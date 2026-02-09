„S-a făcut un circ grotesc”. Diana Buzoianu acuză parlamentarii care au cerut să fie scoasă de la dezbaterea moțiunilor de „tendinţe dicratoriale”

Diana Buzoianu a reacționat dur după ce parlamentarii AUR, POT și PACE au cerut scoaterea ei din plenul Senatului, luni, pe motiv că aceasta a primit deja un „blam parlamentar”, când a fost vottată moțiunea simplă împotriva sa.

Luni, 9 februarie, în timpul dezbaterilor pe moțiunile simple din plenul Senatului, parlamentarii opoziției au cerut ca Diana Buzoianu să fie scoasă din sală, invocând faptul că împotriva sa fusese adoptată anterior o moțiune simplă.

Ministrul Mediului a comentat situația în cadrul unei intervenţii la Antena 3, subliniind că moțiunile simple nu produc efecte juridice directe, dar că solicitarea opoziției reflectă „tendințe dictatoriale”.

„Astăzi s-a făcut un circ grotesc în Parlament. Sigur că parlamentarii de la AUR, POT și PACE care au dorit să ia cuvântul pentru ca să fiu scoasă din sală au făcut-o doar pentru a fi în seara aceasta la o grămadă de canale TV, pentru că în realitate moțiunile simple nu produc efectele în sensul de a demite pe cineva. Practic, prin moțiunea simplă se exprimă o poziție față de o problemă de politică internă și externă. Acum, dacă domnii de la AUR, POT și PACE au folosit în alt scop acest instrument, nu înseamnă că în momentul în care vii și bați din piciorușe supărați că nu li se oferă efectele juridice pe care le-ar dori cu acest instrument, brusc se întâmplă ceea ce doresc”, a declarat Diana Buzoianu.

Ministrul Mediului a criticat ferm opoziția şi i-a acuzat pe parlamentarii de la AUR, POT și PACE de „tendinţe dictatoriale”.

„Ei știu foarte bine că acea moțiune simplă nu e creată pentru a putea fi demiși miniștri. Aceste moțiuni, chiar și atunci când trec, nu produc efecte juridice. Ideea că ar dori să vadă ridicat și luat de jandarmi un om din fața lor doar pentru că nu le place de omul respectiv arată încă o dată ce tendințe dictatoriale au oamenii aceștia în realitate”, a afirmat Diana Buzoianu.

Ea a fost întrebată ce crede despre faptul că moţiunea împotriva sa a fost singura care a trecut de vot, în contextul în care toatele celelalte, inclusiv cele de luni, 9 februarie, au fost respinse.

„E o decizie politică. S-au făcut niște calcule politice, au decis în anumite situații că avantajează electoratul lor să voteze într-un anumit fel, în altă situație în alt fel. Este decizia lor și este o decizie politică. Ideea că nu ne place unii de alții și că asta ar trebui să ne scoată automat din Guvern, ne pare foarte rău, dar nu funcționează lucrurile așa. Partidele care au intrat în această coaliție nu sunt niște partide care s-au înțeles istoric de-a lungul timpului. Sunt niște partide care au avut de foarte multe ori poziții opuse”, a afirmat ministrul Mediului.

Amintim că parlamentarii din grupul PACE au cerut luni, 9 februarie, ca Diana Buzoianu să fie scoasă din sală, susținând că ministrul a primit un „blam parlamentar” după ce o moțiune simplă inițiată de AUR împotriva sa a fost adoptată în decembrie anul trecut.