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Israelul ar fi operat baze secrete în Azerbaidjan pentru misiuni împotriva Iranului. Baku respinge categoric acuzațiile

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Israelul ar fi desfășurat în secret unități militare și agenți ai serviciilor de informații în Azerbaidjan, ca parte a unei rețele clandestine de baze din Orientul Mijlociu menite să sprijine operațiunile împotriva Iranului, potrivit unei investigații.

Israelul ar fi desfășurat în secret unități militare în Azerbaidjan. FOTO: Profimedia
Israelul ar fi desfășurat în secret unități militare în Azerbaidjan. FOTO: Profimedia

Conform informațiilor citate de CNN, forțele israeliene ar fi operat din mai multe locații situate în sudul Azerbaidjanului, în apropierea graniței cu Iranul. Cea mai importantă bază ar fi fost amplasată la aproximativ 100 de kilometri de orașul iranian Tabriz, care a fost vizat de atacuri israeliene în timpul conflictului dintre cele două state.

Surse citate de CNN susțin că Israelul ar fi detașat în zonă membri ai forțelor speciale, personal al serviciului de informații externe Mossad și specialiști în operațiuni cu drone. Prezența acestora ar fi oferit statului israelian o poziție strategică pentru monitorizarea nordului Iranului și pentru desfășurarea unor eventuale misiuni de salvare a piloților în situații de luptă.

Potrivit investigației, operațiunea ar fi implicat câteva zeci de militari, inclusiv membri ai unor unități de elită specializate în intervenții și recuperare aeriană.

Azerbaidjanul neagă informațiile

Autoritățile azere au respins acuzațiile privind utilizarea teritoriului național pentru operațiuni militare împotriva Iranului.

„Respingem cu fermitate acuzaţiile nefondate privind presupusa utilizare a teritoriului azer pentru operaţiuni îndreptate împotriva unor ţări terţe”, a transmis Ambasada Azerbaidjanului în Statele Unite într-un comunicat adresat CNN.

La rândul său, Agenția pentru Dezvoltarea Mass-Media din Azerbaidjan a calificat informațiile drept o încercare de destabilizare a regiunii.

„Publicarea acestor informaţii are ca scop să semene confuzie în rândul comunităţii internaţionale, să submineze stabilitatea regională şi relaţiile dintre state şi să creeze tensiuni în regiune… Astfel de acuzaţii fabricate constituie o manipulare flagrantă a informaţiilor”, au transmis reprezentanții instituției.

O rețea extinsă de baze în regiune

Potrivit CNN, Azerbaidjanul nu ar fi singura locație utilizată de Israel pentru operațiuni în apropierea Iranului. Surse citate de publicație susțin că infrastructura clandestină israeliană ar include și baze în Irak, Emiratele Arabe Unite și Somaliland.

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În cazul Somalilandului, regiune separatistă din Cornul Africii, aceasta ar fi oferit un punct de escală pentru aeronavele israeliene în timpul zborurilor de lungă durată spre Iran.

De asemenea, informații publicate anterior de Wall Street Journal și New York Times au indicat că armata israeliană ar fi utilizat două baze secrete în Irak pentru sprijin logistic și eventuale misiuni de căutare și salvare. Guvernul de la Bagdad a negat însă existența unor astfel de facilități neautorizate pe teritoriul irakian.

În Emiratele Arabe Unite, presa internațională a relatat despre desfășurarea unor componente ale sistemului israelian de apărare antirachetă Iron Dome, destinat interceptării rachetelor și proiectilelor cu rază scurtă de acțiune.

Pregătiri începute înaintea conflictului

CNN mai susține că pregătirile israeliene în Azerbaidjan ar fi început cu mai multe săptămâni înainte de lansarea operațiunilor militare împotriva Iranului.

Potrivit unor surse citate de postul american, încă din luna ianuarie au fost desfășurate misiuni secrete în apropierea frontierei dintre Azerbaidjan și Iran, având ca scop instalarea unor echipamente de supraveghere și colectare de informații.

Informațiile apar în contextul relațiilor strânse dintre Israel și Azerbaidjan, atât în domeniul energetic, cât și în cel militar. Azerbaidjanul este unul dintre principalii furnizori de petrol ai Israelului, în timp ce statul israelian a devenit un important furnizor de armament și tehnologie militară pentru Baku, capitala Azerbaidjanului.

Mai multe sisteme de armament israeliene au fost utilizate de Azerbaidjan în conflictele din Nagorno-Karabah, iar în 2016 țara a devenit primul cumpărător extern al unui sistem israelian de apărare aeriană.

„Strategia israeliană în Azerbaidjan rămâne în mod deliberat discretă. Aceasta se bazează pe transferuri de arme, cooperare în domeniul informaţiilor şi o interdependenţă tehnologică pe termen lung în sectorul securităţii”, a declarat Gershon Kogan, specialist în Iran la Begin-Sadat Center for Strategic Studies, citat de CNN.

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