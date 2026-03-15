Iranul promite să-l ucidă pe Netanyahu: „Dacă acest criminal este încă în viață, vom continua să-l vânăm”

Tensiunile din Orientul Mijlociu escaladează. Iranul a transmis duminică o amenințare directă la adresa premierului israelian Benjamin Netanyahu.

Potrivit agenției de presă IRNA, Gardienii Revoluţiei, forţa militară dominantă a Iranului, au promis că îl vor „vâna şi ucide” pe premierul israelian Benjamin Netanyahu.

„Dacă acest criminal care a ucis copii este încă în viaţă, vom continua să-l vânăm şi să-l ucidem cu toată puterea noastră”, au scris gardienii pe site-ul lor, Sepah News, potrivit CNBC.

Totodată, ministrul turc de Externe, Hakan Fidan, a declarat duminică, într-un interviu pentru Associated Press, că Israelul va continua să identifice „un inamic” în regiune cât timp Benjamin Netanyahu rămâne premier.

„Atât timp cât Netanyahu este acolo, (Israelul) va identifica mereu pe cineva drept inamic”, a afirmat Fidan, adaugând că „au nevoie de acest lucru pentru a-și promova propria agendă politică. Dacă nu ar fi Turcia, ar alege o altă țară din regiune”, susține șeful diplomației turce

Israelul a anunțat că a lovit ținte importante din Iran

Israel Defense Forces (IDF) a declarat că a „eliminat” doi oficiali de rang înalt ai serviciilor de informații iraniene din cadrul comandamentului de urgență Khatam al-Anbiya.

Armata israeliană (IDF) susține că a atacat și principalul centru de cercetare al Iranian Space Agency, precum și o fabrică de sisteme de apărare antiaeriană.

Iranul a ripostat prin lansarea unui nou baraj de rachete spre centrul Israelului, însă serviciile de urgență israeliene au transmis că nu au fost raportate victime.

Situația s-a tensionat și mai mult după ce președintele american Donald Trump a anunțat că a ordonat un raid aerian asupra unor ținte militare de pe Kharg Island, principalul terminal petrolier al Iranului.

Lovitura a fost executată de United States Central Command, iar Washingtonul a avertizat că ar putea urma noi atacuri. Insula Kharg este extrem de importantă pentru economia iraniană, deoarece prin acest terminal trece aproximativ 90% din exportul de petrol al țării, cu o capacitate de încărcare de circa 7 milioane de barili pe zi.

Transportul de petrol prin Strâmtoarea Hormuz, afectat

Conflictul a perturbat deja fluxul energetic global. Transporturile de petrol prin Strait of Hormuz, una dintre cele mai importante rute maritime pentru petrolul mondial, au fost puternic afectate.

Prețul petrolului Brent crude a depășit pragul de 100 de dolari pe baril, crescând cu peste 40% de la începutul conflictului.