Netanyahu afirmă că unele sate creștine din Liban au cerut anexarea la Israel. Autoritățile locale resping declarația

Premierul israelian Benjamin Netanyahu a declarat că unele sate creștine din sudul Libanului ar fi solicitat anexarea la Israel pentru a beneficia de protecție împotriva grupării Hezbollah. Declarația a fost respinsă de autoritățile locale, care au reafirmat apartenența acestor comunități la statul libanez.

Într-un interviu acordat postului Fox News, difuzat duminică, Netanyahu a susținut că unele localități creștine din sudul Libanului au cerut să fie anexate de Israel, scrie AFP.

„Unele sate creștine din Liban au cerut, de fapt, să fie anexate la Israel, deoarece noi le protejăm împotriva Hezbollah, ai cărui membri fanatici vor să le ucidă. Procedăm la fel cu comunitățile creștine oriunde este nevoie”, a declarat premierul israelian.

Primarul localității Rmeish, Hanna al-Amil, una dintre cele mai importante comunități creștine din sudul Libanului, a respins afirmațiile. Potrivit agenției publice de presă libaneze NNA, edilul a declarat că o astfel de idee este „complet exclusă”.

Acesta a precizat că, în urmă cu două zile, reprezentanții a 15 localități creștine au emis o declarație comună prin care au dezmințit informațiile prezentate de Netanyahu.

În document, comunitățile respective și-au reafirmat hotărârea de a rămâne pe teritoriul lor, subliniind „loialitatea față de identitatea națională” și „atașamentul față de drapelul libanez”.

Conflictul dintre Israel și Hezbollah

Libanul a fost implicat,fără voia sa, în conflictul regional la 2 martie, după ce Hezbollah a lansat atacuri cu rachete asupra Israelului, prezentate drept represalii pentru uciderea liderului suprem al Iranului în urma unor lovituri atribuite Statelor Unite și Israelului.

Israelul a răspuns printr-o amplă campanie de bombardamente și printr-o ofensivă terestră în sudul Libanului, unde armata israeliană controlează în continuare mai multe zone din apropierea frontierei.

De la începutul conflictului, mai multe sate creștine din sudul Libanului au fost afectate de bombardamente, atacuri aeriene, distrugeri ale infrastructurii și strămutarea populației.

Deși autoritățile israeliene au emis ordine de evacuare pentru unele localități, numeroși locuitori au rămas în zonă pentru a-și proteja locuințele, bisericile și terenurile agricole. În alte cazuri, satele au fost evacuate parțial sau în totalitate.

Armata israeliană a transmis, în timpul conflictului, avertismente către autoritățile locale din mai multe comunități majoritar creștine, cerându-le să nu permită accesul unor „persoane străine”, o referire la luptătorii Hezbollah.

Israel afirmă că își va menține prezența militară

Într-un discurs susținut duminică la o ceremonie oficială, Benjamin Netanyahu a reiterat că armata israeliană va rămâne în sudul Libanului „atât timp cât va fi necesar” pentru protejarea locuitorilor din nordul Israelului.

În aceeași zi, șeful Statului Major al armatei israeliene, generalul-locotenent Eyal Zamir, a vizitat trupele dislocate în apropierea Castelului Beaufort și a declarat că armata va continua operațiunile pentru eliminarea amenințărilor provenite de pe teritoriul libanez.

În pofida unui acord mediat de Statele Unite între Israel și Liban, confruntările dintre armata israeliană și Hezbollah au continuat în ultimele luni.

Relația cu administrația Trump

În interviul acordat Fox News, Netanyahu a comentat și informațiile privind eventuale divergențe cu președintele american Donald Trump în legătură cu acordul care a pus capăt conflictului cu Iranul.

Premierul israelian a afirmat că relația dintre cei doi lideri rămâne una „excelentă”, adăugând că, deși există uneori diferențe de opinie, acestea sunt discutate deschis și, în cele mai multe cazuri, rezolvate.

Declarațiile sale vin la o zi după ce Donald Trump a afirmat, într-un interviu pentru Axios, că Netanyahu „știe cine este șeful”.

În ultimele săptămâni, președintele american l-a criticat în repetate rânduri pe premierul israelian în contextul negocierilor privind Iranul, acuzându-l de lipsă de recunoștință și criticând intensificarea operațiunilor militare israeliene în Liban.

Trump a declarat, de asemenea, că Benjamin Netanyahu este așteptat să efectueze o vizită la Washington în zilele următoare.