Vineri, 20 Februarie 2026
Adevărul
Modernizarea liniei de tramvai de pe Bulevardul Expoziției, aproape de finalizare. Toate detaliile despre stadiul la zi al lucrărilor

Lucrările la linia de tramvai 3 din București au intrat în linie dreaptă. Potrivit informațiilor transmise pentru „Adevărul” de reprezentanții constructorului, firma PORR România, modernizarea celor 2 km de linie dublă de pe Bulevardul Expoziției, Strada Aviator Popișteanu, Strada Puțul lui Crăciun, Strada Dornei și Strada Clăbucet înregistrează un avans de aproape 90% și ar putea fi finalizată în aprilie 2026.

Lucrări la linia de tramvai de pe Bulevardul Expoziției. FOTO: Adevărul

Primăria Capitalei are în derulare un amplu program de modernizare a infrastructurii de tramvai. Demarat în septembrie 2022 de fostul primar general, Nicușor Dan, acesta vizează înlocuirea completă a aproximativ 50 de kilometri de infrastructură de tramvai.

Obiectivul este optimizarea fluxului de trafic din capitala României și pregătirea infrastructurii pentru introducerea tramvaielor Astra Imperio. Cel mai avansat lot este cel de pe Bulevardul Barbu Văcărescu, pe tronsonul cuprins între Șoseaua Ștefan cel Mare și Podul Băneasa (4,25 km), unde lucrările au fost finalizate, iar circulația tramvaiului 5 urmează să fie reluată în perioada următoare.

Avansul lucrărilor la lotul 11 a ajuns la aproape 90%

Următoarea inaugurare este așteptată pe lotul 11, în lungime de 2 km, care cuprinde linia tramvaiului 3 de pe Bulevardul Expoziției, Strada Aviator Popișteanu, Strada Puțul lui Crăciun, Strada Dornei și Strada Clăbucet. În ciuda faptului că în zonă se realizează lucrări pentru magistrala de metrou M6, constructorul a reușit finalizarea a mare parte din lucrări. 

Șina este în prezent poziționată, iar stratul de beton de monolitizare a fost turnat. Imediat ce condițiile meteorologice vor fi favorabile, dă asigurări constructorul, muncitorii vor începe lucrările de sudură. Apoi, vor turna stratul de înglobare din beton și vor așterne straturile de mixturi asfaltice. 

„Pe un tronson de cale dublă unde lucrările din cadrul proiectului lot 11 tramvai București intrau în conflict cu lucrările de construcție a unei centrale de ventilare de pe traseul M6, amplasamentul ne-a fost predat de către constructorul magistralei respective de metrou spre finalul lunii ianuarie 2026. Între timp, infrastructura a fost finalizată, șina fiind în prezent poziționată. De asemenea, stratul de beton de monolitizare a fost turnat, urmând ca, imediat ce vremea ne va permite acest lucru, să trecem la lucrările de sudură, turnarea stratului de înglobare din beton și așternerea straturilor de mixturi asfaltice”, au transmis reprezentanții PORR România pentru „Adevărul”.

Restricțiile de trafic impuse la intersecția 1 Mai, tot din cauza Magistralei 6, au dictat și ritmul lucrărilor de pe Strada Clăbucet. Muncitorii a putut acționa aici doar după ce a finalizat reabilitarea Străzii Puțul lui Crăciun, la sfârșitul anului 2025. Această etapizare a permis devierea traficului rutier pe strada nouă pentru a elibera frontul de lucru pe un tronson de aproximativ 200 metri de pe Clăbucet.

Lucrări la linia de tramvai de pe Bulevardul Expoziției. FOTO: Adevărul
Obiectivul ar putea fi finalizat în aprilie 2026

Pe Strada Clăbucet, vechea linie a fost demontată. Echipele lucrează acum la relocarea și protejarea rețelelor de utilități pentru apă, canalizare și gaz. După această etapă, muncitorii vor executa infrastructura și suprastructura noii linii, alături de refacerea carosabilului și a trotuarelor.

În același timp, au început lucrările la cele opt peroane aferente tronsonului. Sistemul de iluminat public și rețeaua de energoalimentare se află deja în stadii avansate de execuție.

Reprezentanții PORR România subliniază că acest demers se află în afara controlului lor direct. Cu toate acestea, dacă relocarea utilităților va decurge conform planului, compania este încrezătoare că lucrările la linia de tramvai se vor încheia la sfârșitul lunii aprilie 2026.

„În condițiile în care relocarea rețelelor de utilități va merge conform planului (menționăm că este vorba despre un demers asupra căruia PORR România nu exercită vreun control și a cărui derulare nu poate fi influențată de eforturile pe care le depune echipa noastră) suntem încrezători că sfârșitul lunii aprilie ne-ar putea aduce finalizarea lucrărilor la lotul 11 de tramvai din București”, au transmis reprezentanții constructorului pentru „Adevărul”.

Modernizare realizată „pe caiet”

Lucrările la lotul 11 din cadrul programului de modernizare a liniilor de tramvai au demarat în primăvara anului trecut, în baza unui acord încheiat de Nicușor Dan și reprezentanții PORR România. Deși municipalitatea nu dispunea la vremea respectivă de fonduri pentru a da undă verde demarării lucrărilor în teren, constructorul și-au asumat finanțarea lucrărilor până când vor fi deblocate fondurile europene disponibile prin Programul Operațional Regional. Valoarea contractului este de 63,9 milioane de lei, fără TVA.

„Pentru că bugetul Primăriei Capitalei a fost drastic diminuat de Guvern și pentru că nu ne permitem să amânăm lucrări de infrastructură esențiale pentru dezvoltarea orașului, am găsit, împreună cu reprezentanții PORR, o soluție alternativă : aceștia au acceptat să finanțeze lucrările pe care le vor executa în 2025, până la momentul în care noi vom obține fondurile europene dedicate mobilității”, scria Nicușor Dan, pe Facebook, în martie 2025.

Același constructor a început anul trecut lucrările și la cel mai amplu lot din cadrul programului Primăriei Capitalei. Cu o lungime de 18 km, acesta include traseele de-a lungul bulevardelor Theodor Pallady, 1 Decembrie 1918, Basarabia și Calea Călărașilor, precum și secțiunea Corneliu Coposu, inclusiv bucla complex Titan. De asemenea, vor fi construite 64 de peroane, vor fi înlocuite rețeaua de linii aeriene și cablurile de curent continuu, iar cinci stații de alimentare vor fi modernizate pentru a furniza energie rețelei de tramvaie. Valoarea acestui contract este de 715 milioane de lei, fără TVA, iar termenul de finalizare este de 2 ani.

