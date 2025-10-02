Liderii europeni se întâlnesc la Copenhaga pentru discuții despre Ucraina și securitatea pe continent

Cea de-a șaptea reuniune a Comunității politice europene, la care participă lideri de pe întregul continent european, se reunește la Copenhaga, la 2 octombrie.

Temele abordate includ modalități de a întări Ucraina, situația generală a securității în Europa şi modalități prin care Europa poate deveni mai puternică și mai sigură în situația geopolitică actuală, informează site-ul https://www.consilium.europa.eu/.

Uniunea Europeană va fi reprezentată de preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, care va coprezida reuniunea împreună cu prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen.

Sesiunea plenară va fi urmată de mai multe mese rotunde concentrate pe diferite aspecte ale situaţiei securităţii în Europa, inclusiv: ameninţări tradiţionale şi hibride, securitatea economică sau migraţia, scrie Agerpres.

Ca de fiecare dată, la reuniune au fost invitaţi să participe 47 de şefi de stat şi de guvern din cele 27 de state membre ale UE, dar şi din ţări extra-UE: Albania, Andora, Armenia, Azerbaidjan, Bosnia şi Herţegovina, Georgia, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Republica Moldova, Monaco, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, San Marino, Serbia, Elveţia, Turcia, Ucraina, Regatul Unit.

Următoarele reuniuni ale Comunităţii politice europene vor avea loc în Armenia şi în Irlanda.

Până în prezent, Comunitatea politică europeană s-a reunit de şase ori în Cehia, Republica Moldova, Spania, Regatul Unit, Ungaria şi Albania.

Prima reuniune a Comunităţii politice europene, ce a reunit lideri de pe întregul continent, a avut loc la 6 octombrie 2022, la Praga. Liderii participanţi au discutat atunci, în principal, probleme de pace şi securitate, cu accent pe războiul Rusiei în Ucraina şi criza energetică. În marja reuniunii, preşedintele Consiliului European, Charles Michel, şi preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, s-au întâlnit cu preşedintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, şi cu prim-ministrul Armeniei, Nikol Paşinian. Armenia a fost de acord să faciliteze o misiune civilă a UE de-a lungul frontierei cu Azerbaidjanul, care să dureze două luni. Azerbaidjanul a fost de acord să coopereze cu această misiune în ceea ce îl priveşte.

În cadrul următoarei reuniuni, desfăşurate la 1 iunie 2023, în Republica Moldova, şefii de stat şi de guvern au discutat despre eforturile comune pentru pace şi securitate, rezilienţă energetică şi conectivitate şi mobilitate în Europa.

A treia reuniune a Comunităţii politice europene s-a desfăşurat la 5 octombrie 2023, la Granada, în Spania, conform https://www.epcsummit2023.md/ şi https://www.consilium.europa.eu/. La reuniunea din 5 octombrie au participat 44 de şefi de stat sau guvern, inclusiv preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, alături de liderii UE: preşedintele Consiliului European, Charles Michel, preşedinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola şi Înaltul Reprezentant al UE, Josep Borrell. De la reuniunea la nivel înalt au lipsit preşedinţii Turciei şi Azerbaidjanului. Liderii au discutat despre modalităţile prin care Europa poate deveni mai rezilientă, mai prosperă şi mai geostrategică, scrie https://www.consilium.europa.eu/. De asemenea, în marja reuniunii, preşedintele Consiliului European, Charles Michel, cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, şi preşedintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, s-au întâlnit cu prim-ministrul Armeniei, Nikol Paşinian, convenind acordarea de asistenţă umanitară suplimentară Armeniei. Liderii europeni au solicitat Armeniei şi Azerbaidjanului să îi elibereze pe toţi deţinuţii şi să coopereze pentru a aborda soarta persoanelor dispărute.

Cea de-a patra reuniune a comunităţii politice europene din 18 iulie 2024 a reunit lideri de pe întregul continent la Palatul Blenheim, în Oxfordshire, Regatul Unit. Liderii şi-au reafirmat, în context, sprijinul continuu pentru Ucraina şi au purtat discuţii privind energia şi conectivitatea, securitatea şi democraţia, precum şi migraţia, informează https://www.consilium.europa.eu/.

În 7 noiembrie 2024, la Budapesta, a avut loc cea de-a cincea reuniune a Comunităţii politice europene. Liderii au discutat, în context: despre provocările cu care se confruntă Europa în materie de securitate, în contextul războiului din Ucraina şi al escaladării situaţiei în curs din Orientul Mijlociu; despre migraţia ilegală; despre aspecte legate de securitatea economică şi de conectivitate din perspectiva energiei, a transporturilor, a tehnologiei informaţiei şi a comerţului mondial. Relaţiile UE-SUA au fost, de asemenea, un subiect de discuţie între lideri, având în vedere recentele alegeri din SUA, scrie https://www.consilium.europa.eu/.

Cea de-a şasea reuniune a comunităţii politice europene, având ca temă "Noua Europă într-o lume nouă: unitate - cooperare - acţiune comună", a avut loc la Tirana, în Albania, la 16 mai 2025, reunind lideri de pe întregul continent. Au fost abordate teme precum securitatea şi rezilienţa democratică a Europei, competitivitatea şi provocările în materie de mobilitate, migraţia şi capacitarea tinerilor, se arată pe https://www.consilium.europa.eu/.