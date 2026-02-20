search
Vineri, 20 Februarie 2026
Uniunea Europeană vrea o limită maximă pentru plăţile în numerar. Măsura vizează combaterea evaziunii fiscale

Uniunea Europeană pregătește o schimbare importantă privind utilizarea numerarului, prin introducerea unei limite comune pentru plățile mari efectuate în bani cash. Măsura face parte din Regulamentul (UE) 2024/1624 privind combaterea spălării banilor și va deveni obligatorie în toate statele membre cel târziu până în vara anului 2027.

UE va impune limite de numerar FOTO: Arhivă
UE va impune limite de numerar FOTO: Arhivă

Decizia vine într-un context în care plățile digitale sunt tot mai folosite, iar autoritățile europene încearcă să reducă tranzacțiile greu de urmărit, considerate un instrument frecvent pentru evaziune fiscală și spălare de bani, scrie Mediafax.

Potrivit datelor analizate la nivel european, o mare parte dintre rețelele criminale folosesc mecanisme de spălare a banilor, iar numerarul rămâne una dintre metodele preferate deoarece permite tranzacții anonime. Din acest motiv, Bruxellesul a decis stabilirea unui plafon unic pentru întreaga Uniune.

Noua limită pentru plățile în numerar

Începând cu 2027, plățile în numerar care depășesc 10.000 de euro vor fi interzise în toate statele membre ale Uniunii Europene. Orice tranzacție peste acest prag va trebui realizată prin metode de plată care pot fi urmărite oficial, precum transferurile bancare, plata cu cardul sau alte instrumente financiare care lasă o evidență clară.

Reglementarea nu urmărește eliminarea numerarului, ci limitarea utilizării acestuia în tranzacțiile de valoare mare. Autoritățile europene susțin că obiectivul principal este reducerea fraudei, a evaziunii fiscale și a circuitelor financiare ilegale.

Statele membre vor putea aplica reguli chiar mai stricte dacă consideră necesar. De exemplu, în Spania există deja o limită mai redusă pentru anumite tranzacții în care este implicat un profesionist sau o firmă.

Controale mai stricte pentru tranzacțiile mari

Noul pachet legislativ european prevede și consolidarea controalelor pentru plățile importante efectuate în numerar. Pentru sumele mai mari de 3.000 de euro, comercianții și operatorii economici vor trebui să identifice clar persoanele implicate în tranzacție, astfel încât operațiunile să nu mai poată rămâne anonime.

Autoritățile subliniază însă că utilizarea obișnuită a numerarului nu va fi afectată. Cetățenii vor putea continua să plătească în bani cash în magazine, restaurante sau pentru servicii curente, iar păstrarea economiilor în numerar nu va fi interzisă.

Sancțiunile vor apărea doar în situațiile în care este depășită limita legală sau când există tentative de evitare a obligațiilor de identificare.

În paralel, rămân valabile regulile actuale privind declararea sumelor de peste 10.000 de euro transportate la trecerea frontierelor Uniunii Europene, iar depunerile mari de numerar în bănci vor fi permise doar dacă poate fi justificată proveniența banilor.

