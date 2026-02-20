Daniel Băluță susține concedierile și reducerea salariilor anunţate de conducerea STB, ca partea a strategiei de redresare a companiei

Daniel Băluţă consideră că măsurile de restructurare aprobate de Consiliul de Administrație al STB sunt de bun augur pentru redresarea companiei care asigură transportul bucureştenilor.

Vineri, 20 februarie, conducerea Societatea de Transport București a făcut publice detaliile unui plan de restructurare aprobat recent de Consiliul de Administrație. Documentul stabilește o serie de măsuri menite să reducă cheltuielile societății și să optimizeze activitatea acesteia, inclusiv prin diminuarea personalului de conducere și ajustarea salariilor angajaților.

Potrivit planului, jumătate dintre directorii societății vor fi concediați începând cu 1 martie. Totodată, restructurarea prevede reducerea salariilor ca efect al trecerii la o săptămână de lucru de patru zile, diminuarea valorii tichetelor de masă și organizarea unui program de concediere colectivă pentru aproximativ 700–800 de angajați.

Decizia a fost luată în contextul necesității de a stabiliza situația financiară a companiei și de a asigura sustenabilitatea transportului public pentru cetățeni. Autoritățile consideră că aceste măsuri, deși dificile pentru personalul afectat, sunt esențiale pentru a proteja bugetul companiei și a menține un tarif accesibil pentru locuitorii Capitalei.

În acest context, primarul Daniel Băluță, în calitate de președinte al PSD București, a reacționat imediat pe rețelele sociale: „În calitate de președinte al PSD București, salut decizia conducerii Societății de Transport București de a reduce cheltuielile și de a porni un proces real de redresare financiară a companiei.

Prin astfel de măsuri reușim, în primul rând, să protejăm persoanele cu venituri reduse pentru care traiul de zi cu zi este din ce în ce mai greu de suportat, și să menținem un tarif cât mai mic pentru transportul public.

Voi continua să mă implic pentru ca aceeași abordare responsabilă să fie aplicată și la nivelul Primăriei Capitalei și al direcțiilor din subordine, unde reducerea cheltuielilor lunare de personal de la 15 milioane de euro la 5 milioane este o necesitate.

Sumele astfel economisite pot fi redirecționate și investite corect în măsuri menite să ducă la dezvoltarea orașului, la stimularea mediului antreprenorial și la crearea de locuri de muncă bine plătite pentru oameni”, a transmis Daniel Băluţă, vineri, pe Facebook.