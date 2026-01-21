Japonia repornește cea mai mare centrală nucleară din lume, la aproape 15 ani de la dezastrul de la Fukushima

Cea mai mare centrală nucleară din lume ca și capacitate de producție, Kashiwazaki-Kariwa, urmează să fie repusă în funcțiune miercuri, pentru prima dată de la catastrofa de la Fukushima, din 2011, care a dus la oprirea tuturor reactoarelor nucleare din Japonia, a anunțat operatorul Tokyo Electric Power (Tepco).

„Facem pregătiri pentru pornirea reactorului”, a precizat Tepco într-un comunicat, menționând că reluarea activității este programată după ora 19:00 (ora României). Deocamdată va fi repornit doar unul dintre cele șapte reactoare ale complexului, relatează The Guardian.

Guvernatorul regiunii și-a dat acordul, luna trecută, în pofida opoziției unei părți importante a populației. Potrivit unui sondaj realizat în septembrie, 60% dintre locuitori se declarau împotriva repornirii, în timp ce 37% o susțineau. Marți, câteva zeci de persoane, majoritatea vârstnici, au protestat la intrarea în centrală.

„Electricitatea din Tokyo este produsă la Kashiwazaki, și doar locuitorii (de aici) ar trebui să fie în pericol? Nu are niciun sens”, a declarat pentru AFP Yumiko Abe, în vârstă de 73 de ani.

Centrala Kashiwazaki-Kariwa a fost închisă în urma triplei catastrofe din martie 2011 – cutremur, tsunami și accident nuclear la Fukushima. Autoritățile japoneze încearcă însă să reducă dependența de combustibilii fosili, să atingă neutralitatea climatică până în 2050 și să facă față creșterii cererii de energie, inclusiv pe fondul dezvoltării inteligenței artificiale. Premierul Sanae Takaichi și-a exprimat sprijinul pentru relansarea energiei nucleare civile.

Până în prezent, 14 reactoare din Japonia au fost repornite după introducerea unor standarde de siguranță mai stricte, iar unitatea 6 de la Kashiwazaki-Kariwa va fi primul reactor al companiei Tepco repus în funcțiune după 2011.

Cu toate acestea, opoziția rămâne puternică. „Situația de la Fukushima nu este nici acum sub control. Este inacceptabil ca Tepco să redeschidă o centrală”, a spus un protestatar de 81 de ani.

Deși complexul a fost dotat cu un dig anti-tsunami de 15 metri, sisteme noi de alimentare de urgență și alte măsuri de securitate, localnicii se tem de lipsa de transparență a operatorului, de incidentele anterioare și de planurile de evacuare considerate insuficiente.

La începutul lunii ianuarie, aproape 40.000 de persoane au semnat o petiție împotriva repornirii centralei, invocând și riscul seismic ridicat al zonei, unde a avut loc un cutremur puternic în 2007.