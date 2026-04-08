Gardienii Revoluției din Iran susțin că au „mâna pe trăgaci” și sunt pregătiți să răspundă atacurilor. Avertismentul lui Erdogan

Gardienii Revoluției (IRGC), armata ideologică a Republicii Islamice Iran, au declarat miercuri, 8 aprilie, că au „mâna pe trăgaci” și că sunt pregătiți să răspundă oricărui atac cu și mai multă forță, potrivit agenției de presă Tasnim.

IRGC susțin că au lovit complexe energetice și linii de transfer al petrolului legate de SUA și Israel noaptea trecută, inclusiv facilități petroliere din orașul-port Yanbu, din Arabia Saudită, conform presei de stat, scrie Sky News.

Nu este clar dacă acest lucru s-a întâmplat înainte sau după pauza temporară a atacurilor asupra Iranului, anunțată de SUA.

Declarațiile vin după ce președintele Iranului a vorbit pentru prima dată despre acordul de încetare a focului dintre SUA și Iran.

„Încetarea focului, prin acceptarea principiilor generale dorite de Iran, a fost rodul sângelui marelui nostru lider martir Khamenei și rezultatul prezenței întregului popor pe scenă”, a postat Masoud Pezeshkian pe X.

Preşedintele turc Erdogan a avertizat miercuri, 8 aprilie, legat de „eventuale provocări şi acte de sabotaj” ,după anunţarea unui armistiţiu între Iran şi Statele Unite.

„Salutăm încetarea focului (...) în războiul care a aprins regiunea noastră începând cu 28 februarie. Sperăm că încetarea focului va fi aplicată pe deplin pe teren, fără a lăsa loc unor eventuale provocări sau acte de sabotaj”, a afirmat liderul turc pe X.

Între timp, armata Israelului (IDF) a anunțat că a desfășurat cel mai amplu val de atacuri asupra Hezbollah din Liban de la începutul războiului, la doar câteva ore după ce SUA și Iran au convenit asupra unui armistițiu de două săptămâni.

Peste 100 de ținte Hezbollah au fost lovite de forțele israeliene în capitala Beirut și în zone din sudul Libanului, într-un interval de doar 10 minute, potrivit IDF.

„Aceasta este cea mai mare lovitură efectuată împotriva infrastructurii Hezbollah de la începutul Operațiunii Roaring Lion”, au transmis aceștia.

Atacul, care a inclus și cartierul general al Hezbollah printre ținte, a fost planificat „meticulos timp de săptămâni”, a precizat IDF.

Deși țintele se aflau în zone civile, armata susține că a luat măsuri pentru a reduce riscurile și a emis anterior ordine de evacuare.

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a precizat că acordul de încetare a focului anunțat de Donald Trump nu include operațiunile împotriva Hezbollah.