Israelul anunță că va relua implementarea armistițiului în Gaza

Armata israeliană a anunțat duminică seara că va înceta atacurile în Fâșia Gaza, în conformitate cu armistițiul, după ce a efectuat zeci de lovituri mortale care, potrivit acesteia, au vizat ținte Hamas, acuzate de atacuri împotriva trupelor sale, potrivit AFP.

„În conformitate cu directivele de la nivel politic și după o serie de atacuri semnificative ca răspuns la încălcările Hamas”, armata „a reluat aplicarea armistițiului”, a precizat aceasta într-un comunicat, relatează Agerpres, citând agenția internațională

Armata israeliană „va continua să respecte acordul de armistițiu și va răspunde ferm la orice încălcare”, de mai arată în comunicat.

Armata israeliană informase anterior că a atacat zeci de ținte ale Hamas în întreaga enclavă palestiniană, inclusiv trupe, tuneluri și depozite de arme.

Autoritățile din Gaza au raportat 11 victime în urma atacurilor armatei israeliene desfășurate în cursul zilei în localitățile Zawayda, Nuseirat (centru) și Jabaliya (nord).

Potrivit Reuters, atacurile au urmat după ce Hamas a încălcat armistițiul în trei incidente armate în Rafah, inclusiv prin focuri antitanc și lunetiste.

Israel redenumește campania militară

IDF a precizat că, duminică dimineață, „teroriștii au lansat o rachetă antitanc și au tras cu arme de foc asupra trupelor care operau în zona Rafah din sudul Gazei pentru a destructura infrastructura teroristă, în conformitate cu acordul de încetare a focului”.

Potrivit armatei israeliene, atacurile au fost lansate „pentru a elimina amenințarea și a distruge tunelurile și structurile militare utilizate pentru activități teroriste”.