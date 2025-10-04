search
Sâmbătă, 4 Octombrie 2025
Adevărul
Scene sângeroase în Gaza, după încleștări între luptători și clanuri. Membri Hamas, târâți pe străzi

Război în Israel
Orașul Khan Younis din sudul Fâșiei Gaza a fost martorul uneia dintre cele mai sângeroase confruntări interne de la începutul războiului, în urma încleștărilor între o forță de securitate a Hamas și civili înarmați din clanul al-Mujaida, una dintre cele mai mari familii din sudul enclavei palestiniene, relatează BBC.

image

Acestea au durat câteva ore, potrivit relatărilor de la fața locului. Hamas a efectuat raiduri în cartierul al-Mujaida pentru a aresta presupuși colaboratori ai Israelului, potrivit grupării.

Martorii au descris însă scene în care aproximativ 50 de membri ai unei forțe de securitate Hamas, înarmați cu puști de asalt și un lansator de grenade propulsate de rachete (RPG) au luat cu asalt cartierul, ucigând cinci membri ai clanului al-Mujaida.

Rudele înarmate au ripostat și peste 11 membri Hamas ar fi fost uciși în urma schimbului de focuri, iar unele cadavre au fost târâte pe străzi.

Videoclipuri distribuite pe scară largă online arată mai multe cadavre însângerate în uniformă militară, alături de o voce care susține că acestea aparțineau „Unității Sahm” a Hamas.

O altă înregistrare a surprins rafale de focuri de armă și o grenadă lovind o clădire rezidențială din cartier.

Bătrânii locali au intervenit ulterior pentru a media între cele două părți, ceea ce a dus la un schimb de cadavre menit să limiteze escaladarea.

Deși detaliile precise rămân neclare, incidentul a amplificat anxietatea în rândul palestinienilor.

Mulți se tem că răspândirea armelor, tensiunile dintre familiile puternice și influența Hamas asupra puterii ar putea transforma în scene asemănătoare unui război civil într-un teritoriu deja afectat strămutări, distrugeri și teama de noi violențe.

Hussam al-Astal, un lider al clanului, a declarat pentru KAN că e de părere că IDF a ajutat clanul al-Mujaida și a vizat 22 de teroriști Hamas.

Vineri, IDF a raportat că soldații au ucis 20 de teroriști Hamas care au încercat să atace o zonă umanitară din Khan Yunis, unde se aflau civili din Gaza.

IDF a identificat și a lovit mai mulți agenți ai organizației teroriste care încercau să folosească copii din zona umanitară drept scuturi umane, a adăugat IDF.

După schimbul de focuri, s-au raportat răniți de ambele părți. Aceștia au fost duși la Spitalul Al-Nasser, unde doi luptători Hamas au ademenit doi membri ai clanului al-Mujaida într-o altă parte a spitalului și au încercat să-i ucidă. Un membru rănit al clanului a fost omorât.

KAN a mai relatat că șase membri ai clanului sunt reținuți de Hamas și ar urma să fie executați

