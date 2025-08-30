Premierul huthi din Yemen, Ahmad Ghaleb al-Rahwi, a fost ucis în urma unor atacuri israeliene

Rebelii huthi din Yemen au anunțat sâmbătă moartea șefului lor, Ahmad Ghaleb al-Rahwi, în urma unor atacuri aeriene israeliene desfășurate joi la Sanaa. În urma agresiunilor, au murit și mai mulţi dintre miniștrii lui al-Rahwi.

„Anunţăm martiriul combatantului Ahmad Ghaleb al-Rahwi, şeful guvernului, împreună cu mai mulţi dintre miniştrii săi, în agresiunea de joi a inamicului israelian atunci când se aflau într-o reuniune la Sanaa”, se arată într-un comunicat difuzat de televiziunea huthi Al-Massirah. Potrivit sursei, mai mulţi membri ai Guvernului au fost răniţi, unii grav, informează AFP și BBC.

Armata israeliană a confirmat atacurile, precizând că a vizat o „ţintă militară” în capitala yemenită, aflată sub controlul rebelilor huthi. Aceștia, susținuți de Iran, dețin controlul asupra unor teritorii vaste din Yemen, inclusiv capitala Sanaa, unde au instalat instituții politice.

Ahmad Ghaleb al-Rahwi, originar din Khanfar, guvernoratul Abyan, era recunoscut pentru reziliența sa, legătura profundă cu comunitatea și zecile de ani de serviciu public. De-a lungul carierei, a supraviețuit mai multor tentative de asasinat și pierderi personale, devenind un simbol al devotamentului față de suveranitatea Yemenului.

Huthi afirmă că acționează în sprijinul palestinienilor în conflictul din Fâșia Gaza și lansează frecvent atacuri cu rachete și drone asupra Israelului, majoritatea fiind interceptate. Miercuri, aceştia au revendicat un alt atac cu rachetă împotriva Israelului, care a fost neutralizat, conform armatei israeliene.

În ultimele luni, rebelii au atacat nave cu legături israeliene în largul Yemenului, iar Israelul a ripostat prin mai multe raiduri, vizând în special porturi din vestul țării şi aeroportul din Sanaa.