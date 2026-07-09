Donald Trump, campionul gafelor: liderul SUA a vorbit despre „Republica Islamică a Japoniei”, la summitul NATO de la Ankara

Donald Trump a susţinut miercuri o conferinţă de presă alături de Volodimir Zelenski la Ankara, în marja summitului NATO, unde a fost întrebat despre împrumutul sistemelor de apărare aeriană Patriot către Ucraina, iar preşedintele american a avut un lapsus de exprimare flagrant.

Lăudând acest sistem de apărare, pe care l-a descris drept unul dintre „cele mai bune din lume”, el a ţinut să reamintească că „acum câteva luni, au fost lansate 111 rachete de către Republica Islamică a Japoniei”, vrând să spună Republica Islamică Iran.

„Este o armă defensivă, pe care o prefer unei arme ofensive”, a spus Donald Trump, înainte de a se încurca în propriile cuvinte: „Este cea mai bună. Aşa cum spuneam, dispunem de un portavion care se numără printre cele mai frumoase din lume. Este unul dintre cele mai impunătoare: Abraham Lincoln. Şi acum câteva luni... Am povestit ieri întâmplarea: 111 rachete au fost lansate de Republica Islamică a Japoniei”.

Făcând în mod evident referire la războiul împotriva Iranului, preşedintele american a continuat ca şi cum nimic nu s-ar fi întâmplat: „Au fost lansate în direcţia portavionului pe o perioadă de aproximativ o oră. O sută unsprezece rachete care vizau această navă extrem de costisitoare. Şi fiecare dintre aceste rachete a fost doborâtă”.

Nu este pentru prima dată când şeful Casei Albe face o gafă, în special încurcând denumirea ţărilor. În septembrie 2025, el s-a lăudat că a pus capăt unui război între Armenia şi Cambodgia, care nu a avut loc vreodată.

Se referea, de fapt, la Armenia şi Azerbaidjan. Conflictul dintre ele pare să-i fi pus cele mai multe probleme. Cu altă ocazie, aflat în Marea Britanie, el s-a lăudat că a rezolvat conflictul dintre Azerbaidjan – pronunţând greşit numele ţării – şi Albania.

După cum au relatat mai multe ziare, era a treia oară în câteva săptămâni când Donald Trump confunda Armenia cu Albania.

„Mă duc în Rusia vineri”, a declarat cu altă ocazie locatarul Casei Albe referindu-se la Alaska, teritoriu pe care SUA l-au cumpărat de la Rusia în vremea Imperiului ţarist.

În 2025, l-a acuzat pe fostul premier canadian Justin Trudeau că ar fi contribuit la excluderea Rusiei din G8. Ţara condusă de Vladimir Putin a fost iniţial suspendată din grupul internaţional în 2014, după ce armata rusă a invadat Crimeea. Atunci, Justin Trudeau nici nu fusese încă ales în fruntea Canadei, care era condusă de conservatorul Stephen Harper.

În februarie 2026, la consiliul pentru Pace de la Washington, Trump l-a prezentat pe președintele României, Nicușor Dan, ca prim-ministru.

În 2025, Donald Trum a arătat o captură dintr-o filmare a Reuters făcută în Republica Democrată Congo ca parte din ceea ce a prezentat în mod fals, ca dovezi ale uciderii în masă a sud-africanilor albi.