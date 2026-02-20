ANM: Ninsori, viscol și polei până duminică. De săptămâna viitoare, temperaturile cresc semnificativ

Fenomenele meteo specifice iernii vor persista în următoarele zile, în condițiile în care sunt în vigoare un cod galben și o informare meteorologică ce vizează zone extinse din sudul și sud-estul țării. Directorul general al Administrația Națională de Meteorologie, Elena Mateescu, a anunțat la Digi24 că până duminică sunt așteptate intensificări ale vântului, precipitații însemnate cantitativ, polei, ninsori și viscol.

„Până duminică, cât vor fi în vigoare alertele meteorologice generale, atât codul galben, cât și informarea meteorologică, vorbim de fenomene de iarnă, intensificări ale vântului, precipitații însemnate cantitativ, ghețuș, polei, ninsori, viscol și strat de zăpadă pentru zone extinse din partea de sud-sud-est a țării. Începând din această după-amiază și până sâmbătă seara, vântul va bate cu putere. Vorbim de rafale de 50-60 km/h”, a explicat Elena Mateescu.

Potrivit acesteia, din timpul nopții precipitațiile se vor transforma treptat în ninsori, iar vremea va fi deosebit de rece, în special în jumătatea de nord a Moldovei, unde maximele vor fi negative.

„Chiar și maximele în următoarele zile, de asemenea, vor fi destul de coborâte”, a precizat șefa ANM.

Veștile bune vin însă pentru începutul săptămânii viitoare.

„Ne așteptăm să vină primăvara, cel puțin înainte de data de 1 martie, din punct de vedere meteorologic, ca urmare a regimului de temperaturi, care începând din 23-24 februarie va crește simțitor. La nivelul maximelor, de pildă, pentru ziua de 24 februarie contăm pe valori între 4 până la 14 grade, pentru ca acestea să înregistreze valori ușor în creștere pe parcursul săptămânii viitoare”, a declarat Elena Mateescu.

Pentru intervalul 23 februarie – 2 martie, în jumătatea de vest a țării sunt așteptate temperaturi mai ridicate decât în mod obișnuit pentru această perioadă.

Reamintim că meteorologii au anunțat un episod de vreme severă, cu ninsori abundente și temperaturi care vor coborî sub pragul gerului în acest sfârșit de săptămână. Capitala și alte 16 județe sunt vizate de cod galben de ninsori.