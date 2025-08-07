Italia va construl cel mai lung pod suspendat din lume, între Sicilia și Calabria. Guvernul intenționează să încadreze cheltuielile pentru pod ca investiție militară

Autoritățile de la Roma au acordat aprobarea finală pentru un proiect de 13,5 miliarde de euro care prevede construirea celui mai lung pod suspendat din lume, ce va lega insula Sicilia de regiunea Calabria, în sudul Italiei.

Potrivit proiectanților, podul – care urmează să fie construit într-una dintre cele mai active zone seismice ale Mării Mediterane – va fi capabil să reziste în fața unor cutremure majore.

Este cea mai recentă încercare a Italiei de a demara construcția Podului Messina, un proiect care a fost propus de mai multe ori în ultimele decenii, dar care a fost amânat sau abandonat din cauza costurilor ridicate, a impactului asupra mediului, a problemelor de siguranță sau a riscului de implicare a rețelelor mafiote.

Prim-ministrul Giorgia Meloni a recunoscut miercuri că proiectul nu a fost lipsit de obstacole, dar l-a descris drept „o investiție în prezentul și viitorul Italiei”.

„Ne plac provocările dificile, atunci când au sens”, a declarat Meloni.

Guvernul intenționează să încadreze cheltuielile pentru pod ca investiție militară

Conform planurilor aprobate, podul va traversa Strâmtoarea Messina pe o distanță de 3,3 km și va fi susținut de două turnuri de 400 de metri înălțime. Construcția va include două linii de cale ferată în partea centrală și trei benzi de circulație pe fiecare sens.

Guvernul italian intenționează să încadreze cheltuielile pentru pod ca investiție militară, astfel încât acestea să fie incluse în ținta de 5% din PIB pentru apărare stabilită de NATO.

Ministrul transporturilor Matteo Salvini, liderul partidului Lega și aliat în coaliția de guvernare, a salutat decizia și a afirmat că podul ar putea fi finalizat între 2032 și 2033. Salvini a susținut că proiectul ar putea genera 120.000 de locuri de muncă anual și ar stimula economia în două dintre cele mai sărace regiuni din Europa – Sicilia și Calabria.

Totuși, proiectul are încă nevoie de aprobarea Curții de Conturi din Italia și a agențiilor de mediu, atât la nivel național, cât și european. De asemenea, proprietarii locali de pe ambele maluri ale strâmtorii, ale căror locuințe ar putea fi expropriate, trebuie consultați și pot contesta legal proiectul, ceea ce ar putea duce la întârzieri semnificative sau chiar la suspendarea construcției.

Aceasta nu ar fi prima dată când lucrările la pod sunt oprite. De la primele schițe elaborate în urmă cu peste 50 de ani, mai multe versiuni ale proiectului au fost abandonate din diverse motive. În plus, există preocupări persistente cu privire la riscul ca fonduri publice considerabile să fie deturnate de organizațiile mafiote din sudul Italiei, care au o influență puternică în viața politică și socială a regiunii.

Reacții critice din teritoriu

În urma anunțului de miercuri, mai mulți oficiali locali și-au exprimat dezacordul.

Senatorul Nicola Irto, membru al Partidului Democrat (PD), a numit proiectul „controversat și diviziv”, susținând că acesta va redirecționa „resurse esențiale de la transportul local, infrastructura modernă, școlile sigure și spitalele de calitate”.

Primărița orașului Villa San Giovanni, Giusy Caminiti, a avertizat că localitatea sa va fi grav afectată și a cerut prelungirea perioadei de consultare publică.

Comitetul civic din Calabria „Nu Podului” a denunțat anunțul guvernului, considerându-l o mișcare politică lipsită de o fundamentare tehnică solidă. Grupurile de opoziție atrag atenția și asupra impactului asupra resurselor de apă – estimând că lucrările de construcție vor consuma milioane de litri zilnic, într-o zonă deja afectată periodic de secetă.

În prezent, traversarea Strâmtorii Messina de către trenuri se face prin transbordare pe feriboturi, într-o călătorie care durează aproximativ 30 de minute.