Japonia încearcă să repornească cea mai mare centrală nucleară din lume, oprită după catastrofa nucleară de la Fukushima

Un reactor de la cea mai mare centrală nucleară din lume, Kashiwazaki-Kariwa din centrul Japoniei, a fost repornit luni după ce o primă încercare fusese întreruptă în ianuarie, din cauza unei alarme defecte.

„La ora 14.00 (05.00 GMT – n. red.) am început retragerea barelor de control ale reactorului nr. 6 (…) pornind astfel reactorul”, a comunicat compania Tokyo Electric Power (Tepco), citată de Agerpres.

Centrala a fost oprită după catastrofa nucleară de la Fukushima, din 2011; operaţiunile de repornire au început în 21 ianuarie, dar după numai câteva ore au fost sistate în urma declanşării unei alarme. O eroare de configurare a dus la detectarea unor mici variaţii ale curentului electric printr-un cablu, deşi valorile se încadrau într-un interval considerat sigur, a explicat vinerea trecută într-o conferinţă de presă directorul centralei, Takeyuki Inagaki.

Tepco a modificat parametrii alarmei, permiţând astfel activarea reactorului în deplină siguranţă, a afirmat directorul, precizând că exploatarea comercială nu va fi posibilă mai devreme de 18 martie.

Centrala Kashiwazaki-Kariwa are cea mai mare putere instalată dintre toate unităţile nucleare din lume. Odată cu toate celelalte centrale atomice din Japonia, a fost oprită după ce un cutremur urmat de tsunami a provocat distrugeri majore şi a dus la topirea miezului a trei din cele şase reactoare ale centralei de la Fukushima şi la contaminarea radioactivă a regiunii respective.

Japonezii şi-au manifestat după dezastru îngrijorarea privind siguranţa producerii energiei din surse atomice, însă ulterior au fost repornite în arhipelagul nipon 14 reactoare, în condiţiile unor norme de securitate mai stricte.

Japonia este a cincea emiţătoare de dioxid de carbon din lume şi încearcă să îşi reducă dependenţa de combustibilii fosili şi să obţină neutralitatea emisiilor până în 2050, în paralel cu acoperirea necesarului în creştere de energie electrică, inclusiv din cauza extinderii inteligenţelor artificiale.

O anchetă a prefecturii Niigata a stabilit în septembrie anul trecut că 60% din locuitorii din Kashiwazaki, Kariwa şi împrejurimi se opun repornirii. Centrala - deţinută de Tepco, proprietară şi la Fukushima - se întinde pe 400 de hectare pe ţărmul mării, în cele două localităţi. În ianuarie, şapte grupuri care se opun repornirii centralei au depus o petiţie cu 40.000 de semnături la Tepco şi la autoritatea niponă de reglementare nucleară, afirmând că în zonă există o falie seismică activă, care a produs deja un cutremur major în 2007.