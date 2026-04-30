Liderul suprem al Iranului amenință SUA, după o lungă perioadă de tăcere: „Singurul loc pentru americani în Golful Persic este pe fundul apelor”

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, a transmis un mesaj dur la adresa Statelor Unite, afirmând că prezența americană în Golful Persic nu mai are loc în regiune. El a avertizat că Teheranul va elimina ceea ce a numit „abuzurile inamicului” din Strâmtoarea Ormuz.

Declarația reprezintă prima apariție publică a liderului de la Teheran după o perioadă îndelungată de tăcere.

„Se deschide un nou capitol pentru Golful Persic și Strâmtoarea Ormuz”, a transmis Khamenei și într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

În declarația citită de un prezentator al televiziunii de stat, liderul iranian a susținut că „noua conducere” a Teheranului asupra Strâmtorii Ormuz va aduce „calm, progres și beneficii economice pentru toate națiunile din regiune”.

Totodată, acesta a lansat un atac direct la adresa Washingtonului.

„Străinii care privesc cu rea intenție această zonă de la mii de kilometri distanță nu au loc aici, decât pe fundul apelor sale”, a afirmat ayatollahul.

Iranul promite să își apere programul nuclear și capacitățile militare

Într-un alt mesaj, Mojtaba Khamenei a reiterat angajamentul regimului iranian de a proteja infrastructura strategică a țării, inclusiv programul nuclear și cel balistic.

El a declarat că Iranul va apăra „capacitățile sale tehnologice moderne – de la nano și bio, până la nuclear și rachete – ca pe un capital național”.

Teheranul și-a consolidat controlul asupra traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii, prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul global.

Speculații privind starea sa de sănătate

Khamenei nu a mai fost văzut în public de la numirea sa în funcția supremă, în luna martie, după moartea tatălui său, Ali Khamenei, în urma atacurilor americano-israeliene din 28 februarie.

Mai multe surse internaționale susțin că noul lider ar fi grav rănit și ar primi tratament într-un spital, însă autoritățile iraniene nu au confirmat informațiile.

Blocaj în Strâmtoarea Ormuz și efecte globale

Criza din Strâmtoarea Ormuz continuă să afecteze piețele internaționale. Blocada reciprocă dintre Iran și Statele Unite a redus drastic traficul naval, de la 120-140 de nave pe zi la doar câteva, relatează The Guardian.

Prețul petrolului a depășit 120 de dolari pe baril, punând presiune pe administrația americană și pe aliații Washingtonului din Golf.

În paralel, negocierile mediate de Pakistan privind deblocarea situației par să fi intrat în impas, în timp ce Washingtonul analizează noi opțiuni militare și diplomatice pentru stabilizarea regiunii.