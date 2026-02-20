Analiză Românii, pe locul trei în Europa la deținerile de aur. La BNR, cotația a depășit iar 700 de lei pe gram

Aurul a ajuns recent în centrul atenției, înregistrând fluctuații masive de preț după ce a atins noi maxime istorice pe fondul instabilității geopolitice și al incertitudinii aduse economiei globale de tarifele vamale impuse de administrația Trump.

Anul acesta, prețul aurului în dolari americani a crescut cu 15%, chiar dacă a scăzut de la un maxim de 5.600 dolari pe uncie, tranzacționându-se vineri în jurul valorii de 5000 de dolari pe uncie. În ultimele 12 luni, metalul galben a câștigat aproape 68%, devenind cel mai performant activ din multe portofolii ale investitorilor. Pentru acest an, majoritatea analiștilor și investitorilor sunt optimiști că prețurile aurului vor continua să crească.

Astfel de fluctuații de preț ale metalului prețios au fost înregistrate și în România, BNR afișând vineri o cotație de 700,9567 lei, de la 693,2599 lei, în şedinţa precedentă de joi. Recordul istoric a fost înregistrat însă la data de 29 ianuarie 2026, când a atins valoarea maximă de 755,1450 lei.

Conform ultimului sondaj eToro Retail Investor Beat, 61% dintre investitorii individuali români se așteaptă ca prețul aurului să crească în următoarele 6-12 luni, față de 15% care anticipează scăderi. Analiștii sunt de acord, prognozând medii de peste 5.000 de dolari (USD) până la sfârșitul anului 2026, pe fondul riscurilor politice, presiunilor fiscale, tensiunilor geopolitice și diversificării investitorilor în active reale și departe de dolarul american, chiar și după ce volatilitatea din februarie a tras prețurile de la niveluri maxime. J.P. Morgan prognozează 6.300 de dolari pe uncie până la sfârșitul anului, cu o creștere până la 8.000 de dolari dacă alocările cresc, în timp ce Goldman Sachs vizează 5.400 de dolari (în creștere de la 4.900 de dolari) până în decembrie. UBS prevede 6.200 dolari (cu o creștere de 7.200 de dolari), iar Morgan Stanley prevede o creștere de 5.700 dolari în a doua jumătate a anului. Société Générale vizează, de asemenea, 6.000 dolari/uncie, avertizând că prognoza sa s-ar putea dovedi conservatoare. Deutsche Bank a declarat că aurul ar putea urca la 6.000 de dolari pe uncie până la sfârșitul anului.

Valoarea aurului deținut de investitori și bănci a ajuns la 11 trilioane de dolari

Pe de altă parte, un raport recent al World Gold Council estimează că deținerile fizice de aur ale investitorilor și băncilor centrale au o valoare de aproximativ 10,9 trilioane de dolari, cu o valoare suplimentară de 1,5 trilioane de dolari în poziții deschise prin instrumente derivate tranzacționate pe burse sau pe piața extrabursieră (OTC). „Acest lucru înseamnă că piața aurului este mare, globală și foarte lichidă”, a explicat analistul eToro Bogdan Maioreanu.

Conform sondajului eToro, 53% dintre investitorii români au aur în portofoliile lor, în creștere cu 2 puncte procentuale față de 51% cu șase luni în urmă. 22% dintre investitorii individuali români au început să investească în aur în ultimul an, 9% intrând în ultimele trei luni și 13% cu între patru și unsprezece luni în urmă. Deținătorii pe termen lung asigură stabilitate pe piețe: 12% au început acum 1-2 ani, 9% dețin de 3-5 ani (posibil după începerea războiului din Ucraina) și alți 9% de peste cinci ani. Această combinație de participanți noi și veterani subliniază o tendință durabilă pe fondul creșterii prețului aurului de la 2.670 de dolari în urmă cu un an la aproape 5.000 de dolari la începutul anului 2026.

În același timp, 45% dintre investitorii individuali români nu dețin în prezent aur, reprezentând un grup mare de potențiali cumpărători viitori, se mai arată în analiza eToro. Dintre cei care nu dețin aur, 42% intenționează să cumpere aur în viitor, aproape 11% în următorii 12 luni și 32% în următorii cinci ani. Doar 16% dintre investitorii români individuali nu manifestă niciun interes în a adăuga aur în portofoliul lor.

Românii, pe locul 3 în Europa la dețineri de aur

În ceea ce privește procentul de investitori care dețin aur în portofoliile lor, românii se află pe locul 3 dintre cele 12 națiuni prezente în sondaj. Cei mai entuziaști în ceea ce privește deținerea de aur sunt investitorii polonezi (61%), urmați de germani (58%) și români (53%), cei americani și spanioli (50%), cehi (49%), investitorii olandezi (48%), britanici și italieni (46%), singaporezi (45%) și cei francezi și australieni (43%). Doar 30% dintre investitorii danezi au declarat că dețin aur în portofoliile lor de investiții.

„Creșterea remarcabilă a aurului în ultimul an — alimentată de tensiunile geopolitice, tarifele vamale din era Trump și fuga către active de refugiu — continuă să îl poziționeze ca un performer remarcabil. Investitorii români reflectă optimismul global cu un mix durabil de noi intrați și veterani, așteptându-se la creșteri de preț în acest an. Susținut de previziunile optimiste ale băncilor și de o piață colosală, atractivitatea aurului ca protecție împotriva incertitudinii rămâne robustă”, a declarat analistul Bogdan Maioreanu.