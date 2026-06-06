Diplomația secretă a lui Trump. Emisarii Casei Albe, întâlnire de gradul zero cu experții nucleari din Tennessee pentru dosarul iranian

Într-o mișcare ce trădează intensificarea eforturilor diplomatice din spatele ușilor închise, trimișii speciali ai președintelui american Donald Trump, Steve Witkoff și Jared Kushner, au efectuat o vizită secretă la Laboratorul Național Oak Ridge din statul Tennessee. Scopul? Consultări de urgență cu un grup de elită format din experți tehnici, oameni care ar putea deține cheia în eventualele și extrem de complicatele negocieri nucleare cu Iranul, dezvăluie publicația Axios.

Washingtonul încearcă în prezent să smulgă Teheranului un memorandum de înțelegere capabil să pună capăt ostilităților și să deschidă calea unor negocieri de substanță privind programul nuclear. Dincolo de retorica publică, Casa Albă vrea să aibă echipa de specialiști pregătită de acțiune în secundele imediat următoare unui eventual acord.

Totuși, conform surselor diplomatice americane și regionale implicate în eforturile de mediere, diavolul se ascunde în detalii, iar Washingtonul și Teheranul sunt încă blocate în divergențe majore.

Deși discuțiile sunt descrise ca fiind în fază terminală, certitudinea unui succes rămâne o monedă extrem de volatilă.

„Această întâlnire de la Oak Ridge nu garantează un acord. Dar arată că negocierile au intrat într-o fază extrem de serioasă, șansele sunt reale și vrem să fim cu temele făcute”, a explicat un oficial american sub protecția anonimatului.

Fortăreața din Tennessee și cei 100 de specialiști ai planului B

Alegerea locației nu este deloc întâmplătoare. Laboratorul Național Oak Ridge și Complexul de Securitate Națională Y-12 adăpostesc crema experților americani în tehnologii de centrifugare și reprocesare a uraniului. Istoria militară a SUA arată că prin Tennessee au trecut, în secret, materiale și echipamente nucleare sensibile evacuate din Libia sau Kazahstan.

Pentru acest dosar fierbinte, Washingtonul a configurat o celulă de criză de aproximativ 100 de experți. O parte dintre aceștia au fost implicați recent în operațiunea de recuperare a uraniului îmbogățit din Venezuela, transportat luna trecută în Carolina de Sud pentru procesare, iar alții i-au însoțit pe Kushner și Witkoff în tatonările inițiale din Oman, dinaintea izbucnirii conflictului.

Unde se împiedică negocierile?

Săptămâna trecută, emisarii lui Trump au creionat împreună cu reprezentanții iranieni schița unui memorandum de înțelegere valabil 60 de zile. Documentul, de o importanță strategică uriașă, prevede: menținerea regimului de încetare a focului, redeschiderea Strâmtorii Ormuz pentru navigația internațională, permiterea exporturilor de petrol iranian, demararea negocierilor privind stocurile de uraniu îmbogățit și limitarea viitoarelor activități de purificare.

Mecanismul s-a gripat însă după ce Donald Trump a cerut introducerea a două amendamente, provocând o reacție în lanț și contra-cereri din partea Teheranului.

În timp ce un consilier al liderului suprem al Iranului a declarat pentru CNN că discuțiile au intrat în impas din cauza banilor blocați și că „mingea este acum în terenul lui Trump”, Washingtonul susține că semnalele sunt per ansamblu pozitive, însă marea problemă ar fi faliile și luptele pentru putere din interiorul regimului de la Teheran.

Dacă se va trece la faza a doua, armata de experți din Tennessee va trebui să elaboreze planul concret de neutralizare a materialelor nucleare iraniene și mecanismele drastice de verificare.