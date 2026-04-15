Miercuri, 15 Aprilie 2026
Adevărul
Ultimele știri

Iranul urmează să execute prima femeie condamnată la moarte în urma protestelor anti-regim din ianuarie

Război în Orientul Mijlociu
Iranul ar fi pe cale să execute prima femeie participantă la protestele anti-regim din ianuarie, împreună cu soțul ei, în contextul intensificării represiunii autorităților împotriva manifestațiilor antiguvernamentale, relatează Daily Mail, potrivit MSN.

Proteste violente în Teheran, Iran FOTO AFP

Regimul de la Teheran a executat deja prin spânzurare șapte persoane în legătură cu protestele, reprimate violent într-o campanie care, potrivit organizațiilor pentru drepturile omului, s-a soldat cu mii de morți, în timp ce mii de tineri au fost arestați.

Patru persoane au fost condamnate la moarte de Tribunalul Revoluționar din Teheran, prezidat de judecătorul Imam Afshari.

Persoanele condamnate sunt Bita Hemmati și soțul ei, Mohammadreza Majidi-Asl, alături de doi bărbați, Behrouz Zamaninejad și Kourosh Zamaninejad, care locuiau în aceeași clădire din Teheran cu acest cuplu.

Se crede că Hemmati este prima femeie condamnată la moarte în legătură cu protestele. Aceștia au fost acuzați că au acționat în interesul Statelor Unite, potrivit Agenției de Știri ai Activiștilor Drepturilor Omului (HRANA) și Centrului Abdorrahman Boroumand.

Aceștia ar fi fost acuzați că au aruncat blocuri de beton dintr-o clădire rezidențială asupra forțelor de securitate din capitală. Momentul exact al pronunțării sentinței nu este clar.

Centrul Abdorrahman Boroumand a mai precizat că Hemmati ar putea fi femeia care apare într-o înregistrare difuzată de televiziunea de stat în ianuarie, în timp ce era interogată chiar de către șeful sistemului judiciar, Gholamhossein Mohseni Ejei.

„Înregistrarea și difuzarea unor mărturisiri forțate într-un proces opac... constituie o încălcare flagrantă a drepturilor inculpatului”, a transmis organizația.

Grupurile pentru drepturile omului acuză Republica Islamică că folosește pedeapsa cu moartea drept instrument de represiune pentru a induce teamă în societate, acestea fiind îngrijorate de o escaladare a execuțiilor în urma războiului cu Israelul și Statele Unite.

Iranul a efectuat primele execuții legate de protestele din ianuarie. Acuzațiile aduse de autoritățile iraniene

Potrivit unui raport comun al organizațiilor Iran Human Rights (Norvegia) și Together Against the Death Penalty (ECPM, Paris), în 2025 au fost executate cel puțin 1.639 de persoane, inclusiv 48 de femei.

Dintre femeile executate, 21 ar fi fost condamnate pentru uciderea soților sau logodnicilor, multe dintre ele aflându-se, potrivit raportului, în relații abuzive.

Numărul execuțiilor reprezintă o creștere de 68% față de 2024, când au fost raportate 975 de execuții. Media rezultată depășește patru execuții pe zi.

Raportul subliniază că este cel mai mare număr de execuții din 2008, de când Iran Human Rights monitorizează fenomenul, și cel mai mare din 1989, din primii ani ai Revoluției Islamice.

La începutul acestei luni, Iranul a executat un muzician adolescent în închisoarea Ghezel Hesar, în ciuda speranțelor că va fi cruțat dată fiind vârsta sa.

Amirhossein Hatami, în vârstă de 18 ani, fusese arestat pe 8 ianuarie și acuzat de incendierea unei baze a paramilitarilor Basij în timpul protestelor. El a fost condamnat pentru „Moharebeh” („dușmănie împotriva lui Dumnezeu”), iar la 2 aprilie a fost spânzurat.

La două zile după aceea, au fost executați și Mohammadamin Biglari (19 ani) și Shahin Vahedparast Kalour (30 de ani), fără ca familiile să primească dreptul la o ultimă vizită sau a avea ocazia să-și ia rămas bun.

Aceștia fuseseră arestați tot pe 8 ianuarie și acuzați de incendierea bazei Basij. Potrivit relatărilor, au „mărturisit” după săptămâni de detenție, perioadă în care sunt raportate frecvent cazuri de tortură, înainte de a fi judecați de Tribunalul Revoluționar din Teheran.

Mohammadamin Biglari

Ambii au fost condamnați pentru „Moharebeh” de judecătorul Abolghassem Salavati, supranumit „Judecătorul Morții”.

În aceeași zi, Salavati a condamnat și alte persoane, inclusiv Abolfazl Siavashani (51), Shahab Zohdi (38), respectiv Ali Fahim (23).

Pe lângă cei șapte deja executați, cel puțin 26 de persoane au primit condamnări la moarte în legătură cu protestele din ianuarie, iar câteva sute de alte persoane se confruntă cu acuzații ce pot duce la execuție, avertizează Iran Human Rights.

„Zeci de persoane arestate în timpul protestelor din ianuarie 2026 au fost condamnate la moarte în urma unor procese profund inechitabile, accelerate, fără acces la apărare independentă și bazate pe mărturisiri obținute prin tortură”, a transmis Centrul pentru Drepturile Omului din Iran (New York).

Top articole

image
Mii de italieni au ieșit în stradă, revoltați de crima românilor. Comunitatea românească se teme de tensiuni: „Suntem un pic disperați”
digi24.ro
image
Un român a fost reținut pe un aeroport din Germania când se pregătea să se urce în avion. A plătit peste 3.000 de euro amendă
stirileprotv.ro
image
Cresc pensiile cu 700 lei, de la 1 ianuarie 2027. Cine sunt pensionarii români care se vor bucura de această majorare
gandul.ro
image
Scenariile de după 20 aprilie: de la ieșirea PSD de la guvernare la compromisul unui nou premier PNL
mediafax.ro
image
Gabi Tamaș și-a ieșit din minți la Survivor România. Fostul fotbalist a cerut să plece din competiție
fanatik.ro
image
Alexandru Rafila spune de ce nu a plătit 170 de milioane de euro ca să anuleze contractele pentru vaccinurile Pfizer. Cei trei vinovați
libertatea.ro
image
Hainele și nu pozele nud ale consulului Ucrainei în Republica Dominicană au dus la concedierea ei. Ce a purtat Victoria Iakimova
digi24.ro
image
Atleta care a fugit România în SUA, a lucrat ca femeie de serviciu și acum e arhitect: „Povestea e foarte ciudată”
gsp.ro
image
VIDEO Un interviu ”banal” a făcut internetul ”să explodeze”! Nimeni nu se aștepta la ce avea să urmeze în direct
digisport.ro
image
Peter Magyar anunță schimbări majore la Budapesta - Mișcare revoluționară prin care vrea să blocheze revenirea lui Viktor Orban
stiripesurse.ro
image
Șeful ITM spune că Lamborghiniul cu care circulă nu este al lui: „M-a rugat un amic să-i fac revizia. Mă întorc la Iași cu trenul”
antena3.ro
image
Rafinăria Petrotel Lukoil, redeschisă în iunie. Carburanții s-ar putea ieftini
observatornews.ro
image
Valentin Sanfira nu se mai ascunde! A dat fuga la ferma iubitei și s-a fotografiat într-o ipostază neașteptată
cancan.ro
image
Veste excelentă de la Casa de Pensii. 110.000 pensionari vor primi un ajutor de 1.400 lei. Cum se dau banii?
newsweek.ro
image
Primarul Ciprian Ciucu îi dă lovitura de grație lui Gigi Becali
prosport.ro
image
Cât timp poți consuma ouăle de Paște și cum este corect să le păstrezi în frigider. În coajă sau decojite?
playtech.ro
image
Pleacă Kelemen Hunor din fruntea UDMR după victoria lui Peter Magyar? Ce urmărește, de fapt, noul lider de la Budapesta în România: „Nu va mai ține”
fanatik.ro
image
Cine apreciază performanța Cabinetului Bolojan și cine nu. Votanții AUR sunt cei mai radicali anti-guvern SONDAJ Ziare.com
ziare.com
image
Un preot a ”explodat” pe internet și a spus ce a făcut Gigi Becali în biserică: ”Total interzis! Voi apela la CEDO”
digisport.ro
image
Prințul William a rupt tradiția: de ce a respins total ideea unei ceremonii grandioase cu ocazia numirii sale în funcția de Prinț de Wales
stiripesurse.ro
image
Ce impact va avea asupra prețului la pompă redeschiderea Petrotel. Chisăliță: Nu se poate folosi orice tip de țiței
cotidianul.ro
image
Valentin Sanfira s-a enervat după ce Codruța Filip a confirmat că a înșelat-o. Ce a putut să spună: Dețineți adevărul suprem
romaniatv.net
image
Vești bune pentru pensionari! Biletele de tratament balnear pentru anul 2026, avizate
mediaflux.ro
image
„Una dintre cele mai frumoase sportive” din România are o poveste cutremurătoare: „Cum să îmi fie rușine?!”
gsp.ro
image
Noua iubită a lui Valentin Sanfira, scandal cu Marian Vanghelie. Fosta noră a lui Dragnea, fugărită cu mașina: „Mă urmărea și făcea pe proasta. Am început să țip, cine-i escroaca asta?” VIDEO
actualitate.net
image
Sexul oral a depășit oficial fumatul ca principală cauză a cancerului de gât
actualitate.net
image
Dorința pe care Mihaela Rădulescu nu a fost lăsată să i-o îndeplinească lui Felix Baumgartner: „Am luptat ca o leoaică”
click.ro
image
Georgică Cornu, acuzații fără precedent la adresa Marinei Almășan: „Îl înșelai pe Socaciu cu un tip dintr-un minister! Nu te-a mai vrut!”. Mâine, cei doi au un nou termen de judecată!
click.ro
image
„L-am luat ca din oală pe bărbată-miu din pat”. Urgența care a alertat-o pe Theo Rose în timpul nopții
click.ro
Printul Andrew si Sarah Ferguson profimedia 0659279551 jpg
”Ești o vacă grasă!” Șirul necontenit de insulte venite chiar de la soț au devastat-o pe ”ducesa nimfomană”
okmagazine.ro
Regina Elisabeta, Andrew, Profimedia (1) jpg
Teoria tatălui diferit al infamului Andrew revine. Este motivul pentru care fostul prinț a ajuns așa?
okmagazine.ro
1 84354 original jpg jpeg
Cea mai puternică rugăciune! Spune-o zilnic şi scapi de orice rău
clickpentrufemei.ro
Intrarea Regelui Matia în Buda, pictură de Benczur Gyula, 1919 (© Magyar Nemzeti Galeria)
Știați că există o legendă potrivit căreia familia Corvinilor ar proveni din vechea familie romană Valeria Corvina?
historia.ro
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Valentin Sanfira, atac după divorț! Artistul rupe tăcerea și reacționează dur în online
image
Dorința pe care Mihaela Rădulescu nu a fost lăsată să i-o îndeplinească lui Felix Baumgartner: „Am luptat ca o leoaică”

OK! Magazine

image
Au amândouă 44 de ani, dar una e mai ridată și mai îmbătrânită decât cealaltă. Cum își întrețin tenul Meghan Markle și Kate Middleton

Click! Pentru femei

image
Nicole Kidman devine moașă de moarte! Pierderea mamei a schimbat totul pentru ea!

Click! Sănătate

image
Acest fel de a scrie anunță boala Parkinson