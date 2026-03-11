Amenințare directă în Iran la adresa oricui protestează față de regim: „Îl vom supune aceluaşi tratament ca pe un inamic”

Ahmad‑Reza Radan, șeful poliției iraniene, a transmis miercuri, 11 martie, un avertisment dur la adresa oricărei persoane care ar încerca să protesteze împotriva autorităților, potrivit AFP.

În cea de‑a 12‑a zi de conflict cu Statele Unite și Israel, Radan a afirmat că orice manifestant care acționează în linie cu obiectivele inamicului nu va mai fi considerat un simplu protestatar, ci un adversar al statului, relatează News.ro, citând agenția de presă străină.

„Dacă cineva face un pas în faţă conform dorinţelor inamicului, noi nu-l vom considera un simplu manifestant, ci un inamic. Şi-l vom supune aceluaşi tratament ca pe un inamic”, a amenunţat şeful poliţiei naţionale iraniene Ahmad-Reza Radan la televiziunea de stat.

Tensiunile interne din Iran rămân ridicate, la două luni după reprimarea violentă a unor proteste anterioare.

În acest context, președintele american Donald Trump a îndemnat recent populația iraniană „să preia puterea”, declarație care a alimentat și mai mult retorica autorităților de la Teheran.

Amintim că Donald Trump a declarat miercuri, 11 martie, că războiul cu Iran se va încheia „în curând”.

În același timp, oficiali americani și israelieni spun că loviturile împotriva Iranului ar putea continua cel puțin încă două săptămâni.