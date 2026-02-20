search
Vineri, 20 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Ucraina îl sancționează pe Lukașenko după ani de ezitare: semnal dur pentru Belarus și Rusia

0
0
Publicat:

Decizia Ucrainei de a-l sancționa oficial pe liderul de la Minsk, Alexander Lukașenko, a declanșat reacții dure în presa și propaganda belarusă. Măsura, adoptată pentru o perioadă de 10 ani, vine însă după ani de reținere din partea Kievului și transmite un semnal clar atât partenerilor internaționali, cât și istoriei.

Ucraina îl sancționează pe Lukașenko după ani de ezitare FOTO: Arhivă
Ucraina îl sancționează pe Lukașenko după ani de ezitare FOTO: Arhivă

Potrivit publicației ucrainene European Pravda, reacția agresivă a propagandei belaruse și atacurile la adresa Ucrainei și a președintelui Volodimir Zelenski au fost provocate de sancțiunile impuse recent de Kiev împotriva lui Alexander Lukașenko. Aceste sancțiuni sunt valabile timp de zece ani și includ blocarea activelor și capitalului, oprirea completă a operațiunilor comerciale și economice, suspendarea tranzitului, a obligațiilor financiare și anularea permiselor.

În paralel, au fost introduse și sancțiuni pe termen nedeterminat, care prevăd retragerea distincțiilor de stat ucrainene acordate lui Lukașenko, cu efecte juridice clare pe teritoriul Ucrainei.

Jurnaliștii ucraineni subliniază că Ucraina a evitat mult timp acest pas, chiar și după alegerile considerate fraudate din 2020 și după încălcările grave ale drepturilor omului. Deși Lukașenko a fost sancționat atunci de Uniunea Europeană, Statele Unite și Regatul Unit, Kievul a preferat să lase deschis un spațiu de manevră diplomatică.

De la sprijin indirect la participare directă 

Sancțiunile nu au fost introduse nici în 2022, când sprijinul Belarusului pentru invazia pe scară largă a Rusiei devenise evident. Chiar și Japonia a sancționat atunci regimul de la Minsk, însă Ucraina a amânat decizia.

Situația s-a schimbat radical în a doua jumătate a anului 2025. European Pravda arată că Lukașenko s-a dovedit „slab, pentru că se supune lui Putin, nu poporului său”, iar acțiunile sale sunt dictate de Federația Rusă și de Vladimir Putin.

Instalarea stațiilor de releu pe teritoriul Belarusului, care au permis coordonarea în timp real a atacurilor cu drone asupra nordului Ucrainei, precum și desfășurarea sistemului de rachete Oreshnik, nu mai pot fi considerate „sprijin indirect”. „Este vorba despre participare directă la conflictul armat”, notează jurnaliștii ucraineni.

Dreptul internațional nu lasă loc de interpretări 

Conform Articolului 3 dintr-o rezoluție a Adunării Generale a Organizația Națiunilor Unite, un stat care permite folosirea teritoriului său pentru un act de agresiune împotriva altui stat comite el însuși un act de agresiune. „În cazul Belarusului, exact asta se întâmplă”, subliniază sursa citată.

Citește și: Cel mai fidel aliat al lui Putin i-a cerut scuze lui Zelenski: „Nu am fost eu. Am martori. Nu te poți lupta cu rușii”

Repetatoarele instalate la frontieră nu sunt simple echipamente de comunicații, ci extinderi ale capacităților de atac ale Rusiei. Ele cresc precizia și raza loviturilor, îngreunează funcționarea sistemelor ucrainene de război electronic și sporesc riscurile pentru infrastructura civilă. În acest context, teritoriul Belarusului a devenit, practic, o componentă a mașinăriei militare ruse, cu impact asupra securității întregii Europe.

Belarus, verigă-cheie în ocolirea sancțiunilor 

Rolul Minskului nu se limitează la sprijin militar. Belarus este folosit sistematic ca hub pentru eludarea sancțiunilor internaționale. Companiile belaruse sunt integrate în complexul militar-industrial rus, iar componente fabricate în Belarus ajung în rachetele folosite de Rusia. De asemenea, fluxurile logistice și financiare tranzitează această jurisdicție, contribuind la susținerea războiului.

O dimensiune aparte o reprezintă promovarea, în 2022, a lagărelor de filtrare pentru ucraineni și implicarea în răpirea copiilor ucraineni. „Toate aceste acțiuni nu au lăsat Ucrainei altă opțiune”, scrie European Pravda. Astfel, în 2026, Kievul a trecut la „o corectare treptată, dar fermă” a politicii față de autoritățile belaruse.

Schimbare de percepție și în Europa 

Atitudinea față de Lukașenko se schimbă și la nivel european. La 15 decembrie 2025, Uniunea Europeană a introdus un nou criteriu pentru sancționarea persoanelor și companiilor care contribuie la acțiuni ale Belarusului ce subminează securitatea și stabilitatea UE.

Decizia a fost motivată de incidente repetate cu sonde meteorologice, care au generat riscuri pentru infrastructura critică, inclusiv pentru aeroportul din Vilnius. „Chiar și în interiorul UE se recunoaște tot mai clar că problema nu este una locală”, notează sursa.

În acest context, Uniunea Europeană se pregătește să intensifice presiunea asupra Minskului, iar Ucraina se așteaptă la o aliniere mai strânsă a regimurilor de sancțiuni aplicate Belarusului și Federației Ruse.

Europa

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Arhitectul din culise al întâlnirii Nicușor Dan – Marco Rubio: agentul de modelling al Melaniei
digi24.ro
image
Ce este ALS, boala necruțătoare care l-a răpus pe actorul Eric Dane la 53 de ani, după 10 luni de la diagnostic
stirileprotv.ro
image
Donald Trump, prima reacție după ce Curtea Supremă i-a anulat tarifele: „Tarifele SUA au încheiat 5 din cele 8 războaie”
gandul.ro
image
OFF The Record. Judecător Bogdan Mateescu: Jalonul PNRR privind pensiile magistraților putea fi reglat în 5 minute
mediafax.ro
image
Care este mâncarea românească favorită a Juliei Sauter. Preparatul tradițional adorat de milioane de români îi înnebunește pe toți străinii care vin în România
fanatik.ro
image
Curtea Supremă a Statelor Unite declară ilegale taxele vamale impuse de Trump. Companiile care l-au învins pe președintele american
libertatea.ro
image
„O clică de nătărăi” - despre cine vorbește Traian Băsescu și legătura cu Călin Georgescu
digi24.ro
image
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imagini din interior
gsp.ro
image
A participat la Consiliul Păcii și poate primi "nota de plată": suspendat din funcție!
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Surse: Ministrul USR Darău blochează ajutoarele de stat cerute de PSD. Este din nou blocaj pe pachetul reformei în administrație
antena3.ro
image
Banii de recuzită, tot mai asemănători cu cei reali. La bancnota de 100 de lei diferenţele pot fi insesizabile
observatornews.ro
image
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2026: 'Va escalada rapid, apoi...'
cancan.ro
image
Dacă te trezești înainte să sune alarma e mai bine să te ridici sau să te duci la somn? Studiile avertizează
newsweek.ro
image
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
prosport.ro
image
Ce ascunde Area 51, cea mai misterioasă bază militară din SUA. Adevărul din spatele mitului extratereștrilor și OZN-urilor
playtech.ro
image
Ce s-a întâmplat cu juniorul Petrolului Ploieşti, călcat de tren: “Traversa linia, avea căştile pe urechi”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Chivu a lăsat "mască" o țară întreagă cu o singură frază: "Credeam că n-am auzit bine!"
digisport.ro
image
„Metoda Porumbelul” face ravagii și lasă românii cu buzunarele goale: Hoții nici nu au nevoie să forțeze ușa
stiripesurse.ro
image
Operațiile de micșorare a stomacului ar putea fi decontate de stat. Anunțul făcut de CNAS
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Vestea momentului în showbiz! Mihai Bobonete aruncă bomba despre starea civilă a lui Andi Moisescu: Anul ăsta am avut încă două perechi de fini!
romaniatv.net
image
Ucraina nu cedează teritorii Rusiei! Cât mai poate rezista armata ucraineană după patru ani de război
mediaflux.ro
image
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
O vedetă de televiziune e desfigurată din cauza unei infecții provocate de implanturile mamare: „Aveam silicon chiar și în ganglionii limfatici. E groaznic să îmbătrânești 20 de ani peste noapte”
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 20-26 februarie. Patru zodii au noroc pe toate planurile, iar un nativ primește vești mari la locul de muncă
click.ro
image
Rețetă gogoși ungurești. Se pregătesc ușor, cu puține ingrediente, și sunt foarte gustoase
click.ro
image
De câtă carne ai nevoie pentru 100 de sarmale. Secretul gospodinelor pentru o mâncare delicioasă
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Înnebunită să facă sex cu oricine, oricând, fosta ducesă a produs daună totală monarhiei. Cât de ipocrită a fost!
okmagazine.ro
happy joyful blonde woman clenches fists celebrates good result smiles broadly being high spirit makes triumph gesture wears spectacles winter sweater jpg
Care sunt lunile de naștere „prietene‟ cu succesul. Unde te afli în clasament și cum îți crești șansele?
clickpentrufemei.ro
image 32 1005x640 jpg
Știați că SUA are o clauză de renunțare la revendicări asupra Groenlandei încă din 1917?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât au ajuns să coste două nopți de cazare la pensiunea Andreei Esca, la începutul lunii martie. Nu oricine își permite
image
Horoscop săptămâna 20-26 februarie. Patru zodii au noroc pe toate planurile, iar un nativ primește vești mari la locul de muncă

OK! Magazine

image
Dovada pedofiliei! Unul dintre e-mailurile care i-au îngropat pe Epstein și Andrew avea un criteriu grotesc: „vârsta 10 ani”

Click! Pentru femei

image
24 de ani de „fericire conjugală”! Joan Collins, toată numai un zâmbet alături de soțul cu câteva decenii mai tânăr!

Click! Sănătate

image
Cardiolog: Durerea în brațul stâng indică întotdeauna un infarct?