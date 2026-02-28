search
Sâmbătă, 28 Februarie 2026
Fiica lui Kim Jong Un, surprinsă la poligon după congresul partidului. Liderul nord-coreean a oferit puști de lunetist oficialilor de rang înalt

0
0
Publicat:

După încheierea congresului Partidului Muncitorilor, liderul nord-coreean Kim Jong Un a oferit puști de lunetist unor oficiali de rang înalt și comandanți militari, într-un gest prezentat drept o reafirmare a „încrederii absolute” și a loialității față de conducerea sa. În paralel, presa de stat a publicat imagini cu fiica sa adolescentă trăgând cu arma la un poligon militar, într-o nouă apariție publică ce alimentează speculațiile privind rolul său viitor.

liderul nord-coreean Kim Jong Un. FOTO: X
liderul nord-coreean Kim Jong Un. FOTO: X

Potrivit Agenției Centrale de Știri din Coreea de Nord, citată de Associated Press, ceremonia a avut loc vineri, 27 februarie. Kim a descris armele oferite drept un simbol al recunoștinței pentru angajamentul demonstrat în ultimii cinci ani, de la precedentul congres al partidului din 2021.

Congresul, desfășurat timp de șapte zile la Phenian, este cel mai important eveniment politic din Coreea de Nord și are loc, în mod regulat, din 2016. Evenimentul, atent coregrafiat, are rolul de a consolida autoritatea liderului în fața miilor de delegați. Kim Jong Un a fost reales în funcția de secretar general al Partidului Muncitorilor, poziție pe care o ocupă de 15 ani.

Printre deciziile importante anunțate la congres se numără și promovarea surorii liderului, Kim Yo Jong, care a devenit directoare generală a Comitetului Central al partidului. Considerată una dintre cele mai influente figuri din regim și vocea dură a Phenianului în relația cu Washington și Seul, noul său titlu sugerează un rol extins în supravegherea operațiunilor interne și a afacerilor administrative.

Apariția fiicei liderului la poligon

Ulterior ceremoniei, oficialii s-au deplasat la un poligon de tragere pentru a testa armele primite. Printre cei prezenți s-a aflat și Kim Ju-ae (cunoscută anterior în presa internațională și ca Kim Ju-hae), fiica liderului nord-coreean, în vârstă de aproximativ 13 ani.

Îmbrăcată într-o haină de piele maro asemănătoare cu cea a tatălui său, adolescenta a fost surprinsă în timp ce mânuia arma, din țeavă ridicându-se fum după un foc tras. Este una dintre cele mai explicite imagini publice în care fiica liderului apare într-un context militar.

Aparițiile sale tot mai frecvente, începând cu noiembrie 2022, când l-a însoțit pe Kim la un test cu rachetă cu rază lungă de acțiune, au alimentat speculațiile potrivit cărora ar putea fi pregătită drept posibilă succesoare. De atunci, ea a participat la demonstrații militare, inaugurări de fabrici și chiar la o vizită externă la Beijing, în septembrie 2025.

Speculații privind un rol oficial în programul balistic

Potrivit unor surse guvernamentale sud-coreene, serviciile de informații ar fi intrat în posesia unor rapoarte care indică faptul că fiica liderului ar avea un rol simbolic de „director general pentru rachete”. Conform acestor informații, adolescenta ar primi rapoarte din partea generalilor implicați în programul balistic.

Prezența constantă a tinerei la testele balistice și nucleare este interpretată de analiști drept o strategie de consolidare a controlului asupra armatei și a structurilor de putere, prin asocierea directă a viitoarei generații cu programul strategic al regimului.

Deocamdată, autoritățile de la Phenian nu au confirmat oficial un asemenea rol, însă imaginile difuzate de presa de stat sugerează că prezența fiicei liderului în spațiul public nu este întâmplătoare, ci parte a unei construcții atent regizate a succesiunii din dinastia Kim.

