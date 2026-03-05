search
Joi, 5 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Kim Jong Un anunță că echipează marina cu arme nucleare: „O schimbare radicală în apărarea suveranităţii noastre”

0
0
Publicat:

Președintele nord-coreean Kim Jong Un a susţinut că Phenianul îşi echipează marina cu arme nucleare, în timp ce superviza săptămâna aceasta testele unui distrugător prezentat ca fiind de ultimă generaţie, a relatat joi presa de stat, potrivit AFP, citată de Agerpres.

Kim Jong Un şi-a reiterat angajamentul de a consolida capacităţile militare ale ţării sale. FOTO X
Kim Jong Un şi-a reiterat angajamentul de a consolida capacităţile militare ale ţării sale. FOTO X

„Înarmarea marinei cu arme nucleare avansează în mod satisfăcător", a declarat Kim Jong Un, citat de agenţia oficială de ştiri KCNA.

Liderul nord-coreean a salutat totodată „o schimbare radicală în apărarea suveranităţii noastre maritime, lucru pe care nu l-am putut realiza de o jumătate de secol".

Testele, care au inclus lansarea unei rachete de croazieră mare-sol, au avut loc la scurt timp după congresul cincinal al Partidului Comunist.

La același eveniment, Kim Jong Un şi-a reiterat angajamentul de a consolida capacităţile militare ale ţării sale - dotată cu arma nucleară - şi a promis că va răspunde cu fermitate oricărei ameninţări.

Testele s-au desfăşurat, de asemenea, la scurt timp după ce Statele Unite şi Israelul au lansat un război împotriva Iranului, care vizează în special distrugerea programului său nuclear, a rachetelor şi a marinei.

Amintim că marți, Kim Jong Un a inspectat  un distrugător din clasa Choe Hyon, unul dintre cele două lansate anul trecut într-un moment în care Coreea de Nord încearcă să-şi consolideze capacităţi navale, şi a supervizat miercuri un test cu rachete, care a fost efectuat „cu succes”, conform Agenţiei Centrale de Presă Coreene (KCNA).

Distrugătorul Choe Hyon este una dintre cele două nave de război de 5.000 de tone din arsenalul Coreei de Nord, ambele fiind programate să fie finalizate în 2025.

O a treia navă, pe care liderul nord-coreean a inspectat-o de asemenea miercuri, este în construcţie, conform KCNA.

Autoritățile de la Phenian au declarat anterior că Choe Hyon este echipată cu „cele mai puternice arme".

Choe Hyon ar putea transporta rachete tactice cu rază scurtă de acţiune, capabile să transmită focoase nucleare, cred unii analişti, deşi Coreea de Nord nu a dovedit că are capacitatea de a-şi miniaturiza arsenalul nuclear.

Coreea de Nord a condamnat atacul american şi israelian în derulare asupra Iranului

Săptămâna trecută, Phenianul a condamnat atacul american şi israelian în derulare asupra Iranului, numindu-l un „act ilegal de agresiune" şi susţinând că acesta dezvăluie natura „necinstită" a Washingtonului.

Odată cu testele noului distrugător, Kim Jong Un pare să facă o „demonstraţie de forţă în contextul situaţiei actuale din Iran şi înaintea viitoarelor exerciţii militare comune dintre Coreea de Sud şi Statele Unite”, a declarat pentru AFP Yang Moo-jin, fost preşedinte al Universităţii de Studii Nord-Coreene.

Phenianul şi Washingtonul sunt adversari de multă vreme, dar Statele Unite şi-au intensificat eforturile în ultimele luni pentru a relua discuţiile la nivel înalt cu Coreea de Nord.

După ce a ignorat în mare măsură aceste propuneri, Kim Jong-Un a declarat în februarie că cele două naţiuni ar putea „ajunge la o înţelegere" dacă Washingtonul ar accepta statutul nuclear al ţării sale.

În lume

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
O fetiţă a stat câteva ore singură în casă lângă mama moartă, o femeie de 26 de ani. Tatăl, la muncă în Germania, a alertat poliţia
digi24.ro
image
Război în Iran, a șasea zi. Luptele dintre SUA şi Iran s-au intensificat brusc. LIVE UPDATE
stirileprotv.ro
image
Bugetul Capitalei ar putea întârzia extrem de mult din cauza neînțelegerilor din Coaliție. „Nu există consens, iar Bucureștiul va funcționa pe sistemul de avarie”
gandul.ro
image
Alexandra Căpitănescu reprezintă România la Eurovision 2026. A câştigat selecţia națională cu piesa „Choke Me”
mediafax.ro
image
Cum se simte Mihai Rotaru după accidentul grav la schi: “Are 8-10 şuruburi în el!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Benzina și motorina s-au scumpit din nou azi. Cât costă carburanții în București, Cluj, Timișoara, Iași și Constanța
libertatea.ro
image
Iranul neagă că a tras o rachetă spre „țara vecină și prietenă” Turcia. Ce țintă cred oficialii de la Ankara că era vizată
digi24.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Răsturnare de situație în cazul lui Mario Iorgulescu: decizia ÎCCJ
digisport.ro
image
Senatori au găsit pasaje care par scrise cu ChatGPT în proiecte de lege, la Comisia Juridică
stiripesurse.ro
image
Poveste sinistră în Bali, după răpirea fiului unui miliardar ucrainean. Filmarea primită de familie și bucățile de cadavru descoperite
antena3.ro
image
Afacerea de nişă cu care 2 prieteni din Reghin au dat lovitura. Totul a început din curiozitate
observatornews.ro
image
Criminalii lui Adrian Kreiner rup TĂCEREA! Dezvăluiri incredibile din noaptea jafului: 'El a strigat după noi' 😲
cancan.ro
image
800.000 pensionari iau lunar între 438 și 627 lei în plus la pensie. În ce județe se dau cei mai mulți bani?
newsweek.ro
image
FOTO. Mădălina Ghenea, apariție incendiară cu o fustă minusculă. Fosta iubită a lui Dimitrov a atras toate privirile
prosport.ro
image
Un alt cutremur a avut loc în România! Zona în care s-a simţit seismul
playtech.ro
image
Gică Hagi şi Ilie Dumitrescu, întâlnire de taină în București. Ce planuri au conceput pentru echipa naţională. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Lovitură de teatru, după ce Iranul a făcut anunțul așteptat de întreaga planetă
digisport.ro
image
Vicepreședintele Băncii Mondiale spune că românii au 80% din puterea de cumpărare a UE: Țara noastră are printre cele mai mici salarii din UE
stiripesurse.ro
image
O femeie a fost strivită pe o trecere de pietoni din București, după ce s-ar fi împiedicat și căzut în timp ce traversa. Șoferul nu a observat-o
kanald.ro
image
Ce se întâmplă cu apartamentele lui Cristi Borcea din Dubai, de la etajul 62, pe care a plătit șase milioane de euro?: ”Nu mai e ce a fost”
wowbiz.ro
image
BOMBA anului! Romina Gingașu și Piero Ferrari DIVORȚEAZĂ! Avem detalii EXCLUSIVE
romaniatv.net
image
Alertă nucleară! S-a aflat ce viza racheta iraniană trasă asupra Turciei
mediaflux.ro
image
„Nu mai dezinformați, nebunilor!” » În ciuda evidențelor, Anamaria Prodan ia în râs războiul din Orientul Mijlociu: „Noi locuim aici, suntem pe plajă, ne distrăm”
gsp.ro
image
Avertismentul îngrijorător al unui medic pediatru: „Vor muri tot mai mulţi copii şi persoane, din cauza "dacilor liberi". E "cronica unei morţi anunţate"
actualitate.net
image
Este Alexandra Stan însărcinată? De la ce a pornit isteria și cine este bărbatul cu care o relație discretă
actualitate.net
image
Rețeta de salată de sfeclă dulce a Gabrielei Cristea. Vedeta și-a cucerit fanii cu acest preparat sănătos, gustos și rapid
click.ro
image
Cât câștigă un asistent medical dintr-un spital județean. „Lucrez nopți, weekenduri, sărbători legale"
click.ro
image
Zodii care vor cunoaște fericirea supremă în această primăvară. Universul îi răsplătește pe nativi
click.ro
Sarah Ferguson și Tiger Woods foto Profimedia jpg
„E superb! Oare am vreo șansă cu el?” Insațiabila Sarah s-a aruncat la picioarele unei celebrități din anturajul lui Trump
okmagazine.ro
Ciorba de perisoare Sursa foto shutterstock 616137923 jpg
Secretul bunicilor a ieșit la iveală: ciorba de perișoare care schimbă orice zi proastă
clickpentrufemei.ro
childbirth jpg
25 de sfaturi din Evul Mediu - unele de-a dreptul bizare, altele valabile si azi
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Carmen Brumă îți spune ce să mănânci în post ca să nu te îngrași! „Sunt tot felul de trucuri pe care trebuie să le știi”
image
Rețeta de salată de sfeclă dulce a Gabrielei Cristea. Vedeta și-a cucerit fanii cu acest preparat sănătos, gustos și rapid

OK! Magazine

image
Scenariul care dă fiori reci la Palat: Regele Charles îi va preda tronul lui William în decurs de câteva luni

Click! Pentru femei

image
O vedetă din serialul „Dallas” s-a stins din viață la 62 de ani! Ultimul ei apel disperat

Click! Sănătate

image
Iată când ar trebui să bei prima cafea a zilei!