search
Sâmbătă, 21 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză SpaceX, miza fuziunilor din grupul Musk. De ce xAI și Tesla pot schimba calculele investitorilor

0
0
Publicat:

SpaceX pare să fie miza fuziunilor din grupul Musk, după ce xAI și Tesla se întrec în a atrage atenția investitorilor, cu atât mai mult cu cât xAI are o mare nevoie de finanțare, iar SpaceX i-ar putea-o oferi.

Colaj foto cu clădirea SpaceX și lansarea rachetei
SpaceX pare să fie miza fuziunilor din grupul Musk. Foto Arhivă

xAI, compania care dezvoltă tehnologii AI și este condusă de Elon Musk, a înregistrat o serie performanțe remarcabile, între care viteza cu care a ajuns să pună în funcțiune centre de date la scară largă și să ofere un model LLM competitiv. Un LLM (Large Language Model sau Model Lingvistic Mare) este un tip de inteligență artificială (IA) antrenat pe seturi masive de date textuale pentru a înțelege, procesa și genera limbaj uman. Aceste sisteme utilizează tehnici de învățare automată, de obicei arhitecturi de tip transformer, pentru a prezice următoarele cuvinte într-o secvență.

Totuși, aceasta a ajuns să resimtă bariere tehnice, financiare și de competiție pe resurse. Rezolvarea pare a fi o fuziune cu SpaceX, însă, la rândul său, Tesla ia în calcul aceeași rută, susține analistul XTB Claudiu Cazacu.

Potrivit acestuia, versiunile noi ale variantelor oferite de Anthropic, Google sau Kimi au depășit, uneori considerabil, performanțele chatbot-ului Grok 4, la costuri comparabile, și în unele cazuri, cum ar fi Gemini 3 Pro sau Kimi, chiar cu mult mai mici.

xAI întâmpină probleme

Cu o săptămână în urmă, arată analistul, doi dintre co-fondatorii xAI și-au anunțat retragerea, iar în cadrul unui eveniment organizat ulterior, Musk și alți membrii ai echipei au declarat în mai multe rânduri că fac noi angajări.

Dintre cei 12 co-fondatori, 5 s-au retras deja până acum, susține Cazacu, adăugând că cursa pentru a livra un produs performant implică atât cunoștințe de înaltă specialitate, cât și capacitatea de a pune în funcțiune centre de date gigant, alimentate de cantități imense de energie. Aceste planuri includ un al treilea centru de date în Memphis, care ar urma să crească totalul capacității la aproape 2 GW, suficientă energie pentru a aproviziona un oraș de 1,5-2 milioane de locuitori.

Apare chestiunea fuziunii companiilor din portofoliul lui Musk

Fuziunea dintre xAi și SpaceX, compania aerospațială fondată de Elon Musk, pare, astfel, și o misiune pentru a asigura finanțarea unui proiect care consumă resurse majore prin asocierea cu un generator de lichiditate. Nevoile sunt compensate aproape în totalitate prin asocierea celor două entități, precizează Claudiu Cazacu.

Potrivit unor estimări, consumul xAI ar crește de la aproximativ 10 miliarde de dolari anul trecut la 1 miliard de dolari pe lună anul acesta. Este o potrivire bună pentru fluxul de numerar generat de SpaceX, cu profituri de 8 miliarde de dolari la venituri de 15 miliarde anul trecut, și cu estimări de creștere de două cifre anul acesta. Fuziunea pare un câștig pentru stabilitatea operațiunilor startup-ului de inteligență artificială din grupul de companii ale lui Musk.

Citește și: SpaceX vrea să lanseze un milion de sateliți pentru nevoile inteligenței artificiale

Pentru investitorii în SpaceX, însă, beneficiile financiare ale asocierii nu sunt evidente pe termen scurt. Capitalul generat de diviza spațială este necesar proiectelor proprii. Este vorba despre planuri pentru a face reutilizabile, și deci mai viabile economic, navetele spațiale, împreună cu obiectivul de a lansa până la 1 milion de sateliți în orbită și de a crea o infrastructură de centre de date în spațiu. Așadar, nevoia de investiții este uriașă.

În același timp, pe fiecare din segmentele pe care dorește să opereze SpaceX, apar noi competitori. Europa are în plan susținerea unor operatori locali de constelații de sateliți pentru comunicare și Internet. În privința centrelor de date în spațiu, proiectul e vizat și de Google alături de mai multe startup-uri, între care Aetherflux și Starcloud, care are susținerea Nvidia.

„Este important de reținut, totuși, că într-o piață ultra-competitivă, succesul comercial al generatorilor de AI nu este garantat, spre deosebire de consumul în creștere de capital pentru a se păstra la nivelul de vârf al clasamentelor modelelor LLM”, subliniază consultantul de strategie XTB România.

Pentru unii investitori care au dețineri în ambele companii, miza nu este ridicată, și asocierea companiilor, de fapt o absorbție a xAI de către Spacex, e mai mult o chestiune de evaluare. Un IPO la 1,5 trilioane al SpaceX, față de 1,25 trilioane valoare combinată a celor două în documentele de fuziune ar aduce câștig rezonabil, potrivit unor investitori care au participat în rundele de finanțare.

Pe de altă parte, unii dintre cei care au doar expunere pe divizia spațială pot avea rețineri referitoare la traseul pe termen scurt și la împovărarea financiară a diviziei spațiale. Rezultatul va depinde de succesul xAI, în cazul în care preocupările lor vor fi lăsate deoparte.

„Cursa” xAI vs Tesla în fuziunea cu SpaceX

Strategia grupării unor entități a fost utilizată în istoria corporativă cu succes variabil. În același timp, particularitățile contextului actual și abordarea lui Elon Musk reduc nivelul de comparație. Succesul operațiunii, care să asigure atât continuarea funcționării diviziei de AI cât și ”motorul de inteligență” pentru celelalte companii din grup este un scenariu care poate fi luat în considerare. O altă ipoteză, în dimensiunea corporativă, ar fi avantajoasă pentru Elon Musk: posibilitatea ca, în cele din urmă Tesla și SpaceX să fuzioneze.

În ideea unei fuziuni ulterioare cu Tesla, capitalizarea combinată ar putea să se apropie de 3 trilioane de dolari. Pe lângă amprenta în piață, un beneficiar direct ar fi Musk, al cărui pachet de plată în acțiuni depinde de atingerea unor repere de capitalizare și venituri.

Pe lângă obiective de capitalizare bursieră și venituri, ținte precum 20 de milioane de vehicule, 1 milion de roboți umanoizi vânduți și 1 milion de robotaxi-uri rămân legate de activitatea Tesla. Prima tranșă de acțiuni devine disponibilă de la o valoare bursieră de 2 trilioane de dolari, și crește cu fiecare 500 de miliarde de dolari adăugate valorii totale pe piață.

Atingerea pragului de capitalizare maxim, de 8,5 trilioane de dolari, la care valoarea totală a acțiunilor primite ar depăși 1 trilion de dolari, este mult mai ușoară atunci când capitalizarea companiei este deja la un nivel ridicat. Ar fi cel mai valoros program de recompensare în acțiuni din istorie. Pentru a ajunge la 8,5 trilioane pornind de la nivelul actual, valoarea firmei pe bursă ar trebui să crească de 6,5 ori. De la o valoare estimată a unui eventual grup Tesla-SpaceX, ar fi de ajuns o apreciere de 2,8 ori”, se precizează în analiza realizată de XTB România.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Arhitectul din culise al întâlnirii Nicușor Dan – Marco Rubio: agentul de modelling al Melaniei
digi24.ro
image
Ce este ALS, boala necruțătoare care l-a răpus pe actorul Eric Dane la 53 de ani, după 10 luni de la diagnostic
stirileprotv.ro
image
Donald Trump, prima reacție după ce Curtea Supremă i-a anulat tarifele: „Tarifele SUA au încheiat 5 din cele 8 războaie”
gandul.ro
image
OFF The Record. Judecător Bogdan Mateescu: Jalonul PNRR privind pensiile magistraților putea fi reglat în 5 minute
mediafax.ro
image
Horațiu Feșnic, cadou special pentru mexicanul care i-a dat trei goluri lui Marius Șumudică. Ce i-a oferit chiar la finalul partidei Al-Okhdood – Al-Qadsiah 2-4. Video
fanatik.ro
image
Curtea Supremă a Statelor Unite declară ilegale taxele vamale impuse de Trump. Companiile care l-au învins pe președintele american
libertatea.ro
image
„O clică de nătărăi” - despre cine vorbește Traian Băsescu și legătura cu Călin Georgescu
digi24.ro
image
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imagini din interior
gsp.ro
image
A participat la Consiliul Păcii și poate primi "nota de plată": suspendat din funcție!
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Surse: Ministrul USR Darău blochează ajutoarele de stat cerute de PSD. Este din nou blocaj pe pachetul reformei în administrație
antena3.ro
image
Banii de recuzită, tot mai asemănători cu cei reali. La bancnota de 100 de lei diferenţele pot fi insesizabile
observatornews.ro
image
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2026: 'Va escalada rapid, apoi...'
cancan.ro
image
Dacă te trezești înainte să sune alarma e mai bine să te ridici sau să te duci la somn? Studiile avertizează
newsweek.ro
image
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
prosport.ro
image
Ce ascunde Area 51, cea mai misterioasă bază militară din SUA. Adevărul din spatele mitului extratereștrilor și OZN-urilor
playtech.ro
image
Care este mâncarea românească favorită a Juliei Sauter. Preparatul tradițional adorat de milioane de români îi înnebunește pe toți străinii care vin în România
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Chivu a lăsat "mască" o țară întreagă cu o singură frază: "Credeam că n-am auzit bine!"
digisport.ro
image
„Metoda Porumbelul” face ravagii și lasă românii cu buzunarele goale: Hoții nici nu au nevoie să forțeze ușa
stiripesurse.ro
image
Operațiile de micșorare a stomacului ar putea fi decontate de stat. Anunțul făcut de CNAS
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Vestea momentului în showbiz! Mihai Bobonete aruncă bomba despre starea civilă a lui Andi Moisescu: Anul ăsta am avut încă două perechi de fini!
romaniatv.net
image
Pensia românilor, decizie în Uniunea Europeană. Se propun două noi forme de pensie
mediaflux.ro
image
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
O vedetă de televiziune e desfigurată din cauza unei infecții provocate de implanturile mamare: „Aveam silicon chiar și în ganglionii limfatici. E groaznic să îmbătrânești 20 de ani peste noapte”
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 20-26 februarie. Patru zodii au noroc pe toate planurile, iar un nativ primește vești mari la locul de muncă
click.ro
image
Rețetă gogoși ungurești. Se pregătesc ușor, cu puține ingrediente, și sunt foarte gustoase
click.ro
image
De câtă carne ai nevoie pentru 100 de sarmale. Secretul gospodinelor pentru o mâncare delicioasă
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Înnebunită să facă sex cu oricine, oricând, fosta ducesă a produs daună totală monarhiei. Cât de ipocrită a fost!
okmagazine.ro
happy joyful blonde woman clenches fists celebrates good result smiles broadly being high spirit makes triumph gesture wears spectacles winter sweater jpg
Care sunt lunile de naștere „prietene‟ cu succesul. Unde te afli în clasament și cum îți crești șansele?
clickpentrufemei.ro
image 32 1005x640 jpg
Știați că SUA are o clauză de renunțare la revendicări asupra Groenlandei încă din 1917?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât au ajuns să coste două nopți de cazare la pensiunea Andreei Esca, la începutul lunii martie. Nu oricine își permite
image
Horoscop săptămâna 20-26 februarie. Patru zodii au noroc pe toate planurile, iar un nativ primește vești mari la locul de muncă

OK! Magazine

image
Dovada pedofiliei! Unul dintre e-mailurile care i-au îngropat pe Epstein și Andrew avea un criteriu grotesc: „vârsta 10 ani”

Click! Pentru femei

image
24 de ani de „fericire conjugală”! Joan Collins, toată numai un zâmbet alături de soțul cu câteva decenii mai tânăr!

Click! Sănătate

image
Cardiolog: Durerea în brațul stâng indică întotdeauna un infarct?