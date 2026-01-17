search
Sâmbătă, 17 Ianuarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

SUA iau în calcul înființarea unui „Consiliu al Păcii” pentru Ucraina, pe modelul Gaza - Financial Times

0
Război în Ucraina
0
Publicat:
Ultima actualizare:

Oficialii americani au propus extinderea modelului „Consiliului pentru pace” înființat pentru a conduce Fâșia Gaza postbelică la alte ţări afectate de război şi conflicte, printre care Ucraina şi Venezuela, a relatat Financial Times (FT), citat de Kyiv Independent.

image

Detaliile privind un potenţial Consiliu pentru pace pentru Ucraina nu au fost clarificate imediat.

Trump a anunţat înființarea Consiliului pentru Pace în Fâșia Gaza pe 15 ianuarie într-o postare pe Truth Social, semnalând începutul celei de-a doua faze a planului condus de SUA pentru o pace pe termen lung în enclava palestiniană. Consiliul va fi prezidat de Trump și este de așteptat să preia temporar administrarea şi eforturile de reconstrucţie în Gaza.

Printre cei numiți de Trump la conducerea acestui Consiliu se numără preşedintele Băncii Mondiale, Ajay Banga, lideri mondiali precum prim-ministrul canadian Mark Carney, dar și înalţi oficiali implicaţi în negocierile de pace dintre Ucraina şi Rusia, trimişii speciali Steve Witkoff şi Jared Kushner, precum şi secretarul de stat Marco Rubio.  Lista completă a membrilor va fi dezvăluită la Forumul Economic Mondial de la Davos, săptămâna viitoare.

Rapoartele privind propunerea de înfiinţare a unui consiliu de pace pentru Ucraina vin în contextul în care preşedintele Volodimir Zelenski urmează să se întâlnească cu Trump în marja Forumului de la Davos, unde este prevăzută semnarea unui plan în valoare de 800 de miliarde de dolari, pe o perioadă de zece ani, menit să revigoreze economia Ucrainei odată cu încetarea ostilităţilor.

Nu se cunosc prea multe detalii privind un eventual Consiliu de Pace pentru Ucraina însă o persoană informată cu privire la propunere a explicat pentru FT că administraţia Trump consideră conceptul „un potenţial substitut al ONU... un fel de organism paralel neoficial care să se ocupe de alte conflicte din afara Fâşiei Gaza”.

Un înalt oficial ucrainean a salutat în FT perspectivele unui Consiliu de Pace pentru Ucraina drept o componentă importantă a implementării unei păci durabile în Ucraina. Oficialul a speculat  că acest consiliu, care ar fi prezidat de Trump, ar putea include reprezentanţi ucraineni, europeni, ruşi, precum și ai NATO.

Liderii europeni, care au programată o întâlnire cu Zelenski şi Trump pe 21 ianuarie, ar urma să discute cu Trump despre aprobarea de către SUA a desfăşurării unor forţelor multinaţionale în Ucraina după o eventuală încetare a focului.

În ciuda intensificării atacurilor Moscovei împotriva infrastructurii civile, care au lăsat fără electricitate o mare parte din Kiev în plin ger, Trump a sugerat pe 15 ianuarie că Ucraina nu era pregătită să pună capăt războiului.

„Cred că (preşedintele rus Vladimir Putin) este gata să încheie un acord. Cred că Ucraina este mai puţin pregătită să încheie un acord. Trebuie să-l convingem pe preşedintele Zelenski să fie de acord”, a afirmat președintele american.

Vineri, Zelenski a declarat că Rusia este cea care blochează eforturile de pace şi a citat în acest sens recentele atacuri ale Moscovei asupra sistemului energetic al Ucrainei.

„Fiecare dintre aceste atacuri împotriva sectorului nostru energetic şi a oraşelor noastre arată destul de clar interesele şi intenţiile reale ale Rusiei: ei nu sunt interesaţi de acorduri, ci de distrugerea în continuare a Ucrainei”, a postat el pe reţelele sociale.

Oficiali ucraineni vor avea discuţii cu Witkoff şi Kushner în SUA

Vineri, liderul de la Kiev a anunţat că o delegaţie ucraineană se îndreaptă spre SUA pentru discuţii pe tema garanţiilor de securitate şi a pachetului de redresare postbelică, exprimându-şi speranţa că documentele vor putea fi semnate în marja Forumului Economic Mondial de la Davos de săptămâna viitoare, relatează Reuters.

Ucraina speră să obţină mai multe clarificări cu privire la „documentele pe care le-am redactat împreună cu partea americană şi cu privire la răspunsul Rusiei la toate aceste eforturi diplomatice”, a declarat Zelenski în cadrul unei conferinţe de presă comune cu preşedintele ceh Petr Pavel, la Kiev.

Oficialii ucraineni afirmă că refacerea şi reconstrucţia ţării vor necesita 800 de miliarde de dolari pe o perioadă de 10 ani, aproximativ de patru ori mai mult decât produsul intern brut dinainte de război.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
VIDEO Operațiunea „Golden Dynamite”: cum a fost scoasă Maria Corina Machado din Venezuela cu ajutorul americanilor de la Grey Bull
digi24.ro
image
România a cheltuit 7 miliarde de lei pe pensiile speciale ale magistraților în ultimii cinci ani. Câți s-au pensionat
stirileprotv.ro
image
Paradoxul agriculturii României în 2026: suntem cel mai mare exportator de cereale din Uniunea Europeană, dar 60% din legumele din farfurie vin din import. Care sunt explicațiile, ce arată prognozele internaționale și care sunt vulnerabilitățile
gandul.ro
image
Trump, de neclintit! Anunț „NUCLEAR” cu privire la GROENLANDA
mediafax.ro
image
Dinamo Zagreb, meciul de adio al lui Denis Alibec la FCSB!? Anunțul lui Gigi Becali: „E testul final!”. Exclusiv
fanatik.ro
image
Friedrich Merz spune că Rusia e o țară europeană și speră că relațiile dintre UE și Moscova ar putea fi reechilibrate. Reacția Kremlinului
libertatea.ro
image
Medicamentele care te lasă fără permis. Lista completă și explicația medicului
digi24.ro
image
Dumitru Dragomir a anunțat ce face cu terenul de la Gigi Becali: „Va fi spectaculos!”
gsp.ro
image
Liviu Ganea se căsătorește la 37 de ani! Prezentatoarea TV i-a spus "DA"
digisport.ro
image
Interdicție totală din 2026 la bordul avioanelor: obiectul extrem de folosit pe care pasagerii nu îl mai pot folosi
stiripesurse.ro
image
Elveția a construit o lume subterană atât de vastă, încât rivalizează cu orașele de la suprafață
antena3.ro
image
Podul locuit care a rezistat peste 800 de ani: 80 de oameni au ales să îşi facă aici o casă
observatornews.ro
image
Răzvan Ionescu a murit. Doliu în România
cancan.ro
image
Mădălina Ghenea, absolut spectaculoasă la duș. Imaginile cu care și-a încântat fanii
prosport.ro
image
Amestecul din două ingrediente pentru o saltea ca nouă. Experţii îl folosesc de ani de zile
playtech.ro
image
Cutremur la FCSB! Gigi Becali îi reziliază contractul lui Vlad Chiricheș după 0-1 cu FC Argeș. Exclusiv
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Ropote de aplauze! Românca Julia Sauter a izbucnit în lacrimi, la finalul programului liber de la Europenele de patinaj artistic
digisport.ro
image
Groenlanda a ales între SUA și Danemarca: Situația este „foarte gravă”
stiripesurse.ro
image
Sofia Vicoveanca a făcut primele declarații după internare. Care este starea de sănătate a artistei: ,,Sunt la mâna medicilor”
kanald.ro
image
Mădălin Ionescu, în doliu! Fostul prezentator TV a făcut anunțul trist: „A sfârșit discret, în somn”
wowbiz.ro
image
ȘOC METEO! Iarna nu se mai termină în România! NINGE până în aprilie, primăvara dispare complet
romaniatv.net
image
Venus intră în Vărsător pe 17 ianuarie 2026. Ce se întâmplă cu fiecare zodie pe plan sentimental
mediaflux.ro
image
Ce face Bianca Andreescu, în timp ce jucătoarele de top se pregătesc pentru debutul la Australian Open
gsp.ro
image
Adevărul despre etnia Loredanei Groza. Toți cei care o știu credeau altceva
actualitate.net
image
Cătălin Măruță, înlocuit de Gabriela Cristea la PRO TV?
actualitate.net
image
Semnul nou de circulație care te lasă fără 200 de euro și 4 puncte. Capcana rutieră face victimă după victimă în 2026
click.ro
image
Horoscop săptămâna 17-23 ianuarie. Patru zodii primesc un semn divin care le schimbă destinul și viața cu 180 de grade
click.ro
image
Cel mai ieftin cartier din România pentru cumpărarea unei locuințe. Prețul care schimbă calculele românilor
click.ro
Regina Sofia a Spaniei în doliu profimedia 0894974428 jpg
Curtea Spaniei a confirmat decesul și se pregătește de înmormântare! Regina Sofia este de neconsolat!
okmagazine.ro
Kate Middleton rochie sclipitoare roz GettyImages 1239405429 jpg
Kate Middleton, anul strălucirii ei tăcute. Pregătirea pentru cel mai apăsător rol a intrat pe ultima sută de metri
okmagazine.ro
Chiftele cu carnati Sursa foto shutterstock 793486279 jpg
Chiftele din cârnați. N-o să-ţi vină să crezi ce bune sunt!
clickpentrufemei.ro
Steal a godGettyImages 1521914701500x1000 8044137 e1755614597169 webp
Imperiul Asirian: mașinăria de război care a zdrobit Orientul Antic
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Dan Negru, deranjat de cât de mic e prețul la benzină și motorină în Republica Moldova. Cât costă litrul față de România: „La noi nu am alimentat mașina, ci bugetul”
image
Semnul nou de circulație care te lasă fără 200 de euro și 4 puncte. Capcana rutieră face victimă după victimă în 2026

OK! Magazine

image
Ciudatul ritual nocturn al Prințului William și al Prințesei Kate. Ce fac împreună la ore târzii din noapte

Click! Pentru femei

image
Sunt ca și căsătoriți! Timothée Chalamet și Kylie Jenner locuiesc împreună de un an!

Click! Sănătate

image
Te-ai născut pentru a fi bogat? Calculează-ți numărul destinului și află!