Joi, 26 Februarie 2026
Adevărul
Kim Jong-Un amenință că poate „distruge complet” Coreea de Sud și exclude orice reconciliere, dar lasă ușa întredeschisă pentru SUA

Publicat:

Liderul nord-coreean Kim Jong-Un a declarat că țara sa ar putea „distruge complet” Coreea de Sud dacă securitatea sa ar fi amenințată, reiterând în același timp refuzul oricărei cooperări cu Seulul. Declarațiile au fost făcute în cadrul congresului Partidului Muncitorilor, formațiunea aflată la putere la Phenian, potrivit relatărilor preluate de Euronews.

Liderul nord-coreean Kim Jong-Un și președintele SUA, Donald Trump. FOTO: Getty Images
Coreea de Nord „nu are absolut niciun interes să trateze cu Coreea de Sud, entitatea cea mai ostilă față de ea, și va exclude definitiv Coreea de Sud din categoria compatrioților”, a afirmat Kim.

El a adăugat că atât timp cât Sudul „nu poate scăpa de condițiile geopolitice de a avea o graniță cu noi, singura modalitate de a trăi în siguranță este să renunțe la tot ce are legătură cu noi și să ne lase în pace”.

Retorică dură față de Seul, strategie calculată

În ultimii ani, liderul de la Phenian și-a intensificat discursul ostil față de Seul și a respins constant ideea reluării diplomației intercoreene. Experții apreciază însă că declarațiile nu indică neapărat o pregătire pentru un conflict militar iminent, ci mai degrabă fac parte dintr-o strategie mai amplă de consolidare a poziției regionale a regimului, susținută de arsenalul nuclear nord-coreean și de relațiile tot mai strânse cu Moscova și Beijingul.

Mesaj condiționat pentru Washington

În paralel cu atacurile verbale la adresa Seulului, Kim a transmis un mesaj mai nuanțat către Washington. Potrivit agenției oficiale Korean Central News Agency (KCNA), liderul nord-coreean a declarat că relațiile cu SUA ar putea fi îmbunătățite dacă Washingtonul recunoaște statutul nuclear al țării.

Dacă SUA „respectă statutul actual (nuclear) al țării noastre, astfel cum este stipulat în Constituție... și își retrage politica ostilă... nu există niciun motiv pentru care nu am putea avea relații bune cu Statele Unite”, a afirmat Kim.

El a subliniat că perspectivele relațiilor bilaterale „depind în totalitate de atitudinea SUA” și a avertizat că Phenianul este pregătit „atât pentru coexistență pașnică, cât și pentru confruntare permanentă”.

Declarațiile vin pe fondul speculațiilor potrivit cărora președintele american Donald Trump ar putea solicita o nouă întâlnire cu liderul nord-coreean în contextul unei eventuale vizite în China. Reamintim că negocierile dintre cei doi au eșuat în 2019, după prăbușirea celui de-al doilea summit bilateral din timpul primului mandat al lui Trump.

Noi arme și demonstrație de forță

KCNA a mai relatat că Kim a cerut dezvoltarea unor noi sisteme de armament pentru consolidarea capacităților nucleare ale armatei, inclusiv rachete balistice intercontinentale lansate de pe submarine și extinderea arsenalului de arme nucleare tactice, precum artilerie și rachete cu rază scurtă de acțiune, capabile să lovească ținte din Coreea de Sud.

Congresul Partidului Muncitorilor, cel mai important eveniment politic din țară, a început săptămâna trecută la Phenian și s-a încheiat cu o paradă militară organizată în capitală, similară celor din 2016 și 2021. La eveniment, Kim a fost însoțit de fiica sa, Kim Ju Ae, despre care se crede că are în jur de 13 ani și care apare tot mai frecvent la manifestări oficiale.

Apropierea de Rusia și calcule strategice

În ultima perioadă, Phenianul a acordat prioritate relației cu Moscova, trimițând mii de soldați și cantități semnificative de echipament militar pentru a sprijini războiul Rusiei în Ucraina, posibil în schimbul asistenței și tehnologiei militare.

Analiștii consideră însă că regimul nord-coreean își păstrează opțiunile deschise, în contextul în care un eventual sfârșit al conflictului din Ucraina ar putea diminua importanța strategică a Coreei de Nord pentru Rusia.

În acest climat tensionat, mesajul transmis de la Phenian este clar: ruptura față de Seul este totală, iar deschiderea către Washington rămâne strict condiționată de recunoașterea statutului nuclear al regimului lui Kim Jong-Un.


