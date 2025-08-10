search
Duminică, 10 August 2025
Italia și China se bat în recorduri pentru construirea celor mai lung, respectiv înalt pod din lume

Publicat:

Italia planifică construirea celui mai lung pod din lume, în timp ce China construiește cel mai înalt.

Podul Huajiang Grand Canyon FOTO: X
Podul Huajiang Grand Canyon FOTO: X

Viitorul transporturilor a prins contur pe două continente în această săptămână, când Italia și China au anunțat construirea unor poduri care vor redefini limitele ingineriei moderne.

Italia a aprobat un proiect în valoare de 15,5 miliarde de dolari pentru construirea celui ce va deveni cel mai lung pod suspendat din lume, a anunțat miercuri compania de infrastructură WeBuild. În weekend, ziarul de stat chinez People's Daily a anunțat că este aproape de finalizare cel ce va fi cel mai înalt pod din lume, scrie ABC News.

Proiectul italian, care va conecta Sicilia de Italia continentală peste Strâmtoarea Messina, se va întinde pe o lungime de aproape 2,3 mile, cu o lungime suspendată de aproape 2,1 mile. Acest lucru ar depăși actualul record deținut de Podul Canakkale din Turcia cu mai mult de jumătate de milă.

„Astăzi, Italia a demonstrat încă o dată cum poate să se unească în jurul unui megaproiect care va transforma întreaga țară”, a declarat Pietro Salini, directorul executiv al WeBuild, într-un comunicat de presă.

Podul va lega insula Sicilia de regiunea Calabria, în sudul Italiei/ FOTO:X
Podul va lega insula Sicilia de regiunea Calabria, în sudul Italiei/ FOTO:X

Între timp, în provincia Guizhou din sud-vestul Chinei, podul Huajiang Grand Canyon a atins o etapă importantă odată cu instalarea ultimei grinzi de oțel. Potrivit televiziunii de stat chineze, podul va avea o înălțime de 627 metri de la tablier până la râu, aproximativ de două ori mai mult decât Turnul Eiffel.

Podul din Italia, proiectat să transporte 6.000 de mașini pe oră și 200 de trenuri pe zi, are rolul principal de a conecta o insulă importantă de continent. Podul Huajiang din China, pe lângă faptul că completează o legătură crucială de autostradă, include și atracții turistice ambițioase, printre care se numără și ceea ce va fi cel mai înalt bungee jumping din lume.

Ambele proiecte se confruntă cu provocări unice, potrivit Associated Press, podul din Italia trebuie să facă față riscurilor seismice din regiunea faliei Messina, în timp ce podul din China trebuie să facă față cerințelor tehnice extreme impuse de traversarea unuia dintre cele mai adânci canioane din lume.

Competiția reflectă o tendință mai largă în dezvoltarea infrastructurii globale. În timp ce Italia își propune să consolideze legătura vitală cu Sicilia, China a construit în mod sistematic cele mai înalte poduri din lume.

Potrivit HighestBridges.com, provincia Guizhou din China are mai multe poduri înalte decât toate celelalte țări la un loc.

Ministerul Transporturilor din Italia a anunțat că construcția podului Messina va începe anul viitor. Potrivit People's Daily China, podul Huajiang este acum finalizat în proporție de peste 98% și urmează să fie inaugurat până la sfârșitul lunii septembrie în provincia Guizhou din sud-vestul Chinei.

În lume

