search
Joi, 2 Octombrie 2025
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaRăzboi în IsraelIstoria zileiAlegeri Republica Moldova 2025

Liderii europeni se întâlnesc la Copenhaga pentru discuții despre Ucraina și securitatea pe continent

0
0
Publicat:

Cea de-a șaptea reuniune a Comunității politice europene, la care participă lideri de pe întregul continent european, se reunește la Copenhaga, la 2 octombrie.

image

Temele abordate includ modalități de a întări Ucraina, situația generală a securității în Europa şi modalități prin care Europa poate deveni mai puternică și mai sigură în situația geopolitică actuală, informează site-ul https://www.consilium.europa.eu/.

Uniunea Europeană va fi reprezentată de preşedintele Consiliului European, Antonio Costa, care va coprezida reuniunea împreună cu prim-ministra Danemarcei, Mette Frederiksen.

Sesiunea plenară va fi urmată de mai multe mese rotunde concentrate pe diferite aspecte ale situaţiei securităţii în Europa, inclusiv: ameninţări tradiţionale şi hibride, securitatea economică sau migraţia, scrie Agerpres.

Ca de fiecare dată, la reuniune au fost invitaţi să participe 47 de şefi de stat şi de guvern din cele 27 de state membre ale UE, dar şi din ţări extra-UE: Albania, Andora, Armenia, Azerbaidjan, Bosnia şi Herţegovina, Georgia, Islanda, Kosovo, Liechtenstein, Republica Moldova, Monaco, Muntenegru, Macedonia de Nord, Norvegia, San Marino, Serbia, Elveţia, Turcia, Ucraina, Regatul Unit.

Următoarele reuniuni ale Comunităţii politice europene vor avea loc în Armenia şi în Irlanda.

Până în prezent, Comunitatea politică europeană s-a reunit de şase ori în Cehia, Republica Moldova, Spania, Regatul Unit, Ungaria şi Albania.

Prima reuniune a Comunităţii politice europene, ce a reunit lideri de pe întregul continent, a avut loc la 6 octombrie 2022, la Praga. Liderii participanţi au discutat atunci, în principal, probleme de pace şi securitate, cu accent pe războiul Rusiei în Ucraina şi criza energetică. În marja reuniunii, preşedintele Consiliului European, Charles Michel, şi preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, s-au întâlnit cu preşedintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, şi cu prim-ministrul Armeniei, Nikol Paşinian. Armenia a fost de acord să faciliteze o misiune civilă a UE de-a lungul frontierei cu Azerbaidjanul, care să dureze două luni. Azerbaidjanul a fost de acord să coopereze cu această misiune în ceea ce îl priveşte.

În cadrul următoarei reuniuni, desfăşurate la 1 iunie 2023, în Republica Moldova, şefii de stat şi de guvern au discutat despre eforturile comune pentru pace şi securitate, rezilienţă energetică şi conectivitate şi mobilitate în Europa.

A treia reuniune a Comunităţii politice europene s-a desfăşurat la 5 octombrie 2023, la Granada, în Spania, conform https://www.epcsummit2023.md/ şi https://www.consilium.europa.eu/. La reuniunea din 5 octombrie au participat 44 de şefi de stat sau guvern, inclusiv preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, alături de liderii UE: preşedintele Consiliului European, Charles Michel, preşedinta Comisiei Europene, Ursula Von der Leyen, preşedinta Parlamentului European, Roberta Metsola şi Înaltul Reprezentant al UE, Josep Borrell. De la reuniunea la nivel înalt au lipsit preşedinţii Turciei şi Azerbaidjanului. Liderii au discutat despre modalităţile prin care Europa poate deveni mai rezilientă, mai prosperă şi mai geostrategică, scrie https://www.consilium.europa.eu/. De asemenea, în marja reuniunii, preşedintele Consiliului European, Charles Michel, cancelarul Germaniei, Olaf Scholz, şi preşedintele Republicii Franceze, Emmanuel Macron, s-au întâlnit cu prim-ministrul Armeniei, Nikol Paşinian, convenind acordarea de asistenţă umanitară suplimentară Armeniei. Liderii europeni au solicitat Armeniei şi Azerbaidjanului să îi elibereze pe toţi deţinuţii şi să coopereze pentru a aborda soarta persoanelor dispărute.

Cea de-a patra reuniune a comunităţii politice europene din 18 iulie 2024 a reunit lideri de pe întregul continent la Palatul Blenheim, în Oxfordshire, Regatul Unit. Liderii şi-au reafirmat, în context, sprijinul continuu pentru Ucraina şi au purtat discuţii privind energia şi conectivitatea, securitatea şi democraţia, precum şi migraţia, informează https://www.consilium.europa.eu/.

În 7 noiembrie 2024, la Budapesta, a avut loc cea de-a cincea reuniune a Comunităţii politice europene. Liderii au discutat, în context: despre provocările cu care se confruntă Europa în materie de securitate, în contextul războiului din Ucraina şi al escaladării situaţiei în curs din Orientul Mijlociu; despre migraţia ilegală; despre aspecte legate de securitatea economică şi de conectivitate din perspectiva energiei, a transporturilor, a tehnologiei informaţiei şi a comerţului mondial. Relaţiile UE-SUA au fost, de asemenea, un subiect de discuţie între lideri, având în vedere recentele alegeri din SUA, scrie https://www.consilium.europa.eu/.

Cea de-a şasea reuniune a comunităţii politice europene, având ca temă "Noua Europă într-o lume nouă: unitate - cooperare - acţiune comună", a avut loc la Tirana, în Albania, la 16 mai 2025, reunind lideri de pe întregul continent. Au fost abordate teme precum securitatea şi rezilienţa democratică a Europei, competitivitatea şi provocările în materie de mobilitate, migraţia şi capacitarea tinerilor, se arată pe https://www.consilium.europa.eu/.

În lume

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO „Baba Iaga” face o nouă victimă. Oficial acuzat de trădare de Kiev, ucis într-un atac cu dronă la Herson
digi24.ro
image
Vremea se schimbă radical în România. Furtuni violente în București. Zonele unde va fi viscol
stirileprotv.ro
image
Zodia care își schimbă RADICAL viața în octombrie, potrivit faimoasei Cristina Demetrescu: „Moarte sau renaștere”
gandul.ro
image
Primăria Capitalei pregăteşte măsuri de urgenţă pe fondul codului portocaliu de vijelie
mediafax.ro
image
Directorul de la stat cu cel mai mic salariu din țară. Ce rezultate financiare a avut compania pe care o conduce
fanatik.ro
image
Cum o răsfățau funcționarii pe banii statului pe nepoata fostului șef SRI
libertatea.ro
image
Noile scenarii ale Coaliției pentru concedierile de la stat
digi24.ro
image
Mihai Popovici, tatăl lui David Popovici, acuzat că și-a angajat fratele la casieria bazinului și că a impus cumpărarea de echipament Arena » Punct cu punct, cum răspunde: „Nu am încălcat nicio lege”
gsp.ro
image
Coșmar pentru ”cea mai frumoasă femeie din lume”: ”Era dezgustător de beat! Mi-a ruinat complet experiența”
digisport.ro
image
SURSE Coaliția pregătește un adevărat cutremur: Multe orașe vor deveni comune. Se taie în carne vie la angajați și cheltuieli
stiripesurse.ro
image
Un japonez a trăit în sărăcie toată viața ca să pună bani deoparte. Acum, la 67 de ani și cu 440.000 $ în cont, regretă
antena3.ro
image
Meseriile care aproape au dispărut în România. "Era foarte bănos, acum, nu prea"
observatornews.ro
image
Obiceiul dezgustător pe care îl are Anda Adam. Ce face când crede că nu o vede nimeni
cancan.ro
image
FOTO. Andreea Bălan, fără rețineri. Cum a pozat iubita lui Victor Cornea
prosport.ro
image
Se dau ajutoare la căldură. Ce pensie trebuie să ai ca să primești banii până în martie
playtech.ro
image
Irina Manea, schimbare radicală de look. Soția lui Cristi Manea de la Rapid este de nerecunoscut
fanatik.ro
image
Oaia neagră a guvernării: „PSD, în forma actuală, nu își dorește niciun fel de reformă a statului și a administrației publice”
ziare.com
image
Bătut fără milă, după ce i-a vandalizat palatul lui Gigi Becali! ”Sunt supărat pe el”
digisport.ro
image
Președinta CCR, mesaj direct pentru avocați: 'Cetățeanul contemporan nu mai poate naviga singur în ecosistemul juridic din ce în ce mai sofisticat'
stiripesurse.ro
image
Jane Goodall a murit la 91 de ani! Cercetătoarea a dedicat o viață cimpanzeilor și naturii
kanald.ro
image
Cât costă să construiești o casă din BCA, parter plus etaj, de 120 mp. Cheltuielile de care puțini țin cont
playtech.ro
image
Apariție neașteptată la înmormântarea Ioanei Popescu! Un bărbat apropiat din trecutul jurnalistei a venit să-și ia rămas-bun și a lăsat pe toată lumea fără cuvinte | EXCLUSIV
wowbiz.ro
image
Ea este fosta soție a lui Ilie Bolojan. Premierul și Florentina au fost căsătoriți 20 de ani și au două fete. Ce meserie are. Ea le ajută pe femeile din Oradea!
romaniatv.net
image
Alertă MAE pentru toți românii din Italia. Urmează o nouă grevă națională majoră
mediaflux.ro
image
Mihai Popovici, tatăl lui David Popovici, acuzat că și-a angajat fratele la casieria bazinului și că a impus cumpărarea de echipament Arena » Punct cu punct, cum răspunde: „Nu am încălcat nicio lege”
gsp.ro
image
Valentin Ceaușescu, bolnav grav, cere ajutor statului pentru tratament
actualitate.net
image
Sfârșitul tragic al mamei Ioanei Popescu. Cunoscuta actriță a murit în 2023
actualitate.net
image
„Zeița vie” a Nepalului. Fetița de 2 ani care nu are voie să calce pe pământ
click.ro
image
La ce alimente a renunțat definitiv Paula Seling: „Nu mai mănânc de 15 ani!”
click.ro
image
Horoscop luna octombrie 2025. Cinci zodii au karma de partea lor și își vor schimba destinul cu 180 de grade
click.ro
Regina Letizia si sora sa, Telma Ortiz Profimedia 3 jpg
După ce Regina Letizia a împărțit același bărbat cu propria sa soră, viața Telmei Ortiz a ajuns ținta ironiilor
okmagazine.ro
Nicole Kidman, Keith Urban foto Profimedia jpg
Prea mult sex? Keith Urban dă de bănuit ce a putut cauza despărțirea șocantă de Nicole Kidman
clickpentrufemei.ro
2 Atacul la Baioneta 1877 Razb Independenta Capturarea unui steag turcesc Urmarire cu baioneta jpg
Hora Baionetelor
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Crima care a cutremurat România. Dan Antonescu, dezvăluiri cutremurătoare despre uciderea lui Ioan Luchian Mihalea: „Au venit hotărâți să-l omoare”
image
„Zeița vie” a Nepalului. Fetița de 2 ani care nu are voie să calce pe pământ

OK! Magazine

image
Charles către Harry: „Cine știe dacă eu sunt tatăl tău adevărat?!” Cine face lumină în privința paternității prințului

Click! Pentru femei

image
Au trecut 26 de ani și nu s-a îngrășat niciun gram! Fran Drescher din „Dădaca” arată ca la începutul serialului

Click! Sănătate

image
Obiceiul care crește riscul de a dezvolta demență la bătrânețe