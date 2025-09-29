Nicușor Dan participă la întruniri cu liderii europeni, la Copenhaga. Printre subiectele din agendă, conflictul din Ucraina

Preşedintele Nicuşor Dan va fi prezent, pe 1 și 2 octombrie, în Copenhaga, Danemarca, la reuniunea informală a Consiliului European şi respectiv la cea de-a şaptea reuniune a Comunităţii Politice Europene.

În cadrul acestor întâlniri se va discuta despre conflictul din Ucraina şi asigurarea securităţii europene, potrivit Administraţiei Prezidenţiale.

„În cadrul reuniunii Comunităţii Politice Europene, Preşedintele României va participa la masa rotundă privind situaţia de securitate din Europa şi aspectele legate de rezilienţă. De asemenea, în marja acestor reuniuni, Preşedintele Nicuşor Dan va avea o serie de întrevederi bilaterale”, arată comunicatul oficial.

Danemarca, care deține președinția Consiliului Uniunii Europene până la finalul anului, va găzdui miercuri și joi atât o reuniune informală a liderilor europeni, cât și summitul Comunității Politice Europene (CPE).

Recent, drone neidentificate au survolat din nou, pentru a doua noapte consecutiv, baze militare din Danemarca, potrivit armatei țării.

„Forțele armate confirmă că drone au fost observate în mai multe instalații militare în timpul nopții de sâmbătă spre duminică. Mai multe mijloace au fost desfășurate”, se arată într-un comunicat, fără alte detalii despre incidente sau despre reacția armatei.

În urma acestor incidente, NATO a anunțat întărirea vigilenței în zona Mării Baltice.

„Măsurile includ desfășurarea unor platforme de informații, supraveghere și recunoaștere, precum și a cel puțin unei fregate de apărare aeriană în regiune”, a precizat Martin O’Donnell, purtător de cuvânt al Cartierului General Suprem al NATO din Europa.

Situația tensionată are loc cu doar câteva zile înainte de summitul Uniunii Europene de la Copenhaga, programat miercuri și joi, la care vor participa liderii celor 27 de state membre.