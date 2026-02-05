search
Joi, 5 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Rusia și SUA au convenit să prelungească ultimul tratat nuclear cu doar câteva ore înainte de expirare

0
0
Publicat:

Rusia și Statele Unite au ajuns la un acord de principiu pentru prelungirea ultimului tratat de control al armelor nucleare, cu doar câteva ore înainte ca acesta să expire oficial. Informația apare pe fondul temerilor că dispariția acordului ar elimina orice limită asupra celor mai mari două arsenale nucleare din lume.

Vladimir Putin și Donald Trump/FOTO:AFP
Vladimir Putin și Donald Trump/FOTO:AFP

Potrivit unor surse citate de Axios, negocierile sunt în desfășurare, iar un proiect de înțelegere există deja, însă nu a fost încă aprobat formal de președinții Donald Trump și Vladimir Putin. Un oficial american a confirmat că tratatul va expira din punct de vedere juridic, iar prelungirea nu va fi oficializată imediat.

Cu toate acestea, Washingtonul și Moscova ar fi convenit să respecte în continuare prevederile acordului și să negocieze un nou tratat care să-l înlocuiască.

Discuții discrete, pe marginea negocierilor privind Ucraina

Informația apare la scurt timp după ce emisarii lui Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au purtat discuții cu oficiali ruși pe tema tratatului New START, în marja negocierilor legate de conflictul din Ucraina, desfășurate la Abu Dhabi.

Cu doar o zi înainte, Vladimir Putin a transmis un mesaj dur, afirmând că Rusia nu se va mai considera „legată” de limitele nucleare și că este „fundamental liberă” să decidă următorii pași. Joi, purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat că „ce se va întâmpla mai departe depinde de evoluția evenimentelor”.

Secretarul general al ONU, António Guterres, a catalogat expirarea tratatului drept „un moment grav”, avertizând că desființarea a zeci de ani de eforturi în materie de control al armelor vine „în cel mai prost moment posibil”.

„Riscul utilizării unei arme nucleare este mai mare decât a fost în ultimele decenii”, a subliniat Guterres.

Trump vrea China la masa negocierilor

Președintele Donald Trump s-a declarat favorabil menținerii unor limite asupra armelor nucleare, însă insistă ca China să fie inclusă într-un viitor acord. Beijingul a respins însă ideea, argumentând că arsenalul său nuclear este incomparabil mai mic decât cel al SUA și Rusiei.

„Capacitățile nucleare ale Chinei sunt de o cu totul altă scară”, a declarat purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez de Externe, Lin Jian, adăugând că Beijingul „nu va participa, în acest stadiu, la negocieri privind dezarmarea nucleară”.

Statele Unite și Rusia controlează împreună peste 80% din focoasele nucleare ale lumii. Totuși, potrivit Institutului Internațional de Cercetare pentru Pace de la Stockholm (SIPRI), China își extinde arsenalul mai rapid decât orice alt stat, adăugând aproximativ 100 de focoase nucleare pe an din 2023.

Secretarul de stat american Marco Rubio a reiterat miercuri că un „control real al armelor” este „imposibil” fără implicarea Chinei.

Un tratat simbol al unei ere apuse

New START a fost semnat în 2010 de președinții Barack Obama și Dmitri Medvedev și limita fiecare parte la 1.550 de focoase nucleare, 700 de rachete și bombardiere desfășurate și operaționale. Acordul prevedea și inspecții la fața locului, menite să verifice respectarea obligațiilor.

Inițial, tratatul urma să expire în 2021, dar a fost prelungit pentru încă cinci ani. Inspecțiile au fost suspendate în 2020, din cauza pandemiei de COVID-19, și nu au mai fost reluate.

În februarie 2023, Vladimir Putin a suspendat participarea Rusiei la tratat, invocând tensiunile cu NATO și SUA generate de războiul din Ucraina, dar Kremlinul nu s-a retras oficial din acord.

New START este ultimul dintr-o lungă serie de tratate de control al armelor dintre Washington și Moscova – toate celelalte au fost deja abandonate.

SUA

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Întâlnire neașteptată la Poiana Brașov: Trei pui de urs, filmați de turiști în timp ce se joacă nestingheriți pe pârtie
digi24.ro
image
Margot Robbie, apariție spectaculoasă în Londra. Ținuta cu care a atras toate privirile. FOTO
stirileprotv.ro
image
Ce ar trebui să schimbe fiecare semn zodiacal pentru a-și îmbunătăți viața
gandul.ro
image
Compania Nike este acuzată de o agenție guvernamentală că i-a discriminat pe angajații albi
mediafax.ro
image
Florin Prunea, dat pe spate de o concurentă de la Desafio. E soția unui artist celebru din România
fanatik.ro
image
Robert Negoiță, după perchezițiile DNA: I-am făcut un deserviciu fratelui meu, legea prevede despăgubire, dar nu i-am oferit. Am făcut drumuri pentru românii din sectorul 3
libertatea.ro
image
Un controlor a fost ucis de un pasager fără bilet: „Zi neagră pentru toţi lucrătorii feroviari din ţară”
digi24.ro
image
„Am fost campion internațional la consum de alcool”. Mărturia sinceră a unui actor din „Las Fierbinți” care a reușit să-și învingă demonii
gsp.ro
image
”Cea mai periculoasă femeie din lume” a intrat în istorie
digisport.ro
image
Bulgarii se uită șocați la marea lovitură dată de România: Diferența este una uriașă
stiripesurse.ro
image
DOCUMENT. Câți bani a plătit Simion pentru lobby, în încercarea de a ajunge la Trump. Acum cere despăgubiri de milioane de dolari
antena3.ro
image
La 24 de ani, Grațiela își caută job de 6 luni: 300 de aplicări, 10 interviuri, aproape niciun răspuns
observatornews.ro
image
Gestul BIZAR făcut de Ruxandra Luca, la câteva ore după imaginile virale cu medicul căsătorit într-o benzinărie din Capitală
cancan.ro
image
FOTO. Sportiva e gata să pozeze în celebra revistă pentru bărbați: „Am fost goală la o fotografie”
prosport.ro
image
Ce nu are voie să facă un controlor STB: de multe ori încalcă legea fără să ai habar. De ce nu te poate bloca sau legitima cu forţa
playtech.ro
image
Adrian Mititelu jr., ironic cu Mihai Rotaru după decizia instanței pentru Universitatea Craiova: „Îi urez să câștige primul titlu, noi avem deja 4 în palmares!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
”Mulțumesc, nea Gigi. Nici nu visam la 1.000.000 €”. Becali l-a făcut milionar, apoi i-a închis ușa-n nas: ”răzbunarea”
digisport.ro
image
Raport dur al Congresului SUA: „Alegerile din România, folosite ca pretext pentru cenzură. Candidatul preferat de sistem a câștigat” / Update - Reacția UE
stiripesurse.ro
image
Un bărbat de 66 de ani a ajuns la spital după ce a fost despicat cu... Vezi mai mult
kanald.ro
image
Ultimele cuvinte ale kinetoterapeutului Alin Neacșu. Mesajul din biletul de adio găsit în cabinetul său din Pitești
wowbiz.ro
image
Sute de mii de pensionari pot primi până la 628 de lei în plus la pensie. Care sunt condițiile
romaniatv.net
image
Guvernul schimbă iar plățile pentru TVA. Noi măsuri intră în vigoare la 1 martie
mediaflux.ro
image
Vești de ultimă oră despre Mircea Lucescu: medicii s-au răzgândit în privința eliberării din spital
gsp.ro
image
Nașterea care a zguduit casa regală. 70 de martori au fost prezenți la venirea pe lume a prințului. Ce a născut una dintre cele mai importante regine
actualitate.net
image
Un primar PSD, în lacrimi pe Facebook după ce a fost acuzat de sechestrare și violență asupra fiicei și fostei partenere. Imagini dramatice cu victima
actualitate.net
image
Trei zodii intră într-o nouă eră a abundenței începând cu 5 februarie 2026. Au parte de oportunități neașteptate, iar viața li se schimbă radical
click.ro
image
Horoscop joi, 5 februarie. Taurii iau decizii grele în relație, iar Balanțele fac o excursie spontană
click.ro
image
Ce trebuie să pui în aluatul pentru clătite, pentru a nu se mai lipi niciodată de tigaie. Trucul știut doar de bucătarii de top
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Scandalul se adâncește: Sarah Ferguson ar fi avut relații intime cu Epstein, iar Andrew voia să devină „animalul lui de companie”
okmagazine.ro
Prințul Haakon și Prințesa Mette Marit ai Norvegiei Foto Instagram Casa Regală a Norvegiei
Casa Regală a Norvegiei, decizie drastică după ce Prințesa Mette-Marit a fost implicată în dosarele Epstein! Totul a ieșit la iveală
okmagazine.ro
Cornulete cu rahat Sursa foto shutterstock 1665735121 jpg
Cornuleţe fragede, cu rahat. Rețeta de post, cu borș
clickpentrufemei.ro
The meeting between David Livingstone and Henry Morton Stanl Wellcome V0018829 jpg
Henry Morton Stanley, povestea jurnalistului care l-a găsit pe David Livingstone în jungla Africii
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cele 3 zodii care au șanse să câștige la LOTO sau să primească o sumă mare de bani, în acest weekend
image
Trei zodii intră într-o nouă eră a abundenței începând cu 5 februarie 2026. Au parte de oportunități neașteptate, iar viața li se schimbă radical

OK! Magazine

image
Casa Regală a Norvegiei, decizie drastică după ce Prințesa Mette-Marit a fost implicată în dosarele Epstein! Totul a ieșit la iveală

Click! Pentru femei

image
Nu e influencer și nici nu-și dorește asta. Emma Stone spune de ce n-are nici măcar cont pe Instagram

Click! Sănătate

image
Modul în care găteşti puiul îţi poate îmbătrâni ficatul cu până la 20 de ani