search
Vineri, 20 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Analiză Românii, pe locul trei în Europa la deținerile de aur. La BNR, cotația a depășit iar 700 de lei pe gram

0
0
Publicat:

Aurul a ajuns recent în centrul atenției, înregistrând fluctuații masive de preț după ce a atins noi maxime istorice pe fondul instabilității geopolitice și al incertitudinii aduse economiei globale de tarifele vamale impuse de administrația Trump.

Lingouri de aur
Românii sunt tot mai atrași de investițiile în aur

Anul acesta, prețul aurului în dolari americani a crescut cu 15%, chiar dacă a scăzut de la un maxim de 5.600 dolari pe uncie, tranzacționându-se vineri în jurul valorii de 5000 de dolari pe uncie. În ultimele 12 luni, metalul galben a câștigat aproape 68%, devenind cel mai performant activ din multe portofolii ale investitorilor. Pentru acest an, majoritatea analiștilor și investitorilor sunt optimiști că prețurile aurului vor continua să crească.

Astfel de fluctuații de preț ale metalului prețios au fost înregistrate și în România, BNR afișând vineri o cotație de 700,9567 lei, de la 693,2599 lei, în şedinţa precedentă de joi. Recordul istoric a fost înregistrat însă la data de 29 ianuarie 2026, când a atins valoarea maximă de 755,1450 lei.

image png

Conform ultimului sondaj eToro Retail Investor Beat, 61% dintre investitorii individuali români se așteaptă ca prețul aurului să crească în următoarele 6-12 luni, față de 15% care anticipează scăderi. Analiștii sunt de acord, prognozând medii de peste 5.000 de dolari (USD) până la sfârșitul anului 2026, pe fondul riscurilor politice, presiunilor fiscale, tensiunilor geopolitice și diversificării investitorilor în active reale și departe de dolarul american, chiar și după ce volatilitatea din februarie a tras prețurile de la niveluri maxime. J.P. Morgan prognozează 6.300 de dolari pe uncie până la sfârșitul anului, cu o creștere până la 8.000 de dolari dacă alocările cresc, în timp ce Goldman Sachs vizează 5.400 de dolari (în creștere de la 4.900 de dolari) până în decembrie. UBS prevede 6.200 dolari (cu o creștere de 7.200 de dolari), iar Morgan Stanley prevede o creștere de 5.700 dolari în a doua jumătate a anului. Société Générale vizează, de asemenea, 6.000 dolari/uncie, avertizând că prognoza sa s-ar putea dovedi conservatoare. Deutsche Bank a declarat că aurul ar putea urca la 6.000 de dolari pe uncie până la sfârșitul anului.

Citește și: Prețul aurului se apropie din nou de 700 de lei

Valoarea aurului deținut de investitori și bănci a ajuns la 11 trilioane de dolari

Pe de altă parte, un raport recent al World Gold Council estimează că deținerile fizice de aur ale investitorilor și băncilor centrale au o valoare de aproximativ 10,9 trilioane de dolari, cu o valoare suplimentară de 1,5 trilioane de dolari în poziții deschise prin instrumente derivate tranzacționate pe burse sau pe piața extrabursieră (OTC). „Acest lucru înseamnă că piața aurului este mare, globală și foarte lichidă”, a explicat analistul eToro Bogdan Maioreanu.

Conform sondajului eToro, 53% dintre investitorii români au aur în portofoliile lor, în creștere cu 2 puncte procentuale față de 51% cu șase luni în urmă. 22% dintre investitorii individuali români au început să investească în aur în ultimul an, 9% intrând în ultimele trei luni și 13% cu între patru și unsprezece luni în urmă. Deținătorii pe termen lung asigură stabilitate pe piețe: 12% au început acum 1-2 ani, 9% dețin de 3-5 ani (posibil după începerea războiului din Ucraina) și alți 9% de peste cinci ani. Această combinație de participanți noi și veterani subliniază o tendință durabilă pe fondul creșterii prețului aurului de la 2.670 de dolari în urmă cu un an la aproape 5.000 de dolari la începutul anului 2026.

În același timp, 45% dintre investitorii individuali români nu dețin în prezent aur, reprezentând un grup mare de potențiali cumpărători viitori, se mai arată în analiza eToro. Dintre cei care nu dețin aur, 42% intenționează să cumpere aur în viitor, aproape 11% în următorii 12 luni și 32% în următorii cinci ani. Doar 16% dintre investitorii români individuali nu manifestă niciun interes în a adăuga aur în portofoliul lor.

Românii, pe locul 3 în Europa la dețineri de aur

În ceea ce privește procentul de investitori care dețin aur în portofoliile lor, românii se află pe locul 3 dintre cele 12 națiuni prezente în sondaj. Cei mai entuziaști în ceea ce privește deținerea de aur sunt investitorii polonezi (61%), urmați de germani (58%) și români (53%), cei americani și spanioli (50%), cehi (49%), investitorii olandezi (48%), britanici și italieni (46%), singaporezi (45%) și cei francezi și australieni (43%). Doar 30% dintre investitorii danezi au declarat că dețin aur în portofoliile lor de investiții.

„Creșterea remarcabilă a aurului în ultimul an — alimentată de tensiunile geopolitice, tarifele vamale din era Trump și fuga către active de refugiu — continuă să îl poziționeze ca un performer remarcabil. Investitorii români reflectă optimismul global cu un mix durabil de noi intrați și veterani, așteptându-se la creșteri de preț în acest an. Susținut de previziunile optimiste ale băncilor și de o piață colosală, atractivitatea aurului ca protecție împotriva incertitudinii rămâne robustă, a declarat analistul Bogdan Maioreanu.

Economie

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Arhitectul din culise al întâlnirii Nicușor Dan – Marco Rubio: agentul de modelling al Melaniei
digi24.ro
image
Ce este ALS, boala necruțătoare care l-a răpus pe actorul Eric Dane la 53 de ani, după 10 luni de la diagnostic
stirileprotv.ro
image
Donald Trump, prima reacție după ce Curtea Supremă i-a anulat tarifele: „Tarifele SUA au încheiat 5 din cele 8 războaie”
gandul.ro
image
OFF The Record. Judecător Bogdan Mateescu: Jalonul PNRR privind pensiile magistraților putea fi reglat în 5 minute
mediafax.ro
image
Horațiu Feșnic, cadou special pentru mexicanul care i-a dat trei goluri lui Marius Șumudică. Ce i-a oferit chiar la finalul partidei Al-Okhdood – Al-Qadsiah 2-4. Video
fanatik.ro
image
Curtea Supremă a Statelor Unite declară ilegale taxele vamale impuse de Trump. Companiile care l-au învins pe președintele american
libertatea.ro
image
„O clică de nătărăi” - despre cine vorbește Traian Băsescu și legătura cu Călin Georgescu
digi24.ro
image
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imagini din interior
gsp.ro
image
A participat la Consiliul Păcii și poate primi "nota de plată": suspendat din funcție!
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Surse: Ministrul USR Darău blochează ajutoarele de stat cerute de PSD. Este din nou blocaj pe pachetul reformei în administrație
antena3.ro
image
Banii de recuzită, tot mai asemănători cu cei reali. La bancnota de 100 de lei diferenţele pot fi insesizabile
observatornews.ro
image
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2026: 'Va escalada rapid, apoi...'
cancan.ro
image
Dacă te trezești înainte să sune alarma e mai bine să te ridici sau să te duci la somn? Studiile avertizează
newsweek.ro
image
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
prosport.ro
image
Ce ascunde Area 51, cea mai misterioasă bază militară din SUA. Adevărul din spatele mitului extratereștrilor și OZN-urilor
playtech.ro
image
Care este mâncarea românească favorită a Juliei Sauter. Preparatul tradițional adorat de milioane de români îi înnebunește pe toți străinii care vin în România
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Chivu a lăsat "mască" o țară întreagă cu o singură frază: "Credeam că n-am auzit bine!"
digisport.ro
image
„Metoda Porumbelul” face ravagii și lasă românii cu buzunarele goale: Hoții nici nu au nevoie să forțeze ușa
stiripesurse.ro
image
Operațiile de micșorare a stomacului ar putea fi decontate de stat. Anunțul făcut de CNAS
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Vestea momentului în showbiz! Mihai Bobonete aruncă bomba despre starea civilă a lui Andi Moisescu: Anul ăsta am avut încă două perechi de fini!
romaniatv.net
image
Pensia românilor, decizie în Uniunea Europeană. Se propun două noi forme de pensie
mediaflux.ro
image
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
O vedetă de televiziune e desfigurată din cauza unei infecții provocate de implanturile mamare: „Aveam silicon chiar și în ganglionii limfatici. E groaznic să îmbătrânești 20 de ani peste noapte”
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 20-26 februarie. Patru zodii au noroc pe toate planurile, iar un nativ primește vești mari la locul de muncă
click.ro
image
Rețetă gogoși ungurești. Se pregătesc ușor, cu puține ingrediente, și sunt foarte gustoase
click.ro
image
De câtă carne ai nevoie pentru 100 de sarmale. Secretul gospodinelor pentru o mâncare delicioasă
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Înnebunită să facă sex cu oricine, oricând, fosta ducesă a produs daună totală monarhiei. Cât de ipocrită a fost!
okmagazine.ro
happy joyful blonde woman clenches fists celebrates good result smiles broadly being high spirit makes triumph gesture wears spectacles winter sweater jpg
Care sunt lunile de naștere „prietene‟ cu succesul. Unde te afli în clasament și cum îți crești șansele?
clickpentrufemei.ro
image 32 1005x640 jpg
Știați că SUA are o clauză de renunțare la revendicări asupra Groenlandei încă din 1917?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât au ajuns să coste două nopți de cazare la pensiunea Andreei Esca, la începutul lunii martie. Nu oricine își permite
image
Horoscop săptămâna 20-26 februarie. Patru zodii au noroc pe toate planurile, iar un nativ primește vești mari la locul de muncă

OK! Magazine

image
Dovada pedofiliei! Unul dintre e-mailurile care i-au îngropat pe Epstein și Andrew avea un criteriu grotesc: „vârsta 10 ani”

Click! Pentru femei

image
24 de ani de „fericire conjugală”! Joan Collins, toată numai un zâmbet alături de soțul cu câteva decenii mai tânăr!

Click! Sănătate

image
Cardiolog: Durerea în brațul stâng indică întotdeauna un infarct?