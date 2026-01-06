search
Marți, 6 Ianuarie 2026
Laureata Nobelului pentru Pace îl laudă pe Trump după capturarea lui Maduro și vrea să împartă Premiul cu el

Publicat:

La două zile după operațiunea americană care a dus la capturarea lui Nicolas Maduro la Caracas, lidera opoziției venezuelene, Maria Corina Machado, laureată a Premiului Nobel pentru Pace 2025, a salutat public acțiunea președintelui american Donald Trump și a declarat că ar dori să împartă cu acesta distincția, deşi preşedintele american a exclus-o ca opţiune pentru conducerea Venezuelei.

Machado este laureată a Premiului Nobel pentru Pace -2025. FOTO Profimedia
Într-un interviu acordat luni postului Fox News, Machado a afirmat că intervenția Statelor Unite reprezintă „un moment decisiv” pentru Venezuela, relatează News.ro.  

Laureata Premiului Nobel pentru Pace 2025 a descris raidul din 3 ianuarie drept ziua în care „justiția a învins tirania”, mulțumindu-i lui Trump pentru „viziunea curajoasă” și „acțiunile istorice” împotriva regimului Maduro, pe care l-a numit „narco-terorist”.

Machado a precizat că, încă din momentul în care a aflat că a primit Premiul Nobel pentru Pace, în octombrie anul trecut, a considerat că distincția ar trebui dedicată lui Trump.

„Dacă atunci credeam că îl merită, imaginați-vă acum”, a spus ea, subliniind că ar dori să-i transmită personal dorința poporului venezuelean de a împărți premiul cu el.

Vrea să se întoarcă în Venezuela, în ciuda lipsei de sprijin din partea lui Trump

În ciuda faptului că își exprimă admirația pentru președintele american, Machado nu beneficiază de sprijinul acestuia pentru o eventuală preluare a conducerii Venezuelei.

Liderul de la Casa Albă a declarat recent că ea „nu se bucură de sprijin sau respect în țara sa” și a exclus organizarea de alegeri în următoarele 30 de zile, argumentând că Statele Unite trebuie mai întâi „să pună țara pe picioare”.

Lidera opoziției venezuelene a recunoscut că nu a mai vorbit cu Trump din 10 octombrie 2025, ziua anunțării Premiului Nobel. Machado a părăsit Venezuela luna trecută pentru a merge în Norvegia, unde a primit distincția, și nu s-a mai întors de atunci.

Spune însă că mișcarea sa este pregătită pentru alegeri libere și că ar obține „peste 90% din voturi”.

Opoziția spera ca Washingtonul să o susțină în procesul de tranziție, însă Trump pare să privilegieze colaborarea cu președinta interimară Delcy Rodriguez și cu alți oficiali ai fostului guvern Maduro, o strategie care a alimentat tensiunile politice, potrivit Reuters.

Un viitor incert

Maria Corina Machado nu a dezvăluit unde se află în prezent și nici când intenționează să revină în Venezuela, unde este investigată pentru presupusă incitare la insurecție în rândul armatei. În ciuda sprijinului masiv pe care l-ar avea din diaspora, dat fiind că unul din cinci venezueleni a părăsit țara în ultimii ani, Donald Trump a reiterat că, în opinia sa, Machado „nu are sprijin”.

Lidera opoziției venezuelene insistă însă că tranziția democratică trebuie să continue și că țara sa este pregătită pentru schimbare.

Bijuteria Alfred, văzută din față și din spate (© Wikimedia Commons)
O bijuterie spectaculoasă, veche de 1.100 de ani, din vremea primului rege al Angliei
historia.ro
