care ar putea conduce la oprirea războiului cu Iranul, relatează publicația americană Axios, citând două surse apropiate discuțiilor.

Marco Rubio, Steve Witkoff și premierul Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani/FOTO:X
Marco Rubio, Steve Witkoff și premierul Qatarului, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani/FOTO:X

Potrivit surselor, principalul subiect al întrevederii a fost elaborarea unui memorandum de înțelegere care să permită deschiderea unui proces de dezescaladare și eventual să creeze baza unui acord mai amplu între Washington și Teheran.

În paralel, Qatarul, Pakistanul, Egiptul, Turcia și Arabia Saudită își coordonează eforturile diplomatice pentru apropierea pozițiilor celor două părți. „Mediatorii fac apel la dezescaladare și la concentrarea asupra unei soluții negociate”, a declarat unul dintre interlocutori.

Axios notează că Statele Unite și Iranul discută în prezent formula unui document scurt, care să consfințească oprirea ostilităților și să permită continuarea negocierilor politice într-un cadru mai larg. În acest proces, Qatarul și-a asumat un rol de mediere tot mai activ.

Cu toate acestea, până în dimineața zilei de 9 mai, administrația americană aștepta încă un răspuns final din partea Teheranului.

Deși Pakistanul este considerat oficial principalul intermediar între SUA și Iran încă de la începutul conflictului, sursele citate de publicația americană afirmă că Doha desfășoară în paralel o intensă activitate diplomatică discretă. Oficialii americani susțin că, la Casa Albă, partea qatareză este percepută drept unul dintre cei mai eficienți interlocutori în comunicarea cu autoritățile iraniene.

Înaintea întâlnirii de la Miami, premierul Qatarului s-a aflat la Washington, unde a discutat cu vicepreședintele american J.D. Vance. Inițial, Mohammed bin Abdulrahman al-Thani intenționa să revină direct la Doha, însă și-a modificat programul și a plecat spre Florida.

În timpul vizitei, acesta a avut și o conversație telefonică cu ministrul saudit de Externe, în încercarea de a coordona eforturile regionale de mediere.

În același timp, publicația americană atrage atenția că o serie de decizii și declarații ale președintelui Donald Trump alimentează îngrijorări în rândul aliaților tradiționali ai Washingtonului.

Reducerea prezenței militare americane în Germania, amenințările privind diminuarea efectivelor SUA în alte regiuni europene și încercările de a minimaliza recentele atacuri iraniene din Golful Persic sunt interpretate drept semnale ale unei posibile deteriorări a relațiilor dintre Statele Unite și partenerii săi strategici.

Chiar dacă Washingtonul și Teheranul par să se apropie treptat de o posibilă ieșire din conflict, pozițiile adoptate de Donald Trump au reaprins temerile în Europa, Orientul Mijlociu și regiunea Indo-Pacifică privind predictibilitatea și fiabilitatea Statelor Unite ca aliat într-o eventuală viitoare criză internațională.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Din Calafat la Palatul Regal. Povestea femeii care a învins abuzurile și a devenit sprijinul românilor din Marea Britanie
digi24.ro
image
Actorul Ioan Isaiu a murit la vârsta de 56 de ani. Ar fi suferit un infarct pe platoul de filmare
stirileprotv.ro
image
După experimentul Gândul: “știri pozitive despre Oana Gheorghiu”, preluat imediat de Google, a făcut și Patrick De Hillerin unul. A deschis un restaurant fictiv pe Google Maps, într-o zonă interzisă, și a primit 144 de recenzii de 5 stele în aproape 8 ore
gandul.ro
image
„Este timpul să pleci cu demnitate”. Noul premier al Ungariei îi cere președintelui țării să demisioneze
mediafax.ro
image
Ce se întâmplă cu Alex Dobre. Diagnosticul oficial al medicilor
fanatik.ro
image
Informatorul „Turcul” și-a turnat la Securitate cumnata, cumnatul și pe tatăl socru. Acum este pensionar special, profesor universitar și politician de vază la Constanța
libertatea.ro
image
Pământul gol și OZN-uri naziste: Ce este trendul viral Agartha, care promovează mesaje extremiste pe TikTok pornind de la un mit
digi24.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
Aryna Sabalenka a aflat ce va face Sorana Cîrstea și a spus-o la conferință: ”E trist”. Cum a numit-o pe româncă
digisport.ro
image
Petrecere surpriză de ziua Ancăi Țurcașiu. Cum a fost așteptată de familie și prieteni
click.ro
image
România își construiește propria fabrică de AI: supercalculatoare la Cernavodă și Doicești, alimentate cu energie nucleară
antena3.ro
image
Industria militară germană s-a trezit: Gigantul Rheinmetall va produce încă de anul acesta rachete de croazieră, pentru a nu mai fi dependenţi de armele americane
zf.ro
image
A ucis din gelozie. Filmul crimei din Bihor, unde Alicia a plătit cu viaţa pentru că şi-a refuzat călăul
observatornews.ro
image
Cel mai mare REGRET al lui Ioan Isaiu. A murit fără să-și îndeplinească dorința 😢
cancan.ro
image
La ce oră intră, marți, pensia și ajutorul de 500 lei pe card? Pensionarii nu primesc banii în același timp
newsweek.ro
image
FOTO. S-a aflat din ce a plătit „Regele Instagramului” viața de lux pentru manechine
prosport.ro
image
Cum se procedează dacă minorul are paşaportul expirat iar unul dintre părinţi refuză să dea procură specială. Legea din 2026
playtech.ro
image
Pierdere uriașă pentru Universitatea Craiova în marea finală cu U Cluj! Oltenii rămân fără un jucător crucial, iar altul este incert
fanatik.ro
image
Salariul de debut la SRI începe de la 7.500 de lei „în mână”. Oferta pentru noii angajați: chirie decontată, sală de sport, servicii medicale și concedii convenabile
ziare.com
image
FOTO Imaginea cu care Alexandru Țiriac a ”cucerit” internetul: ”Numește un duo mai bun”
digisport.ro
image
Concluzia neașteptată a unui român care lucrează în Olanda. „Nu credeam că voi spune vreodată că de-abia aștept să mă întorc în țară”
click.ro
image
EXCLUSIV Un fost președinte PNL susține intrarea partidului în opoziție: „Soluția cea mai bună”
cotidianul.ro
image
Criminalul elevei din Bihor a fost prins, a recunsocut tot! Cum a murit Alice: „I-am dat cu cuțitul în gât de 2-3 ori”
romaniatv.net
image
Cine este și cum arată partenera lui Ilie Bolojan
mediaflux.ro
image
Dacia, „dormitor pe roți” » Imagini surprinzătoare: cum arată mașina-casă care nu a existat vreodată
gsp.ro
image
Jocul românesc care reinventează „Battleships” a lansat primul demo pe Steam
actualitate.net
image
Actorul Ioan Isaiu a fost imposibil de salvat. A făcut infarct în timpul filmărilor. Cum l-au găsit medicii la fața locului
actualitate.net
image
Declarația emoționantă făcută de Ioana Ginghină, după moartea lui Ioan Isaiu: „Era un om cald, bun. Este un mare șoc”
click.ro
image
Cauza morții lui Ioan Isaiu. S-a prăbușit sub privirile împietrite ale colegilor: „Suntem șocați”
click.ro
image
Cel mai mare regret cu care a murit Ioan Isaiu: „Doamne-Doamne o să se uite și la noi”
click.ro
Angelina Jolie Profimedia jpg
Ce conține „camera secretă pentru sex” a celei mai frumoase femei de la Hollywood. „Iubirea e, pur și simplu, prea intensă!”
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Ziua Regalităţii 10 Mai, ziua cu triplă semnificaţie istorică jpeg
Ziua Regalităţii. 10 Mai, ziua cu triplă semnificaţie istorică
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Andreea Ibacka a apărut fără verighetă. Se întâmplă la puțin timp după speculațiile legate de un posibil divorț
image
Declarația emoționantă făcută de Ioana Ginghină, după moartea lui Ioan Isaiu: „Era un om cald, bun. Este un mare șoc”

OK! Magazine

image
Prințesa Kate, ca o Audrey Hepburn regală la petrecerea în grădină de la Palat. Ea și William i-au ținut loc Regelui

Click! Pentru femei

image
Sunt ca două surori! La 64 de ani, actrița Heather Locklear îi face concurență fiicei de nici 30 de ani!

Click! Sănătate

image
Ce a mâncat în fiecare zi femeia care a trăit 117 ani