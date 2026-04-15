Iranul urmează să execute prima femeie condamnată la moarte în urma protestelor anti-regim din ianuarie

Iranul ar fi pe cale să execute prima femeie participantă la protestele anti-regim din ianuarie, împreună cu soțul ei, în contextul intensificării represiunii autorităților împotriva manifestațiilor antiguvernamentale, relatează Daily Mail, potrivit MSN.

Regimul de la Teheran a executat deja prin spânzurare șapte persoane în legătură cu protestele, reprimate violent într-o campanie care, potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, s-a soldat cu mii de morți, în timp ce mii de tineri au fost arestați.

Patru persoane au fost condamnate la moarte de Tribunalul Revoluționar din Teheran, prezidat de judecătorul Imam Afshari.

Persoanele condamnate sunt Bita Hemmati și soțul ei, Mohammadreza Majidi-Asl, alături de doi bărbați, Behrouz Zamaninejad și Kourosh Zamaninejad, care locuiau în aceeași clădire din Teheran cu acest cuplu.

Se crede că Hemmati este prima femeie condamnată la moarte în legătură cu protestele. Aceștia au fost acuzați că au acționat în interesul Statelor Unite, potrivit Agenției de Știri ai Activiștilor Drepturilor Omului (HRANA) și Centrului Abdorrahman Boroumand.

Aceștia ar fi fost acuzați că au aruncat blocuri de beton dintr-o clădire rezidențială asupra forțelor de securitate din capitală. Momentul exact al pronunțării sentinței nu este clar.

Centrul Abdorrahman Boroumand a mai precizat că Hemmati ar putea fi femeia care apare într-o înregistrare difuzată de televiziunea de stat în ianuarie, în timp ce era interogată chiar de către șeful sistemului judiciar, Gholamhossein Mohseni Ejei.

„Înregistrarea și difuzarea unor mărturisiri forțate într-un proces opac... constituie o încălcare flagrantă a drepturilor inculpatului”, a transmis organizația.

Grupurile pentru drepturile omului acuză Republica Islamică că folosește pedeapsa cu moartea drept instrument de represiune pentru a induce teamă în societate, acestea fiind îngrijorate de o escaladare a execuțiilor în urma războiului cu Israelul și Statele Unite.

Iranul a efectuat primele execuții legate de protestele din ianuarie. Acuzațiile aduse de autoritățile iraniene

Potrivit unui raport comun al organizațiilor Iran Human Rights (Norvegia) și Together Against the Death Penalty (ECPM, Paris), în 2025 au fost executate cel puțin 1.639 de persoane, inclusiv 48 de femei.

Dintre femeile executate, 21 ar fi fost condamnate pentru uciderea soților sau logodnicilor, multe dintre ele aflându-se, potrivit raportului, în relații abuzive.

Numărul execuțiilor reprezintă o creștere de 68% față de 2024, când au fost raportate 975 de execuții. Media rezultată depășește patru execuții pe zi.

Raportul subliniază că este cel mai mare număr de execuții din 2008, de când Iran Human Rights monitorizează fenomenul, și cel mai mare din 1989, din primii ani ai Revoluției Islamice.

La începutul acestei luni, Iranul a executat un muzician adolescent în închisoarea Ghezel Hesar, în ciuda speranțelor că va fi cruțat dată fiind vârsta sa.

Amirhossein Hatami, în vârstă de 18 ani, fusese arestat pe 8 ianuarie și acuzat de incendierea unei baze a paramilitarilor Basij în timpul protestelor. El a fost condamnat pentru „Moharebeh” („dușmănie împotriva lui Dumnezeu”), iar la 2 aprilie a fost spânzurat.

La două zile după aceea, au fost executați și Mohammadamin Biglari (19 ani) și Shahin Vahedparast Kalour (30 de ani), fără ca familiile să primească dreptul la o ultimă vizită sau a avea ocazia să-și ia rămas bun.

Aceștia fuseseră arestați tot pe 8 ianuarie și acuzați de incendierea bazei Basij. Potrivit relatărilor, au „mărturisit” după săptămâni de detenție, perioadă în care sunt raportate frecvent cazuri de tortură, înainte de a fi judecați de Tribunalul Revoluționar din Teheran.

Ambii au fost condamnați pentru „Moharebeh” de judecătorul Abolghassem Salavati, supranumit „Judecătorul Morții”.

În aceeași zi, Salavati a condamnat și alte persoane, inclusiv Abolfazl Siavashani (51), Shahab Zohdi (38), respectiv Ali Fahim (23).

Pe lângă cei șapte deja executați, cel puțin 26 de persoane au primit condamnări la moarte în legătură cu protestele din ianuarie, iar câteva sute de alte persoane se confruntă cu acuzații ce pot duce la execuție, avertizează Iran Human Rights.

„Zeci de persoane arestate în timpul protestelor din ianuarie 2026 au fost condamnate la moarte în urma unor procese profund inechitabile, accelerate, fără acces la apărare independentă și bazate pe mărturisiri obținute prin tortură”, a transmis Centrul pentru Drepturile Omului din Iran (New York).