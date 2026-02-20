search
Vineri, 20 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Video Ce scrie presa din Ucraina despre Sahara, prima rachetă românească cu inteligență artificială

0
0
Publicat:
Ultima actualizare:

O companie românească din domeniul software a dezvoltat prima sa rachetă de croazieră autonomă, integrată cu inteligență artificială, capabilă să zboare la altitudine joasă și să funcționeze chiar și în condiții de navigație perturbată. Proiectul, numit Sahara, a ajuns într-un stadiu avansat de dezvoltare, iar demonstrațiile oficiale sunt așteptate în primăvara sau toamna acestui an.

Potrivit publicației ucrainene Defense Express, dezvoltarea rachetei de croazieră Sahara, echipată cu o ogivă minimalistă de 10 kg, a implicat deja costuri de aproximativ 1 milion de euro, la care se adaugă încă 2 milioane de euro destinate testării și perfecționării. Inițiativa aparține companiei OVES Enterprise, cunoscută în principal pentru tehnologii digitale, care și-a extins activitatea în domeniul armamentului cu rază lungă de acțiune.

Compania susține că racheta, lansată ca proiect în 2025, se află într-o etapă avansată, iar testele inițiale au fost finalizate cu succes. Sahara este concepută ca un sistem integrat ce include Nemesis AI, o soluție de inteligență artificială care adaptează rapid racheta la misiunea de zbor stabilită.

FOTO Oves Enterprise
FOTO Oves Enterprise

Conform informațiilor citate de Defense Romania, obținute direct de la dezvoltatori, inteligența artificială are și rolul de a asigura rezistența la bruiajul navigației prin satelit. Algoritmul analizează datele provenite de la sateliți și de la senzorii de bord la fiecare 200 de milisecunde, pentru a detecta tentativele de spoofing și interferențele electronice, iar în caz de nevoie comută automat pe sistemul de navigație inerțială.

Racheta este propulsată de un motor turbojet miniatural cu o tracțiune de 310 N și cântărește aproximativ 55 kg, dintre care până la 10 kg pot fi alocate focosului sau altei încărcături utile. Raza de acțiune declarată este de circa 200 km, posibilă datorită unei rezerve de combustibil de 20 kg, iar viteza estimată de zbor este de 0,85 Mach. Dezvoltatorii au anunțat și intenția de a crea variante cu rază extinsă, de 500-600 km și chiar 900-1.100 km.

Cum este evaluat proiectul de presa ucraineană

Din perspectiva Defense Express, Sahara reprezintă în prezent „singurul proiect românesc de dezvoltare a rachetelor cu rază lungă de acțiune cunoscut publicului”. Publicația remarcă faptul că proiectul este realizat de un contractor de apărare netradițional, intrat relativ recent în sectorul militar.

În ceea ce privește specificațiile, în special focosul de 10 kg, sursa citată subliniază că Sahara este încă departe de a fi o rachetă de croazieră completă și chiar de unele așa-numite „drone-rachete” ucrainene. Totuși, proiectul reflectă o tendință tot mai vizibilă în Statele Unite, unde Corpul de Marină american a ales în dotare racheta de croazieră Red Wolf, care transportă până la 10 kg de explozivi și are o rază de acțiune de aproximativ 370 km.

În prezent, nu există un program național de dezvoltare a rachetelor cunoscut publicului în România. Dacă forțele armate române au nevoie să efectueze lovituri de lungă distanță în mod independent, ele se bazează în prezent pe sisteme de rachete de coastă înarmate cu rachete anti-navă NSM, care au și capacitatea de a ataca ținte terestre. Până în 2025, compania norvegiană Kongsberg a declarat o rază de acțiune de 185 km pentru NSM, dar mai recent a fost anunțată o cifră care depășește 300 km”, comentează Defense Express.

Evenimente

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Arhitectul din culise al întâlnirii Nicușor Dan – Marco Rubio: agentul de modelling al Melaniei
digi24.ro
image
Ce este ALS, boala necruțătoare care l-a răpus pe actorul Eric Dane la 53 de ani, după 10 luni de la diagnostic
stirileprotv.ro
image
Donald Trump, prima reacție după ce Curtea Supremă i-a anulat tarifele: „Tarifele SUA au încheiat 5 din cele 8 războaie”
gandul.ro
image
OFF The Record. Judecător Bogdan Mateescu: Jalonul PNRR privind pensiile magistraților putea fi reglat în 5 minute
mediafax.ro
image
Care este mâncarea românească favorită a Juliei Sauter. Preparatul tradițional adorat de milioane de români îi înnebunește pe toți străinii care vin în România
fanatik.ro
image
Curtea Supremă a Statelor Unite declară ilegale taxele vamale impuse de Trump. Companiile care l-au învins pe președintele american
libertatea.ro
image
„O clică de nătărăi” - despre cine vorbește Traian Băsescu și legătura cu Călin Georgescu
digi24.ro
image
Federațiile se bat pentru noua sală ultramodernă din România! Arena e aproape de inaugurare, imagini din interior
gsp.ro
image
A participat la Consiliul Păcii și poate primi "nota de plată": suspendat din funcție!
digisport.ro
image
În Europa a fost descoperit cel mai mare lac subteran din lume: e foarte bogat în minerale și e la peste 100 m adâncime
stiripesurse.ro
image
Surse: Ministrul USR Darău blochează ajutoarele de stat cerute de PSD. Este din nou blocaj pe pachetul reformei în administrație
antena3.ro
image
Banii de recuzită, tot mai asemănători cu cei reali. La bancnota de 100 de lei diferenţele pot fi insesizabile
observatornews.ro
image
'Profetul Apocalipsei', care a prezis moartea Reginei Elisabeta a II-a, face predicții tulburătoare pentru 2026: 'Va escalada rapid, apoi...'
cancan.ro
image
Dacă te trezești înainte să sune alarma e mai bine să te ridici sau să te duci la somn? Studiile avertizează
newsweek.ro
image
FOTO. E una dintre cele mai frumoase femei din lume, dar a fost părăsită! Despărțirea momentului
prosport.ro
image
Ce ascunde Area 51, cea mai misterioasă bază militară din SUA. Adevărul din spatele mitului extratereștrilor și OZN-urilor
playtech.ro
image
Ce s-a întâmplat cu juniorul Petrolului Ploieşti, călcat de tren: “Traversa linia, avea căştile pe urechi”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Chivu a lăsat "mască" o țară întreagă cu o singură frază: "Credeam că n-am auzit bine!"
digisport.ro
image
„Metoda Porumbelul” face ravagii și lasă românii cu buzunarele goale: Hoții nici nu au nevoie să forțeze ușa
stiripesurse.ro
image
Operațiile de micșorare a stomacului ar putea fi decontate de stat. Anunțul făcut de CNAS
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
Vestea momentului în showbiz! Mihai Bobonete aruncă bomba despre starea civilă a lui Andi Moisescu: Anul ăsta am avut încă două perechi de fini!
romaniatv.net
image
Ucraina nu cedează teritorii Rusiei! Cât mai poate rezista armata ucraineană după patru ani de război
mediaflux.ro
image
Condamnat pentru omor după ce și-a lăsat iubita să moară pe munte! Cuvintele uluitoare ale judecătorului la finalul procesului: „Nu vă consider un criminal, dar...”
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
O vedetă de televiziune e desfigurată din cauza unei infecții provocate de implanturile mamare: „Aveam silicon chiar și în ganglionii limfatici. E groaznic să îmbătrânești 20 de ani peste noapte”
actualitate.net
image
Horoscop săptămâna 20-26 februarie. Patru zodii au noroc pe toate planurile, iar un nativ primește vești mari la locul de muncă
click.ro
image
Rețetă gogoși ungurești. Se pregătesc ușor, cu puține ingrediente, și sunt foarte gustoase
click.ro
image
De câtă carne ai nevoie pentru 100 de sarmale. Secretul gospodinelor pentru o mâncare delicioasă
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Înnebunită să facă sex cu oricine, oricând, fosta ducesă a produs daună totală monarhiei. Cât de ipocrită a fost!
okmagazine.ro
happy joyful blonde woman clenches fists celebrates good result smiles broadly being high spirit makes triumph gesture wears spectacles winter sweater jpg
Care sunt lunile de naștere „prietene‟ cu succesul. Unde te afli în clasament și cum îți crești șansele?
clickpentrufemei.ro
image 32 1005x640 jpg
Știați că SUA are o clauză de renunțare la revendicări asupra Groenlandei încă din 1917?
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Cât au ajuns să coste două nopți de cazare la pensiunea Andreei Esca, la începutul lunii martie. Nu oricine își permite
image
Horoscop săptămâna 20-26 februarie. Patru zodii au noroc pe toate planurile, iar un nativ primește vești mari la locul de muncă

OK! Magazine

image
Dovada pedofiliei! Unul dintre e-mailurile care i-au îngropat pe Epstein și Andrew avea un criteriu grotesc: „vârsta 10 ani”

Click! Pentru femei

image
24 de ani de „fericire conjugală”! Joan Collins, toată numai un zâmbet alături de soțul cu câteva decenii mai tânăr!

Click! Sănătate

image
Cardiolog: Durerea în brațul stâng indică întotdeauna un infarct?