Fostul ministru al Sportului desființează evoluția Juliei Sauter de la JO. „Rușine! Se vinde un loc 17 ca rezultatul lui Popovici!”

Julia Sauter, patinatoare născută în Germania, dar care reprezintă România de la 14 ani, a obținut locul 17 la Jocurile Olimpice de Iarnă de la Milano-Cortina, realizând ceea mai bună performanță pentru țara noastră în această disciplină. Laudele primite de frumoasa șatenă nu au fost pe placul lui Eduard Novak, fost ministru al Sportului și totodată sportiv paralimpic.

Acesta a avut o reacție dură cu privire la rezultatul reușit de patinatoarea de 28 de ani. „Dacă am ajuns să ne bucurăm pentru locul 17 obținut de o nemțoaică care reprezintă România înseamnă ca am ajuns foarte rău!!!”, a scris Eduard Novak în prima postare pe Facebook. Apoi a mai făcut una, în care face o paralelă între rezultatul obținut de Julia Sauter și performanțele lui David Popovici. „Continui!! Trăiesc ceea mai mare umilință la adresa sportului de performanță românesc!!Se vinde un loc 17 ca rezultatul lui Popovici! Rușine!!”

Fostul ministru al Sportului a fost criticat de urmăritorii săi, majoritatea catalogându-l drept rasist, dar și subliniind eforturile făcute de sportiva germano-română pentru a putea să ne reprezinte țara.