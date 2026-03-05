Kim Jong Un anunță că echipează marina cu arme nucleare: „O schimbare radicală în apărarea suveranităţii noastre”

Președintele nord-coreean Kim Jong Un a susţinut că Phenianul îşi echipează marina cu arme nucleare, în timp ce superviza săptămâna aceasta testele unui distrugător prezentat ca fiind de ultimă generaţie, a relatat joi presa de stat, potrivit AFP, citată de Agerpres.

„Înarmarea marinei cu arme nucleare avansează în mod satisfăcător", a declarat Kim Jong Un, citat de agenţia oficială de ştiri KCNA.

Liderul nord-coreean a salutat totodată „o schimbare radicală în apărarea suveranităţii noastre maritime, lucru pe care nu l-am putut realiza de o jumătate de secol".

Testele, care au inclus lansarea unei rachete de croazieră mare-sol, au avut loc la scurt timp după congresul cincinal al Partidului Comunist.

La același eveniment, Kim Jong Un şi-a reiterat angajamentul de a consolida capacităţile militare ale ţării sale - dotată cu arma nucleară - şi a promis că va răspunde cu fermitate oricărei ameninţări.

Testele s-au desfăşurat, de asemenea, la scurt timp după ce Statele Unite şi Israelul au lansat un război împotriva Iranului, care vizează în special distrugerea programului său nuclear, a rachetelor şi a marinei.

Amintim că marți, Kim Jong Un a inspectat un distrugător din clasa Choe Hyon, unul dintre cele două lansate anul trecut într-un moment în care Coreea de Nord încearcă să-şi consolideze capacităţi navale, şi a supervizat miercuri un test cu rachete, care a fost efectuat „cu succes”, conform Agenţiei Centrale de Presă Coreene (KCNA).

Distrugătorul Choe Hyon este una dintre cele două nave de război de 5.000 de tone din arsenalul Coreei de Nord, ambele fiind programate să fie finalizate în 2025.

O a treia navă, pe care liderul nord-coreean a inspectat-o de asemenea miercuri, este în construcţie, conform KCNA.

Autoritățile de la Phenian au declarat anterior că Choe Hyon este echipată cu „cele mai puternice arme".

Choe Hyon ar putea transporta rachete tactice cu rază scurtă de acţiune, capabile să transmită focoase nucleare, cred unii analişti, deşi Coreea de Nord nu a dovedit că are capacitatea de a-şi miniaturiza arsenalul nuclear.

Coreea de Nord a condamnat atacul american şi israelian în derulare asupra Iranului

Săptămâna trecută, Phenianul a condamnat atacul american şi israelian în derulare asupra Iranului, numindu-l un „act ilegal de agresiune" şi susţinând că acesta dezvăluie natura „necinstită" a Washingtonului.

Odată cu testele noului distrugător, Kim Jong Un pare să facă o „demonstraţie de forţă în contextul situaţiei actuale din Iran şi înaintea viitoarelor exerciţii militare comune dintre Coreea de Sud şi Statele Unite”, a declarat pentru AFP Yang Moo-jin, fost preşedinte al Universităţii de Studii Nord-Coreene.

Phenianul şi Washingtonul sunt adversari de multă vreme, dar Statele Unite şi-au intensificat eforturile în ultimele luni pentru a relua discuţiile la nivel înalt cu Coreea de Nord.

După ce a ignorat în mare măsură aceste propuneri, Kim Jong-Un a declarat în februarie că cele două naţiuni ar putea „ajunge la o înţelegere" dacă Washingtonul ar accepta statutul nuclear al ţării sale.