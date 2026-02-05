Rusia și SUA au convenit să prelungească ultimul tratat nuclear cu doar câteva ore înainte de expirare

Rusia și Statele Unite au ajuns la un acord de principiu pentru prelungirea ultimului tratat de control al armelor nucleare, cu doar câteva ore înainte ca acesta să expire oficial. Informația apare pe fondul temerilor că dispariția acordului ar elimina orice limită asupra celor mai mari două arsenale nucleare din lume.

Potrivit unor surse citate de Axios, negocierile sunt în desfășurare, iar un proiect de înțelegere există deja, însă nu a fost încă aprobat formal de președinții Donald Trump și Vladimir Putin. Un oficial american a confirmat că tratatul va expira din punct de vedere juridic, iar prelungirea nu va fi oficializată imediat.

Cu toate acestea, Washingtonul și Moscova ar fi convenit să respecte în continuare prevederile acordului și să negocieze un nou tratat care să-l înlocuiască.

Discuții discrete, pe marginea negocierilor privind Ucraina

Informația apare la scurt timp după ce emisarii lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au purtat discuții cu oficiali ruși pe tema tratatului New START, în marja negocierilor legate de conflictul din Ucraina, desfășurate la Abu Dhabi.

Cu doar o zi înainte, Vladimir Putin a transmis un mesaj dur, afirmând că Rusia nu se va mai considera „legată” de limitele nucleare și că este „fundamental liberă” să decidă următorii pași. Joi, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că „ce se va întâmpla mai departe depinde de evoluția evenimentelor”.

Secretarul general al ONU, António Guterres, a catalogat expirarea tratatului drept „un moment grav”, avertizând că desființarea a zeci de ani de eforturi în materie de control al armelor vine „în cel mai prost moment posibil”.

„Riscul utilizării unei arme nucleare este mai mare decât a fost în ultimele decenii”, a subliniat Guterres.

Trump vrea China la masa negocierilor

Președintele Donald Trump s-a declarat favorabil menținerii unor limite asupra armelor nucleare, însă insistă ca China să fie inclusă într-un viitor acord. Beijingul a respins însă ideea, argumentând că arsenalul său nuclear este incomparabil mai mic decât cel al SUA și Rusiei.

„Capacitățile nucleare ale Chinei sunt de o cu totul altă scară”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Lin Jian, adăugând că Beijingul „nu va participa, în acest stadiu, la negocieri privind dezarmarea nucleară”.

Statele Unite și Rusia controlează împreună peste 80% din focoasele nucleare ale lumii. Totuși, potrivit Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI), China își extinde arsenalul mai rapid decât orice alt stat, adăugând aproximativ 100 de focoase nucleare pe an din 2023.

Secretarul de stat american Marco Rubio a reiterat miercuri că un „control real al armelor” este „imposibil” fără implicarea Chinei.

Un tratat simbol al unei ere apuse

New START a fost semnat în 2010 de președinții Barack Obama și Dmitri Medvedev și limita fiecare parte la 1.550 de focoase nucleare, 700 de rachete și bombardiere desfășurate și operaționale. Acordul prevedea și inspecții la fața locului, menite să verifice respectarea obligațiilor.

Inițial, tratatul urma să expire în 2021, dar a fost prelungit pentru încă cinci ani. Inspecțiile au fost suspendate în 2020, din cauza pandemiei de COVID-19, și nu au mai fost reluate.

În februarie 2023, Vladimir Putin a suspendat participarea Rusiei la tratat, invocând tensiunile cu NATO și SUA generate de războiul din Ucraina, dar Kremlinul nu s-a retras oficial din acord.

New START este ultimul dintr-o lungă serie de tratate de control al armelor dintre Washington și Moscova – toate celelalte au fost deja abandonate.