Câţi români au ținut televizoarele deschise pe Realitatea Plus în cele 3 ore cât postului i-a fost suspendată emisia

Publicat:

Decizia drastică a Consiliul Național al Audiovizualului de a suspenda emisia postului de televiziune Realitatea Plus timp de trei ore a avut efecte vizibile asupra audiențelor, chiar dacă televiziunea și-a îndemnat telespectatorii să rămână conectați pe canal. Joi seară, cifrele postului au fost sub media obișnuită, dar Realitatea Plus a rămas în top 10 televiziuni la nivel național, notează paginademedia.ro. 

Mesaje difuzate în inervalul de 3 ore de suspendare a emisiei
Mesaje difuzate în inervalul de 3 ore de suspendare a emisiei

Înainte de suspendarea emisiei, Anca Alexandrescu le-a cerut telespectatorilor să țină televizorul deschis pe acest post pe toată perioada celor trei ore: „Între 18-21, țineți televizorul deschis pe Realitatea Plus în semn de protest față de deciziile cu dublă măsură de la CNA! Ce este permis la televiziunile puterii nu este permis la televiziunea poporului! Vă mulțumim pentru că sunteți alături de noi în fiecare zi, din ce în ce mai mulți!”

În timp ce pe post era difuzat mesajul de la CNA, programul obișnuit a continuat pe canalul  de YouTube al Realitatea Plus.

FOTO Captură video
FOTO Captură video


La nivel național, postul a înregistrat o medie de 150.000 de telespectatori, clasându-se după România TV și Antena 3 CNN pe segmentul știri, iar în topul general ocupă poziția a noua. În mediul urban, televiziunea controlată de familia lui Maricel Păcuraru a fost pe locul opt, cu 105.000 de telespectatori, iar pe publicul comercial a depășit Digi24, deși a înregistrat cifre mai mici decât în mod normal.

FOTO: Pagina de Media
FOTO: Pagina de Media

Evoluția audiențelor pe ore

  • 17:00 – 18:00: 208.000 (înainte de suspendare)
  • 18:00 – 19:00: 205.000 (prima oră a suspendării)
  • 19:00 – 20:00: 130.000
  • 20:00 – 21:00: 115.000
  • 21:00 – 22:00: 245.000 (emisia reluată)

Motivul suspendării

Pe 11 februarie, CNA a decis suspendarea emisiei pentru intervalul 18:00–21:00, obligând postul să difuzeze în acest timp exclusiv textul sancțiunii pentru a-și informa publicul despre încălcările comise. Sancțiunea se referă la emisiuni difuzate între 1 și 21 noiembrie 2025, înainte de începerea oficială a campaniei pentru Primăria Capitalei, când postul a promovat intens Anca Alexandrescu și a atacat contracandidații acesteia, încălcând astfel principiul imparțialității în dezbateri.

