search
Joi, 30 Aprilie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Liderul suprem al Iranului amenință SUA, după o lungă perioadă de tăcere: „Singurul loc pentru americani în Golful Persic este pe fundul apelor”

0
Război în Orientul Mijlociu
0
Publicat:

Liderul suprem al Iranului, ayatollahul Mojtaba Khamenei, a transmis un mesaj dur la adresa Statelor Unite, afirmând că prezența americană în Golful Persic nu mai are loc în regiune. El a avertizat că Teheranul va elimina ceea ce a numit „abuzurile inamicului” din Strâmtoarea Ormuz.

Mojtaba Khamenei. FOTO: arhivă
Declarația reprezintă prima apariție publică a liderului de la Teheran după o perioadă îndelungată de tăcere.

„Se deschide un nou capitol pentru Golful Persic și Strâmtoarea Ormuz”, a transmis Khamenei și într-un mesaj publicat pe rețelele sociale.

În declarația citită de un prezentator al televiziunii de stat, liderul iranian a susținut că „noua conducere” a Teheranului asupra Strâmtorii Ormuz va aduce „calm, progres și beneficii economice pentru toate națiunile din regiune”.

Totodată, acesta a lansat un atac direct la adresa Washingtonului.

„Străinii care privesc cu rea intenție această zonă de la mii de kilometri distanță nu au loc aici, decât pe fundul apelor sale”, a afirmat ayatollahul.

Iranul promite să își apere programul nuclear și capacitățile militare

Într-un alt mesaj, Mojtaba Khamenei a reiterat angajamentul regimului iranian de a proteja infrastructura strategică a țării, inclusiv programul nuclear și cel balistic.

El a declarat că Iranul va apăra „capacitățile sale tehnologice moderne – de la nano și bio, până la nuclear și rachete – ca pe un capital național”.

Teheranul și-a consolidat controlul asupra traficului maritim prin Strâmtoarea Ormuz, una dintre cele mai importante rute energetice ale lumii, prin care tranzitează aproximativ 20% din petrolul global.

Speculații privind starea sa de sănătate

Khamenei nu a mai fost văzut în public de la numirea sa în funcția supremă, în luna martie, după moartea tatălui său, Ali Khamenei, în urma atacurilor americano-israeliene din 28 februarie.

Mai multe surse internaționale susțin că noul lider ar fi grav rănit și ar primi tratament într-un spital, însă autoritățile iraniene nu au confirmat informațiile.

Blocaj în Strâmtoarea Ormuz și efecte globale

Criza din Strâmtoarea Ormuz continuă să afecteze piețele internaționale. Blocada reciprocă dintre Iran și Statele Unite a redus drastic traficul naval, de la 120-140 de nave pe zi la doar câteva, relatează The Guardian.

Prețul petrolului a depășit 120 de dolari pe baril, punând presiune pe administrația americană și pe aliații Washingtonului din Golf.

În paralel, negocierile mediate de Pakistan privind deblocarea situației par să fi intrat în impas, în timp ce Washingtonul analizează noi opțiuni militare și diplomatice pentru stabilizarea regiunii.

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Ce va face Bolojan dacă moțiunea de cenzură PSD-AUR împotriva Guvernului va trece
digi24.ro
image
Ce a făcut atacatorul de la Cina Corespondenților chiar înainte de a deschide focul. Noi detalii dezvăluite de anchetatori
stirileprotv.ro
image
Rheinmetall, compania germană de armament căreia România îi încredințează direct un contract de aproape 6 miliarde de euro, a mituit în trecut oficiali greci pentru contracte cu dedicație. Directorul general de atunci al companiei este același cu care a bătut palma Ilie Bolojan
gandul.ro
image
Heroină pe post de turmeric și scorțișoară, adusă din Iran în Constanța pentru livrare în Amsterdam
mediafax.ro
image
Apa caldă e rece în cartierul Tineretului din București, de aproape șase luni. Locuitorii Capitalei, sătui de anunțurile Termoenergetica: „O să îl rugăm pe domnul primar să refacă băile comunale”
fanatik.ro
image
În ce condiții ar putea deveni Georgescu premier într-un „guvern de reconciliere națională”. Anunțul lui Simion
digi24.ro
image
O altă țară i-a plătit pensia lui Ioan Andone: „Ăștia erau banii. Nu înțelegeam de ce și am întrebat”
gsp.ro
image
Hansi Flick s-a decis! Anunțul presei din Spania despre Andrei Rațiu și Barcelona
digisport.ro
image
SURSE Ilie Bolojan încearcă ”metoda Boc”, dar ”zidul galben” începe să aibă fisuri serioase
stiripesurse.ro
image
O femeie care își renova casa a fost amendată cu 230.000 € pentru că praful de la lucrări i-a împiedicat pe vecini să întindă rufele
antena3.ro
image
Petrişor Peiu, arhitectul tehnic al moţiunii de cenzură AUR-PSD împotriva Guvernului Bolojan, deţinea la finalul lui 2024 un portofoliu bursier de 1,5 milioane de euro, cu poziţii majore la Banca Transilvania, Petrom şi Romgaz
zf.ro
image
Super-alimentele preferate de români, tot mai des contrafăcute. La ce trebuie să fim atenți
observatornews.ro
image
Tânără de 27 de ani, împușcată MORTAL de propria soacră 😲 Motivul halucinant al crimei
cancan.ro
image
Un pensionar are, după 30 ani de muncă, aceeași pensie ca unul cu doar 15 ani vechime. Sute de mii de cazuri
newsweek.ro
image
Raluca Zenga a atras toate privirile cu apariția ei. La 44 de ani, arată spectaculos: „Superbă!”
prosport.ro
image
De ce mâncăm mici de 1 Mai: Cât costă în 2026 acest preparat tradițional în cele mai cunoscute locuri din București
playtech.ro
image
Prima schimbare majoră după ce Bogdan Voina a devenit preşedintele FRH! O fostă jucătoare de top, dorită într-un post cheie
fanatik.ro
image
Cine pierde cel mai mult electoral în urma asocierii PSD și AUR. „USR nu și-a mai revenit niciodată după eroarea din 2021”
ziare.com
image
La 71 de ani, miliardarul român Ioan Niculae se căsătorește din nou. FOTO Ea este aleasa
digisport.ro
image
Liberalul Viorel Cataramă, scrisoare pentru Ilie Bolojan: Demisia din toate funcțiile! Ai mai mulți oameni împotriva ta decât la nuntă în Bihor
stiripesurse.ro
image
Cine trage sforile în criza politică? Câteva lucruri care nu se leagă – OPINIE
cotidianul.ro
image
Bomba anului! CCR a admis seziararea AUR, lovitură grea pentru Bolojan!
romaniatv.net
image
Schimbări la pensii! Cine nu va mai beneficia! Guvernul a decis deja
mediaflux.ro
image
Jucătoarea de tenis care a pozat în Playboy divorțează după 16 ani: „Diferențe ireconciliabile”
gsp.ro
image
EXCLUSIV Reacția Laurei Vicol după apariția numelui Nordis în cazul vilei lui Sorin Grindeanu. Ce a răspuns la întrebarea dacă a fost trădată de Ciolacu și actualul lider PSD
actualitate.net
image
Cauza morții Valentinei, femeia din Vâlcea care a decedat după după un lifting facial. Cine este medicul care a operat-o
actualitate.net
image
Horoscop vineri, 1 mai. Capricornii încep proiecte noi, iar Gemenii oferă sfaturi bune celor dragi
click.ro
image
Topul celor mai fericite orașe din lume în 2026. Cine ocupă locul 1 și ce surprize apar în clasament
click.ro
image
Câți lei costă 4 mici și o bere în localul lui Garcea din Centrul Vechi? Sfatul nutriționiștilor, de 1 Mai: „Nu înfulecați pe nerăsuflate!”
click.ro
Edward al VII lea al Regatului Unit (1841 1910), a domnit (1901 1910), portret pictat în ulei pe pânză de Tennyson Cole, 1907 profimedia 0839996264 jpg
Nu mai făcea față amantelor fără programare! Regele britanic -„playboy-ul” Europei! Născut în zodia Scorpionului, n-a contrazis astrele
okmagazine.ro
Rulouri cu sunca si dovlecei Sursa foto shutterstock 1148367677 jpg
Răsfăț sănătos și rapid. Rulouri cu șuncă și dovlecei, perfecte când ești pe fugă
clickpentrufemei.ro
Podul de la Drobeta Sursa Wikipedia revista Familia 1865 jpg
Cum au construit romanii podul peste Dunăre de la Drobeta Turnu Severin?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Orașul celebru din Europa unde produsele românești au crescut spectaculos în popularitate: „Nu numai românii cumpără din aceste magazine”
image
Horoscop vineri, 1 mai. Capricornii încep proiecte noi, iar Gemenii oferă sfaturi bune celor dragi

OK! Magazine

image
Prințesa Martha Bibescu, superba româncă care i-a tulburat pe cei mai puternici bărbați din Europa. Amanți de soi și-o singură mare iubire

Click! Pentru femei

image
Tragedie la Hollywood. Fiica adoptivă a actorului din serialul „Columbo” s-a sinucis!

Click! Sănătate

image
Ceea ce vezi prima dată în acest test de personalitate îți arată ce este cel mai important pentru tine în viață