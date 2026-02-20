O companie românească din domeniul software a dezvoltat prima sa rachetă de croazieră autonomă, integrată cu inteligență artificială, capabilă să zboare la altitudine joasă și să funcționeze chiar și în condiții de navigație perturbată. Proiectul, numit Sahara, a ajuns într-un stadiu avansat de dezvoltare, iar demonstrațiile oficiale sunt așteptate în primăvara sau toamna acestui an.

Potrivit publicației ucrainene Defense Express, dezvoltarea rachetei de croazieră Sahara, echipată cu o ogivă minimalistă de 10 kg, a implicat deja costuri de aproximativ 1 milion de euro, la care se adaugă încă 2 milioane de euro destinate testării și perfecționării. Inițiativa aparține companiei OVES Enterprise, cunoscută în principal pentru tehnologii digitale, care și-a extins activitatea în domeniul armamentului cu rază lungă de acțiune.

Compania susține că racheta, lansată ca proiect în 2025, se află într-o etapă avansată, iar testele inițiale au fost finalizate cu succes. Sahara este concepută ca un sistem integrat ce include Nemesis AI, o soluție de inteligență artificială care adaptează rapid racheta la misiunea de zbor stabilită.

Conform informațiilor citate de Defense Romania, obținute direct de la dezvoltatori, inteligența artificială are și rolul de a asigura rezistența la bruiajul navigației prin satelit. Algoritmul analizează datele provenite de la sateliți și de la senzorii de bord la fiecare 200 de milisecunde, pentru a detecta tentativele de spoofing și interferențele electronice, iar în caz de nevoie comută automat pe sistemul de navigație inerțială.

Racheta este propulsată de un motor turbojet miniatural cu o tracțiune de 310 N și cântărește aproximativ 55 kg, dintre care până la 10 kg pot fi alocate focosului sau altei încărcături utile. Raza de acțiune declarată este de circa 200 km, posibilă datorită unei rezerve de combustibil de 20 kg, iar viteza estimată de zbor este de 0,85 Mach. Dezvoltatorii au anunțat și intenția de a crea variante cu rază extinsă, de 500-600 km și chiar 900-1.100 km.

Cum este evaluat proiectul de presa ucraineană

Din perspectiva Defense Express, Sahara reprezintă în prezent „singurul proiect românesc de dezvoltare a rachetelor cu rază lungă de acțiune cunoscut publicului”. Publicația remarcă faptul că proiectul este realizat de un contractor de apărare netradițional, intrat relativ recent în sectorul militar.

În ceea ce privește specificațiile, în special focosul de 10 kg, sursa citată subliniază că Sahara este încă departe de a fi o rachetă de croazieră completă și chiar de unele așa-numite „drone-rachete” ucrainene. Totuși, proiectul reflectă o tendință tot mai vizibilă în Statele Unite, unde Corpul de Marină american a ales în dotare racheta de croazieră Red Wolf, care transportă până la 10 kg de explozivi și are o rază de acțiune de aproximativ 370 km.

„În prezent, nu există un program național de dezvoltare a rachetelor cunoscut publicului în România. Dacă forțele armate române au nevoie să efectueze lovituri de lungă distanță în mod independent, ele se bazează în prezent pe sisteme de rachete de coastă înarmate cu rachete anti-navă NSM, care au și capacitatea de a ataca ținte terestre. Până în 2025, compania norvegiană Kongsberg a declarat o rază de acțiune de 185 km pentru NSM, dar mai recent a fost anunțată o cifră care depășește 300 km”, comentează Defense Express.