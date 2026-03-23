Israelul anchetează eșecul grav al sistemelor antirachetă ce ar fi putut declanșa o catastrofă la centrala nucleară de la Dimona

Israelul investighează un eșec grav al sistemelor de apărare, după ce o rachetă iraniană a lovit orașul Dimona, în apropierea unuia dintre cele mai sensibile obiective strategice ale statului.

Armata israeliană a confirmat că sistemele antiaeriene au detectat și au încercat să intercepteze proiectilul, însă fără succes — o breșă rară, care a declanșat imediat o anchetă internă. Șeful Statului Major, Eyal Zamir, a ordonat verificări detaliate și a convocat o evaluare de securitate împreună cu comandanții operaționali și reprezentanți ai forțelor aeriene, informează middleeasteye.net.

Rachetă iraniană, zeci de răniți

Atacul, produs sâmbătă seara, a rănit cel puțin 47 de persoane, după ce racheta a lovit o clădire comunitară. Impactul a fost atât de puternic încât mai multe case vechi din apropiere s-au prăbușit.

Potrivit serviciului de urgență Magen David Adom, victimele prezintă răni de diverse grade. Un băiat de 12 ani este în stare gravă, după ce a fost lovit de schije, iar o femeie a suferit răni moderate din cauza geamurilor sparte. Alte zeci de persoane au fost rănite ușor sau au suferit atacuri de panică, fiind tratate la spitalul din Beersheba.

Martorii descriu scene de haos și distrugere. „Racheta a căzut pe o clădire comunitară, iar casele din jur s-au prăbușit. Cei mai mulți erau în adăposturi — asta i-a salvat”, a povestit un localnic.

Sistemul de apărare aeriană al Israelului nu a reușit să oprească cel puțin două atacuri cu rachete iraniene asupra sudului Israelului, ca represalii pentru un atac asupra sitului nuclear iranian de la Natanz. Peste 100 de israelieni au fost răniți în Arad și Dimona, iar zeci de clădiri au fost distruse.

O breșă care ridică semne de întrebare

Armata israeliană recunoaște că interceptarea a eșuat, fără a oferi deocamdată explicații clare. Ancheta va analiza circumstanțele exacte ale incidentului — de la posibile defecțiuni tehnice până la erori de operare.

În paralel, Agenția Internațională pentru Energie Atomică a făcut apel la „reținere militară maximă”, subliniind că nu există, până în acest moment, indicii că instalația nucleară din apropiere ar fi fost afectată.

Tensiuni în escaladare

Teheranul a prezentat atacul drept o acțiune de represalii, susținând că a vizat Dimona ca răspuns la un presupus atac anterior asupra instalației nucleare de la Natanz. Israelul neagă implicarea, ceea ce amplifică incertitudinea și tensiunile.

„Mica Indie” lovită de război

Dincolo de importanța strategică, Dimona este cunoscută și pentru identitatea sa culturală aparte. Orașul găzduiește o comunitate numeroasă de evrei de origine indiană, mulți provenind din statul Maharashtra.

Străzile sale sunt marcate de influențe indiene — de la limbaj și gastronomie, până la meciuri de cricket jucate în aer liber. Aproximativ o treime din populație face parte din această comunitate, motiv pentru care orașul este supranumit „Mica Indie”.

Acum, însă, liniștea acestui loc a fost spulberată. În umbra instalațiilor nucleare și a tensiunilor regionale, Dimona devine încă un punct fierbinte pe harta unui conflict care continuă să se extindă.

Atacurile Iranului testează la limită sistemul de apărare aeriană al Israelului

Între drone, rachete balistice și muniții cu dispersie, presiunea asupra celebrului Iron Dome crește de la o zi la alta. Sistemul, considerat ani la rând printre cele mai eficiente din lume, este acum supus unui test de rezistență fără precedent.

Victime civile și o escaladare vizibilă

În ultimele zile, conflictul a făcut noi victime. Un cuplu în vârstă a murit în Ramat Gan, în apropiere de Tel Aviv, în timp ce încerca să ajungă într-un adăpost. În Cisiordania, patru femei palestiniene au fost ucise de o rachetă cu submuniții, iar fragmente ale unui proiectil interceptat au căzut în cartierul evreiesc din Orașul Vechi al Ierusalimului, la mică distanță de complexul Moscheea Al-Aqsa.

Este o etapă nouă a războiului, în care Iranul combină rachete balistice cu muniții de tip cluster. De la începutul conflictului, pe 28 februarie, peste 350 de rachete balistice ar fi fost lansate asupra Israelului, iar aproximativ jumătate au transportat submuniții, scrie nationalheraldindia.com.

O provocare tehnică tot mai complexă

Rachetele cu dispersie pot elibera zeci de încărcături explozive pe o suprafață extinsă, ceea ce obligă sistemele de apărare să intervină mai devreme, înainte ca acestea să se fragmenteze.

În paralel, atacurile cu drone — multe dintre ele ieftine și produse în masă — adaugă un nivel suplimentar de presiune. Pentru prima dată, numărul alertelor generate de drone a depășit numărul atacurilor cu rachete, potrivit sistemelor de avertizare israeliene.

Riscul de saturare

Armata israeliană susține că rata de interceptare rămâne în jur de 90% pentru amenințările care vizează zone populate. Totuși, atacurile recente au evidențiat o limitare importantă: saturarea sistemului.

Atunci când volumul amenințărilor simultane depășește capacitatea de reacție, unele proiectile reușesc inevitabil să treacă de apărare.

Experții subliniază că nu este vorba de o problemă tehnologică, ci de una fizică: numărul de interceptoare disponibile, timpul de reîncărcare și capacitatea de a gestiona atacuri coordonate din mai multe direcții.

Un sistem pe mai multe niveluri

Israelul nu se bazează pe un singur sistem. Praștia lui David este folosit pentru amenințări de rază medie, iar sistemul Arrow pentru rachete balistice. În dezvoltare se află și sistemul laser Iron Beam, menit să reducă costurile interceptării dronelor și proiectilelor mici.

O dilemă strategică

Pe fondul intensificării atacurilor, forțele aeriene israeliene se confruntă cu o alegere dificilă: să intercepteze fiecare amenințare sau să conserve interceptoarele pentru ținte mai periculoase.

În unele situații, decizia este de a nu neutraliza toate submunițiile, dacă riscul pentru populație este considerat redus și există acces la adăposturi.

Costuri ridicate și resurse limitate

Problema este amplificată de costuri. Un interceptor Tamir, utilizat de Iron Dome, este estimat la zeci de mii de euro, în timp ce un interceptor Arrow poate ajunge la milioane de euro. În contrast, multe dintre dronele și rachetele folosite de Iran sunt semnificativ mai ieftine.

Această asimetrie economică face parte din strategia Teheranului: combinarea armamentului accesibil cu cel sofisticat pentru a consuma resursele defensive ale Israelului.

Cât poate rezista sistemul?

Autoritățile israeliene susțin că nu există o lipsă critică de interceptoare și că sistemul este pregătit pentru un conflict prelungit. Totuși, aprobarea unor achiziții de urgență de sute de milioane de euro indică o presiune reală asupra stocurilor.

Unele estimări sugerează că, dacă ritmul atacurilor continuă, anumite baterii ar putea rămâne fără interceptoare în următoarele săptămâni.

În lipsa unor date oficiale detaliate, situația exactă rămâne dificil de evaluat. Cert este însă că războiul din Iran nu testează doar capacitatea tehnologică a Israelului, ci și limitele unui sistem conceput să protejeze — nu să reziste la nesfârșit.